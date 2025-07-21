Прозрачное, как летний вечер: желе из смородины, которому не нужен ни желатин, ни агар

Домашнее желе из красной смородины без варки

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Желе из красной смородины — это не варенье на бутерброд и не джем впрок. Это маленький деликатес, прозрачный, как рубин, с яркой кислинкой и нежной текстурой. Да, придётся немного повозиться, чтобы получить чистый сок без шкурок и косточек — но поверьте, результат стоит того.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Желе из красной смородины

Такой десерт не варят десятками банок. Его подают на тонких тостах, с бри или к утреннему круассану. В нём есть то самое ощущение "маленькой радости".

Что понадобится (на 8 порций):

Красная смородина — 500 г

Сахар — 500 г

Банки лучше брать объёмом до 150 мл — это порционный десерт, а не заготовка впрок.

Как приготовить:

1. Стерилизуем тару

Промойте банки и крышки, затем простерилизуйте их любым удобным способом. Лучше всего — в духовке или над паром. Остудите.

2. Подготовим ягоды

Смородину промойте в дуршлаге под холодной водой и оставьте, чтобы стекла влага.

3. Удалим всё лишнее

Оборвите ягоды с веточек, выбросьте листочки и мусор. Сложите только чистые ягоды в стеклянную или эмалированную посуду.

4. Пустим сок

Разомните ягоды — можно ложкой, толкушкой, через мясорубку. Но быстрее всего — погружным блендером.

5. Процедим пюре

Перетрите массу через мелкое сито, помогая ложкой или мягкой лопаткой. Жмых заверните в двойной слой марли и хорошо отожмите. Итог: только чистый, насыщенный сок.

6. Растворяем сахар

Постепенно подсыпайте сахар в сок и размешивайте до полного растворения. Не уменьшайте количество сахара — именно он даёт желе нужную текстуру.

7. Отдохнём и проверим

Оставьте смесь на 15-20 минут, затем ещё раз хорошо перемешайте. Все кристаллы должны исчезнуть бесследно.

8. Закатываем в банки

Разлейте желе по стерильным баночкам, плотно закройте крышками. Храните в холодильнике. Оно спокойно простоит до следующего лета — если, конечно, кто-то даст ему дожить.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

