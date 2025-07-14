Бамбл кофе: апельсиновый сок, кофе и лёд в одном стакане — бодрит и удивляет с первого глотка

Как приготовить бамбл кофе: секрет визуального шедевра в вашем стакане

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — лучшее время для ярких и освежающих напитков. Один из них — бамбл кофе. Этот эффектный и необычный коктейль сочетает кисло-сладкий апельсиновый сок, бодрящий эспрессо и яркий слой сиропа. Его легко приготовить дома, и он точно удивит гостей и порадует в жаркий день. В последнее время бамбл кофе стремительно набирает популярность, особенно благодаря видео в социальных сетях.

Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info Сок

Рассказываем, откуда пошло название, как появился напиток и как приготовить его правильно — красиво и вкусно.

Почему он называется "бамбл"

Название bumble или "бамбл" происходит от английского слова bumblebee - "шмель". И это не случайно: напиток напоминает по цвету полосатого насекомого, потому что состоит из разноцветных слоёв. При правильной подаче в стакане видны яркий сироп, насыщенный апельсиновый сок и тёмный слой кофе — всё это создаёт визуальный эффект "шмелиной" окраски.

Откуда появился бамбл кофе

Считается, что впервые такой коктейль подали в Москве в начале 2000-х - в небольшой кофейне, которая экспериментировала с подачей классических напитков. Хотя точных подтверждений нет, аналогичные сочетания цитрусового сока и кофе встречались и в других странах.

На международной арене название "бамбл" практически не используется, поэтому, если вы находитесь за границей, лучше заказывать его как Orange coffee или Iced citrus americano.

Сегодня бамбл — неотъемлемая часть летнего меню многих кафе. Его популярность резко выросла благодаря роликам в соцсетях — эффектный внешний вид и простота приготовления делают его звездой визуального контента.

Как правильно приготовить бамбл кофе

На 1 порцию вам понадобится:

100 мл свежего или покупного апельсинового сока ;

100 мл свежесваренного эспрессо ;

30 мл гренадина или кленового сиропа (по вкусу);

лёд;

высокий прозрачный стакан;

трубочка (по желанию).

Пошаговый рецепт:

Наполните стакан доверху льдом. Влейте на лёд гренадин или другой сироп — он должен лечь на дно. Аккуратно налейте апельсиновый сок - не перемешивайте с сиропом. Осторожно влейте эспрессо. Чтобы сохранить слоистость, делайте это медленно по задней стенке стакана или с помощью ложки. Подавайте напиток сразу, с трубочкой.

Совет: лучше перемешать напиток перед употреблением — так слои соединятся, и вкус получится сбалансированным.

Почему стоит попробовать бамбл

Освежает в жару не хуже лимонада.

Кофеин бодрит, а апельсин и сироп придают лёгкость.

Не требует сложных ингредиентов.

Он здорово подходит как для домашнего завтрака, так и для вечернего ужина на террасе. Выглядит эффектно — фото или видео напитка мгновенно набирают лайки — сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

