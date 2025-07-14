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Тёплый салат, от которого невозможно отказаться: секретная заправка для картофеля в деле

Приготовьте картофель с изумительной заправкой — станет хитом на вашем столе
1:22
Еда

В этом рецепте молодой картофель приобретает мягкость и насыщенный вкус благодаря оригинальной заправке из яиц, зелени и горчицы. Заправка получила название "Хочу ещё" ("I want more"), которое говорит само за себя! Тёплый салат идеально подходит в качестве дополнения к основному блюду или самостоятельной закуски.

Картофельный салат
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат

Ингредиенты:

  • молодой картофель — 1 кг;
  • варёные яйца — 3 шт.;
  • зелёный лук или другая зелень;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • чёрный перец;
  • соль;
  • лимонный сок — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте крупными кубиками, залейте холодной водой, добавьте соль и отварите до готовности.
  2. Для заправки разбейте яйца в миску, мелко нарежьте лук и кинзу, добавьте майонез, горчицу, немного соли и перца. Влейте лимонный сок и тщательно перемешайте до однородной массы.
  3. Слейте воду с варёного картофеля, переложите его в миску, пока он ещё горячий, и сразу полейте приготовленной заправкой.
  4. Тщательно перемешайте, чтобы картофель впитал соус.

Этот ароматный салат можно подавать тёплым или холодным, он станет сытной и лёгкой закуской.

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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