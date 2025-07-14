Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МакSим рассказала о неловком выступлении на детском празднике после Бритни Спирс
Мечехвосты живут на Земле более 440 миллионов лет — биологический обзор
Кристина Орбакайте показала мир дочери: что Пугачёва думает об этом?
И даже вертикальный коридор не помог? Цены на газ на Украине обгоняют Европу
Звезда тенниса Ига Свёнтек обожает пасту с клубникой — вот что думает диетолог
Огородники применяют аспирин для подкормки томатов и перцев
В ЕС пересмотрят экологические требования к автопроизводителям
Как яблоки помогают похудению и что нужно учитывать при употреблении
Любовь Успенская призналась, что она плохая жена, но потрясающая мать

Бамбл кофе: апельсиновый сок, кофе и лёд в одном стакане — бодрит и удивляет с первого глотка

Как приготовить бамбл кофе: секрет визуального шедевра в вашем стакане
3:10
Еда

Лето — лучшее время для ярких и освежающих напитков. Один из них — бамбл кофе. Этот эффектный и необычный коктейль сочетает кисло-сладкий апельсиновый сок, бодрящий эспрессо и яркий слой сиропа. Его легко приготовить дома, и он точно удивит гостей и порадует в жаркий день. В последнее время бамбл кофе стремительно набирает популярность, особенно благодаря видео в социальных сетях.

Сок
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
Сок

Рассказываем, откуда пошло название, как появился напиток и как приготовить его правильно — красиво и вкусно.

Почему он называется "бамбл"

Название bumble или "бамбл" происходит от английского слова bumblebee - "шмель". И это не случайно: напиток напоминает по цвету полосатого насекомого, потому что состоит из разноцветных слоёв. При правильной подаче в стакане видны яркий сироп, насыщенный апельсиновый сок и тёмный слой кофе — всё это создаёт визуальный эффект "шмелиной" окраски.

Откуда появился бамбл кофе

Считается, что впервые такой коктейль подали в Москве в начале 2000-х - в небольшой кофейне, которая экспериментировала с подачей классических напитков. Хотя точных подтверждений нет, аналогичные сочетания цитрусового сока и кофе встречались и в других странах.

На международной арене название "бамбл" практически не используется, поэтому, если вы находитесь за границей, лучше заказывать его как Orange coffee или Iced citrus americano.

Сегодня бамбл — неотъемлемая часть летнего меню многих кафе. Его популярность резко выросла благодаря роликам в соцсетях — эффектный внешний вид и простота приготовления делают его звездой визуального контента.

Как правильно приготовить бамбл кофе

На 1 порцию вам понадобится:

  • 100 мл свежего или покупного апельсинового сока;

  • 100 мл свежесваренного эспрессо;

  • 30 мл гренадина или кленового сиропа (по вкусу);

  • лёд;

  • высокий прозрачный стакан;

  • трубочка (по желанию).

Пошаговый рецепт:

  1. Наполните стакан доверху льдом.

  2. Влейте на лёд гренадин или другой сироп — он должен лечь на дно.

  3. Аккуратно налейте апельсиновый сок - не перемешивайте с сиропом.

  4. Осторожно влейте эспрессо. Чтобы сохранить слоистость, делайте это медленно по задней стенке стакана или с помощью ложки.

  5. Подавайте напиток сразу, с трубочкой.

Совет: лучше перемешать напиток перед употреблением — так слои соединятся, и вкус получится сбалансированным.

Почему стоит попробовать бамбл

  • Освежает в жару не хуже лимонада.

  • Кофеин бодрит, а апельсин и сироп придают лёгкость.

  • Не требует сложных ингредиентов.

Он здорово подходит как для домашнего завтрака, так и для вечернего ужина на террасе. Выглядит эффектно — фото или видео напитка мгновенно набирают лайки — сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Еда и рецепты
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным Аудио 
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей
Домашние животные
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей Аудио 
Популярное
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим

Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.

Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Ржавчина проиграла: новое покрытие защищает металл так, как раньше никто не умел
То, что нашли под облаками Венеры, переворачивает представление о планетах
Теперь змеи не суются на участок: проверенные шаги, которые действительно работают
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Белый медведь против гиганта с бивнями — финал неочевиден
Огурцы и помидоры без стерилизации: заготовка, которую вы сделаете за час
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Это не фильм ужасов: реальные монстры из глубин, которые пугают даже учёных
Последние материалы
Мечехвосты живут на Земле более 440 миллионов лет — биологический обзор
Кристина Орбакайте показала мир дочери: что Пугачёва думает об этом?
И даже вертикальный коридор не помог? Цены на газ на Украине обгоняют Европу
Звезда тенниса Ига Свёнтек обожает пасту с клубникой — вот что думает диетолог
Огородники применяют аспирин для подкормки томатов и перцев
Как приготовить бамбл кофе: секрет визуального шедевра в вашем стакане
В ЕС пересмотрят экологические требования к автопроизводителям
Как яблоки помогают похудению и что нужно учитывать при употреблении
Любовь Успенская призналась, что она плохая жена, но потрясающая мать
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.