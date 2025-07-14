Бамбл кофе: апельсиновый сок, кофе и лёд в одном стакане — бодрит и удивляет с первого глотка

Лето — лучшее время для ярких и освежающих напитков. Один из них — бамбл кофе. Этот эффектный и необычный коктейль сочетает кисло-сладкий апельсиновый сок, бодрящий эспрессо и яркий слой сиропа. Его легко приготовить дома, и он точно удивит гостей и порадует в жаркий день. В последнее время бамбл кофе стремительно набирает популярность, особенно благодаря видео в социальных сетях.
Рассказываем, откуда пошло название, как появился напиток и как приготовить его правильно — красиво и вкусно.
Название bumble или "бамбл" происходит от английского слова bumblebee - "шмель". И это не случайно: напиток напоминает по цвету полосатого насекомого, потому что состоит из разноцветных слоёв. При правильной подаче в стакане видны яркий сироп, насыщенный апельсиновый сок и тёмный слой кофе — всё это создаёт визуальный эффект "шмелиной" окраски.
Считается, что впервые такой коктейль подали в Москве в начале 2000-х - в небольшой кофейне, которая экспериментировала с подачей классических напитков. Хотя точных подтверждений нет, аналогичные сочетания цитрусового сока и кофе встречались и в других странах.
На международной арене название "бамбл" практически не используется, поэтому, если вы находитесь за границей, лучше заказывать его как Orange coffee или Iced citrus americano.
Сегодня бамбл — неотъемлемая часть летнего меню многих кафе. Его популярность резко выросла благодаря роликам в соцсетях — эффектный внешний вид и простота приготовления делают его звездой визуального контента.
100 мл свежего или покупного апельсинового сока;
100 мл свежесваренного эспрессо;
30 мл гренадина или кленового сиропа (по вкусу);
лёд;
высокий прозрачный стакан;
трубочка (по желанию).
Наполните стакан доверху льдом.
Влейте на лёд гренадин или другой сироп — он должен лечь на дно.
Аккуратно налейте апельсиновый сок - не перемешивайте с сиропом.
Осторожно влейте эспрессо. Чтобы сохранить слоистость, делайте это медленно по задней стенке стакана или с помощью ложки.
Подавайте напиток сразу, с трубочкой.
Совет: лучше перемешать напиток перед употреблением — так слои соединятся, и вкус получится сбалансированным.
Освежает в жару не хуже лимонада.
Кофеин бодрит, а апельсин и сироп придают лёгкость.
Не требует сложных ингредиентов.
Он здорово подходит как для домашнего завтрака, так и для вечернего ужина на террасе. Выглядит эффектно — фото или видео напитка мгновенно набирают лайки — сообщает Общественная Служба Новостей.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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