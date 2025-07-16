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Початки, которые пахнут летом: как варить молодую кукурузу, чтобы она была сладкой и сочной

В рецепте варёной кукурузы используют внутренние листья для сохранения аромата
2:52
Еда

Кукуруза в початках — тот случай, когда вкус превосходит все ожидания при минимуме усилий. Главное — выбрать правильный продукт и не переварить. Особенно если речь о молодой кукурузе: она готовится быстро, получается мягкой, сладкой и сочной. Её можно подать и как гарнир, и как самостоятельное блюдо на ужин или перекус.

Кукуруза
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кукуруза

Ингредиенты (на 5 порций)

  • Кукуруза (молодая) — 5 початков

  • Соль — по вкусу

Дополнительно: сливочное масло, перец, специи — по желанию при подаче

Как выбрать правильную кукурузу

Для варки идеально подходят молодые початки. Их легко узнать: зёрна у таких кукуруз бледно-жёлтые или почти белые, на ощупь мягкие, как будто наполнены молоком. При надкусывании — сочные, почти хрустящие. Если продавец разрешает, слегка отогните листья и убедитесь, что початок свежий, без повреждений и признаков плесени.

Если зёрна уже ярко-жёлтые и твёрдые — такая кукуруза считается зрелой и варится дольше, а результат получится не таким нежным.

Подготовка початков

Удалите зелёные листья, но не выбрасывайте все: внутренние светлые можно отложить — они пригодятся при варке. Удалите "усы" — кукурузные волоски, обрежьте плодоножку. Если на початке есть пустые участки без зёрен, их тоже можно аккуратно срезать.

Если початки слишком длинные и не помещаются в кастрюлю — смело разрежьте пополам.

Варка

Уложите кукурузу в кастрюлю, лучше широкую и с толстым дном. Залейте холодной водой — она должна полностью покрыть початки.

Сверху положите оставшиеся листья: они создадут эффект "природной крышки", задержат аромат и тепло. Накройте кастрюлю обычной крышкой и поставьте на сильный огонь.

Когда вода закипит, уменьшите огонь до среднего и варите 20 минут под крышкой. Если крышка без отверстия — приоткройте, чтобы не скапливался лишний пар. Время варки можно немного увеличить, если кукуруза не совсем молодая: ориентируйтесь по мягкости зёрен.

Соль добавлять в воду необязательно — чаще её подают к уже готовым початкам. Но если любите посоленную изнутри — добавьте чуть-чуть сразу в воду.

Как подавать

Готовую кукурузу выложите на блюдо и дайте слегка остыть. Подавайте с солью, кусочком сливочного масла или любимыми специями. Особенно хорошо кукуруза сочетается с копчёной паприкой, свежемолотым перцем или острым маслом.

Если хотите усилить вкус — разрежьте горячие початки пополам и натрите долькой чеснока, затем добавьте масло. Простой трюк, но результат впечатляет.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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