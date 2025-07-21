Сытнее некуда: кабачковые оладьи с салями, которые съедаются быстрее, чем жарятся

Классика летней кухни — это, конечно, оладьи из кабачков. Но если добавить немного сыра и ароматной колбасы, они превращаются в полноценное блюдо, от которого невозможно оторваться. Особенно когда кабачки только с грядки, а на завтрак хочется чего-то вкусного, но быстрого.
Салями добавляет насыщенности и пикантного вкуса
Сыр — ту самую тягучую, золотистую корочку
Ароматный чеснок и свежий лук оживляют вкус
Готовятся за 25 минут и исчезают со стола ещё быстрее
1 кабачок
50 г салями
40 г тёртого твёрдого сыра (натрите сами!)
2 ст. л. пшеничной муки
1 яйцо
2 пера зелёного лука
1 зубчик чеснока
Растительное масло (лучше топлёное)
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
1. Подготовьте всё:
Натрите кабачок на крупной тёрке, слегка отожмите. Салями, лук и чеснок нарежьте мелко.
2. Смешайте тесто:
В глубокой миске соедините все ингредиенты — кабачок, яйцо, сыр, лук, чеснок, муку, специи. Хорошо перемешайте.
3. Обжарьте:
На разогретой сковороде с маслом выкладывайте ложкой кабачковое тесто. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки (примерно по 2 минуты на каждую сторону). Можно накрыть крышкой — особенно если готовите для детей.
4. Подавайте:
Горячими — со сметаной. Холодными — тоже отлично, особенно на пикнике.
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