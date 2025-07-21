Сытнее некуда: кабачковые оладьи с салями, которые съедаются быстрее, чем жарятся

Рецепт оладий из кабачков с добавлением салями и сыра

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Классика летней кухни — это, конечно, оладьи из кабачков. Но если добавить немного сыра и ароматной колбасы, они превращаются в полноценное блюдо, от которого невозможно оторваться. Особенно когда кабачки только с грядки, а на завтрак хочется чего-то вкусного, но быстрого.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачковые оладьи

Почему стоит попробовать именно так

Салями добавляет насыщенности и пикантного вкуса

Сыр — ту самую тягучую, золотистую корочку

Ароматный чеснок и свежий лук оживляют вкус

Готовятся за 25 минут и исчезают со стола ещё быстрее

Ингредиенты на 6 порций:

1 кабачок

50 г салями

40 г тёртого твёрдого сыра (натрите сами!)

2 ст. л. пшеничной муки

1 яйцо

2 пера зелёного лука

1 зубчик чеснока

Растительное масло (лучше топлёное)

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Как готовить:

1. Подготовьте всё:

Натрите кабачок на крупной тёрке, слегка отожмите. Салями, лук и чеснок нарежьте мелко.

2. Смешайте тесто:

В глубокой миске соедините все ингредиенты — кабачок, яйцо, сыр, лук, чеснок, муку, специи. Хорошо перемешайте.

3. Обжарьте:

На разогретой сковороде с маслом выкладывайте ложкой кабачковое тесто. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки (примерно по 2 минуты на каждую сторону). Можно накрыть крышкой — особенно если готовите для детей.

4. Подавайте:

Горячими — со сметаной. Холодными — тоже отлично, особенно на пикнике.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

