Тёплый салат, от которого невозможно отказаться: секретная заправка для картофеля в деле

В этом рецепте молодой картофель приобретает мягкость и насыщенный вкус благодаря оригинальной заправке из яиц, зелени и горчицы. Заправка получила название "Хочу ещё" ("I want more"), которое говорит само за себя! Тёплый салат идеально подходит в качестве дополнения к основному блюду или самостоятельной закуски.
Ингредиенты:
Приготовление:
Этот ароматный салат можно подавать тёплым или холодным, он станет сытной и лёгкой закуской.
Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.
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