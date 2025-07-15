Уютный вечер с печеньем: 8 шагов к идеальному шоколадному лакомству для всей семьи

Печенье с шоколадной крошкой: инновационный подход к классическому лакомству

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте теплый, уютный вечер, когда в доме пахнет свежевыпеченным печеньем. Этот аромат мгновенно переносит нас в детство, когда мама или бабушка готовили что-то особенное. Печенье с шоколадной крошкой — одно из таких блюд, которое всегда ассоциируется с комфортом и домашним уютом.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Молоко

Ингредиенты:

180 г сахара

160 г мягкого масла

Ваниль

3 яйца

30 г йогурта

80 г свежего молока

190 г муки

8 г разрыхлителя

Щепотка соли

100 г шоколадной крошки

Пошаговый рецепт:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов с вентилятором. Это обеспечит равномерное распределение тепла и поможет выпечке подняться. В большой миске взбейте сахар, мягкое масло и ваниль до тех пор, пока смесь не станет воздушной и светлой. Это важный этап, так как сахар и масло должны хорошо соединиться, чтобы печенье получилось нежным и ароматным. По одному вводите яйца, тщательно перемешивая после каждого добавления. Яйца должны полностью интегрироваться в тесто, чтобы оно стало однородным и воздушным. Добавьте в смесь свежее молоко и йогурт, продолжая перемешивать. Эти ингредиенты придадут печенью мягкость и влажность. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Затем аккуратно введите эту смесь в тесто, стараясь не перемешивать слишком интенсивно, чтобы сохранить воздушность. В конце добавьте шоколадную крошку и аккуратно перемешайте. Это будет изюминкой вашего печенья, которая придаст ему неповторимый вкус и текстуру. Выложите тесто ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя достаточно места между печеньями. Выпекайте в разогретой духовке около 40 минут или до готовности, когда зубочистка, воткнутая в центр печенья, выйдет чистой. Как только печенье будет готово, дайте ему немного остыть на противне, а затем переложите на решетку для полного охлаждения. Теперь вы можете наслаждаться этим вкусным домашним лакомством.

Приятного аппетита! Пусть ваше печенье с шоколадной крошкой станет настоящим кулинарным шедевром и подарит вам и вашим близким незабываемые моменты радости и уюта, пишет bakingforseven.com.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

