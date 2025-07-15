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Пока в саду спеют яблоки — записывайте рецепт шарлотки, от которой пахнет детством

В рецепте шарлотки используют 3 яблока кисло-сладкого зелёного сорта
4:16
Еда

Шарлотка — тот самый домашний пирог, который любят за простоту, уютный аромат и воздушную текстуру. Это рецепт, который всегда выручает: из простых ингредиентов, без лишних хлопот и с гарантированным результатом.

Шарлотка с яблоками
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шарлотка с яблоками

Главная особенность этой версии — щепотка соли в тесте. Она делает вкус более выразительным и уравновешивает сладость яблок. Получается тот самый баланс, когда хочется взять второй кусочек.

Какие яблоки выбрать для шарлотки

Лучше всего подходят кисло-сладкие зелёные сорта с плотной мякотью. Идеальны антоновка, гренни смит или симиренко. Они не дают лишнего сока и сохраняют форму в духовке. Мягкие яблоки при запекании превращаются в пюре и делают тесто влажным и тяжёлым.

Понадобится около 400 г фруктов — это три средних яблока или 5-6 маленьких. Их можно нарезать тонкими дольками или кубиками. Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните их лимонным соком.

Как взбить яйца правильно

Это ключевой этап: воздушность шарлотки зависит именно от взбитых яиц. Сначала соедините яйца с сахаром (150 г), затем взбивайте миксером на низкой скорости не менее 5 минут. Масса должна побелеть и увеличиться в объёме. Чтобы проверить готовность: проведите венчиком по поверхности — след должен держаться пару секунд. Если он сразу исчезает, продолжайте взбивать.

Сколько муки добавлять

По рецепту — 170 г, но точное количество может немного варьироваться. Обязательно просеивайте муку перед добавлением — это делает её воздушной и улучшает структуру теста.

Вводите муку постепенно, продолжая аккуратно перемешивать миксером на малых оборотах. Тесто должно получиться как густая сметана: однородное, гладкое, без комков. После добавления соли аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой — не мешайте слишком долго, иначе тесто потеряет пышность.

Подготовка формы

Форма диаметром 22 см — оптимальный выбор. Выстелите дно пергаментом или смажьте маслом и присыпьте мукой либо манкой. Это предотвратит прилипание и даст аппетитную корочку.

Выложите яблоки на дно формы. Если дольки — можно уложить их веером. Сверху аккуратно вылейте тесто, покрутите форму, чтобы масса заполнила все пустоты между фруктами.

Выпечка: температура и нюансы

Духовку предварительно разогрейте до 180°C. Шарлотку выпекают 30-40 минут до золотистой корочки. Важно: не открывайте духовку в первые 20 минут — это может привести к оседанию бисквита.

Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выйти сухой. Готовую шарлотку аккуратно достаньте из формы и дайте остыть. Перед подачей можно присыпать сахарной пудрой.

Полезные советы

  • Если тесто слишком густое — возможно, яйца взбиты недостаточно или муки добавлено чуть больше. В таком случае можно ввести одно дополнительное яйцо или 1-2 ложки кефира. Главное — не разбавлять тесто до текучего состояния.

  • Если пирог не поднялся — скорее всего, форма была слишком широкой и тесто распределилось тонким слоем. Лучше использовать форму диаметром не более 22 см или увеличить количество ингредиентов на треть, если форма больше.

  • Добавки по вкусу: попробуйте добавить к яблокам немного корицы, ванилина (совсем чуть-чуть, иначе будет горчить), измельчённые орехи или изюм. Последний обязательно замочите на 10 минут в кипятке.

Важные детали

Не забывайте, что у каждой духовки своя "характеристика": могут отличаться как температура, так и время приготовления. Ориентируйтесь по своей технике и не бойтесь экспериментировать с формой или пропорциями в пределах разумного.

Уточнения

Шарло́тка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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