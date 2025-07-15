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Ни кляра, ни панировки — просто кабачки и чеснок, но съедаются быстрее, чем вы успеете подать

Кулинары считают жареные кабачки универсальной закуской к любому приёму пищи
3:32
Еда

Кабачки — универсальный овощ, из которого можно приготовить массу простых и при этом впечатляющих блюд. Особенно когда времени в обрез, а хочется чего-то лёгкого, но с характером. Это один из тех рецептов, с которым справится даже тот, кто впервые берётся за сковородку.

Жареные кабачки со сметанным соусом
Фото: freepik.com by Saban Std, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареные кабачки со сметанным соусом

Жареные кабачки хороши и как самостоятельное блюдо, и как гарнир — к мясу, рыбе или даже к кашам. Их яркий цвет, сочность и приятная текстура делают блюдо не только вкусным, но и эстетически привлекательным.

Какие кабачки выбрать

Для этого рецепта лучше всего подойдут молодые кабачки — с тонкой, нежной кожурой и без выраженных семян внутри. Удобнее работать с ровными по форме плодами, особенно если вы хотите получить красивые кольца одинаковой толщины. Кабачки нужно тщательно вымыть и обсушить полотенцем. Если кожица совсем тонкая — снимать её не нужно. А вот более зрелые экземпляры стоит очистить и вырезать внутренности.

Подготовка и нарезка

Овощ нарезают крупными кольцами толщиной около 1 сантиметра. Такая форма позволяет кабачку поджариться до золотистой корочки, но при этом сохранить сочную серединку.

Тонкости жарки

Сковороду лучше использовать с антипригарным покрытием — тогда масла понадобится минимум. Можно даже обойтись без него, если есть качественная сковорода. Разогреваем посуду, немного сбрызгиваем маслом и выкладываем кольца кабачков в один слой.

Обжариваем сначала с одной стороны на среднем огне до лёгкой румяности, затем переворачиваем. Проверить готовность легко — вилка должна легко входить в мякоть, но при этом сам кабачок не должен стать водянистым. Идеальный вариант — слегка хрустящий на зуб.

Важно: не перегревайте масло. При превышении точки дымления в нём могут образоваться вредные вещества. Лучше всего для жарки использовать рафинированное подсолнечное или оливковое масло.

Простая, но эффектная заправка

Пока кабачки горячие, перекладываем их в глубокую ёмкость с крышкой. Добавляем измельчённый чеснок (одного зубчика вполне достаточно, а для более мягкого вкуса можно взять половину), щепотку соли и чайную ложку майонеза.

Здесь можно поэкспериментировать: майонез легко заменить на сметану или натуральный йогурт. А если смешать их в произвольной пропорции — получится и вкус интересный, и калорийность ниже.

Мелко рубим зелень — петрушку и укроп, добавляем к кабачкам. Накрываем крышкой и встряхиваем ёмкость — так кабачки равномерно пропитаются чесноком, зеленью и заправкой. За счёт оставшегося тепла они выделят немного сока, который превратится в ароматный соус.

Подача и советы

Подавать кабачки можно как горячими, так и слегка остывшими. Это отличная закуска и к обеду, и к ужину. Главное — не дожаривать их "в кашу". Они должны остаться немного упругими, с лёгким хрустом и характерным вкусом, который отлично дополняет чесночная заправка.

А если хочется чего-то более насыщенного — добавьте к смеси немного тертого сыра или орехов. Но даже в самом простом виде этот рецепт способен приятно удивить.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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