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Мягкая внутри, хрустящая снаружи: скумбрия, рецепт которой будут просить все соседи по даче

Кулинары маринуют скумбрию перед запеканием на мангале не менее 15 минут
3:37
Еда

Запечённая скумбрия на мангале — блюдо, которое невозможно не оценить. Она получается сочной, мягкой, с характерным дымком и хрустящей корочкой. Вкус простой, но насыщенный, с кислинкой лимона и лёгкой остротой перца. Готовится легко, а результат будто из ресторана на берегу моря.

Скумбрия на мангале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скумбрия на мангале

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Скумбрия — 250 г

  • Лимон — 1 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Острый молотый перец — 0,5 ч. л.

  • Растительное масло (подсолнечное или оливковое, рафинированное) — 70 мл

По желанию: тимьян, прованские травы, чеснок

Как выбрать рыбу

Для запекания подойдёт как охлаждённая, так и замороженная скумбрия. Идеально — крупная тушка без повреждений и с блестящей кожей. Если рыба была заморожена, размораживайте её постепенно: сначала в холодильнике (около 6-8 часов), затем при комнатной температуре. Быстрая разморозка в воде или микроволновке не подойдёт — пострадает текстура.

Перед приготовлением скумбрию нужно выпотрошить, удалить жабры и тщательно промыть. Жабры обязательно удаляйте — при запекании они дают неприятную горечь.

Подготовка и маринад

Острым ножом сделайте на кожице рыбы несколько неглубоких диагональных надрезов. Это ускорит маринование и обеспечит равномерную прожарку.

Полейте скумбрию растительным маслом — подойдёт любое рафинированное: подсолнечное, кукурузное, оливковое. Масло помогает специям лучше "прилипать" к поверхности рыбы, а при жарке — защищает её от пересыхания.

Приправьте рыбу солью, острым молотым перцем, а также по вкусу добавьте пряности: тимьян, прованские травы, розмарин, чеснок. Для аромата и лёгкой кислинки используйте лимонный сок. Подойдёт как свежевыжатый, так и готовый из бутылки. Если берёте свежий лимон — обдайте его кипятком, чтобы получить больше сока.

Сколько мариновать

Рыбу желательно оставить мариноваться хотя бы на 15-30 минут. Но если есть время — выдержите её в маринаде пару часов, можно даже оставить на ночь в холодильнике. Чем дольше — тем ярче вкус.

Правильные угли и температура

Разжигайте мангал заранее: дождитесь, пока дрова прогорят, и останутся только раскалённые угли. Лучше всего использовать берёзовые дрова — они дают стабильный жар и не выделяют горьких смол.

Угли не должны пылать — их задача жарить, а не поджигать. Чтобы добиться румяной корочки и при этом не пересушить рыбу, важно готовить на среднем жаре.

Жарка на решётке

Выложите скумбрию на решетку и отправьте на мангал. Обязательно переворачивайте рыбу каждые 5-7 минут. Делать это нужно аккуратно: тушка становится мягкой и легко разваливается. Обычно хватает 2-3 переворотов. Ориентируйтесь на цвет и текстуру: когда мякоть станет непрозрачной и легко отделяется вилкой — рыба готова.

Если решётка двойная — используйте её. Так проще переворачивать и скумбрия не будет разваливаться.

Подача и финальные штрихи

Подавайте горячую скумбрию с дольками лимона, свежей зеленью, овощами гриль или отварным картофелем. Отличное блюдо для пикника, дачи или вечернего ужина с дымком.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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