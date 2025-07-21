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Сытнее некуда: кабачковые оладьи с салями, которые съедаются быстрее, чем жарятся

Рецепт оладий из кабачков с добавлением салями и сыра
1:47
Еда

Классика летней кухни — это, конечно, оладьи из кабачков. Но если добавить немного сыра и ароматной колбасы, они превращаются в полноценное блюдо, от которого невозможно оторваться. Особенно когда кабачки только с грядки, а на завтрак хочется чего-то вкусного, но быстрого.

Кабачковые оладьи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачковые оладьи

Почему стоит попробовать именно так

  • Салями добавляет насыщенности и пикантного вкуса

  • Сыр — ту самую тягучую, золотистую корочку

  • Ароматный чеснок и свежий лук оживляют вкус

  • Готовятся за 25 минут и исчезают со стола ещё быстрее

Ингредиенты на 6 порций:

  • 1 кабачок

  • 50 г салями

  • 40 г тёртого твёрдого сыра (натрите сами!)

  • 2 ст. л. пшеничной муки

  • 1 яйцо

  • 2 пера зелёного лука

  • 1 зубчик чеснока

  • Растительное масло (лучше топлёное)

  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте всё:
Натрите кабачок на крупной тёрке, слегка отожмите. Салями, лук и чеснок нарежьте мелко.

2. Смешайте тесто:
В глубокой миске соедините все ингредиенты — кабачок, яйцо, сыр, лук, чеснок, муку, специи. Хорошо перемешайте.

3. Обжарьте:
На разогретой сковороде с маслом выкладывайте ложкой кабачковое тесто. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки (примерно по 2 минуты на каждую сторону). Можно накрыть крышкой — особенно если готовите для детей.

4. Подавайте:
Горячими — со сметаной. Холодными — тоже отлично, особенно на пикнике.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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