Желе из красной смородины — это не варенье на бутерброд и не джем впрок. Это маленький деликатес, прозрачный, как рубин, с яркой кислинкой и нежной текстурой. Да, придётся немного повозиться, чтобы получить чистый сок без шкурок и косточек — но поверьте, результат стоит того.
Такой десерт не варят десятками банок. Его подают на тонких тостах, с бри или к утреннему круассану. В нём есть то самое ощущение "маленькой радости".
Красная смородина — 500 г
Сахар — 500 г
Банки лучше брать объёмом до 150 мл — это порционный десерт, а не заготовка впрок.
1. Стерилизуем тару
Промойте банки и крышки, затем простерилизуйте их любым удобным способом. Лучше всего — в духовке или над паром. Остудите.
2. Подготовим ягоды
Смородину промойте в дуршлаге под холодной водой и оставьте, чтобы стекла влага.
3. Удалим всё лишнее
Оборвите ягоды с веточек, выбросьте листочки и мусор. Сложите только чистые ягоды в стеклянную или эмалированную посуду.
4. Пустим сок
Разомните ягоды — можно ложкой, толкушкой, через мясорубку. Но быстрее всего — погружным блендером.
5. Процедим пюре
Перетрите массу через мелкое сито, помогая ложкой или мягкой лопаткой. Жмых заверните в двойной слой марли и хорошо отожмите. Итог: только чистый, насыщенный сок.
6. Растворяем сахар
Постепенно подсыпайте сахар в сок и размешивайте до полного растворения. Не уменьшайте количество сахара — именно он даёт желе нужную текстуру.
7. Отдохнём и проверим
Оставьте смесь на 15-20 минут, затем ещё раз хорошо перемешайте. Все кристаллы должны исчезнуть бесследно.
8. Закатываем в банки
Разлейте желе по стерильным баночкам, плотно закройте крышками. Храните в холодильнике. Оно спокойно простоит до следующего лета — если, конечно, кто-то даст ему дожить.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Для тренировки рук не нужен тренажёрный зал — достаточно пары гантелей и 15 минут. Эксперт рассказала, как качать мышцы дома и не стоять на месте.