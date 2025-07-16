Мягкая внутри, хрустящая снаружи: скумбрия, рецепт которой будут просить все соседи по даче

Запечённая скумбрия на мангале — блюдо, которое невозможно не оценить. Она получается сочной, мягкой, с характерным дымком и хрустящей корочкой. Вкус простой, но насыщенный, с кислинкой лимона и лёгкой остротой перца. Готовится легко, а результат будто из ресторана на берегу моря.
Скумбрия — 250 г
Лимон — 1 шт.
Соль — по вкусу
Острый молотый перец — 0,5 ч. л.
Растительное масло (подсолнечное или оливковое, рафинированное) — 70 мл
По желанию: тимьян, прованские травы, чеснок
Для запекания подойдёт как охлаждённая, так и замороженная скумбрия. Идеально — крупная тушка без повреждений и с блестящей кожей. Если рыба была заморожена, размораживайте её постепенно: сначала в холодильнике (около 6-8 часов), затем при комнатной температуре. Быстрая разморозка в воде или микроволновке не подойдёт — пострадает текстура.
Перед приготовлением скумбрию нужно выпотрошить, удалить жабры и тщательно промыть. Жабры обязательно удаляйте — при запекании они дают неприятную горечь.
Острым ножом сделайте на кожице рыбы несколько неглубоких диагональных надрезов. Это ускорит маринование и обеспечит равномерную прожарку.
Полейте скумбрию растительным маслом — подойдёт любое рафинированное: подсолнечное, кукурузное, оливковое. Масло помогает специям лучше "прилипать" к поверхности рыбы, а при жарке — защищает её от пересыхания.
Приправьте рыбу солью, острым молотым перцем, а также по вкусу добавьте пряности: тимьян, прованские травы, розмарин, чеснок. Для аромата и лёгкой кислинки используйте лимонный сок. Подойдёт как свежевыжатый, так и готовый из бутылки. Если берёте свежий лимон — обдайте его кипятком, чтобы получить больше сока.
Рыбу желательно оставить мариноваться хотя бы на 15-30 минут. Но если есть время — выдержите её в маринаде пару часов, можно даже оставить на ночь в холодильнике. Чем дольше — тем ярче вкус.
Разжигайте мангал заранее: дождитесь, пока дрова прогорят, и останутся только раскалённые угли. Лучше всего использовать берёзовые дрова — они дают стабильный жар и не выделяют горьких смол.
Угли не должны пылать — их задача жарить, а не поджигать. Чтобы добиться румяной корочки и при этом не пересушить рыбу, важно готовить на среднем жаре.
Выложите скумбрию на решетку и отправьте на мангал. Обязательно переворачивайте рыбу каждые 5-7 минут. Делать это нужно аккуратно: тушка становится мягкой и легко разваливается. Обычно хватает 2-3 переворотов. Ориентируйтесь на цвет и текстуру: когда мякоть станет непрозрачной и легко отделяется вилкой — рыба готова.
Если решётка двойная — используйте её. Так проще переворачивать и скумбрия не будет разваливаться.
Подавайте горячую скумбрию с дольками лимона, свежей зеленью, овощами гриль или отварным картофелем. Отличное блюдо для пикника, дачи или вечернего ужина с дымком.
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.
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