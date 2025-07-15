Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы платят слишком много: пора навести порядок
Успейте попробовать Скороешки: пикантная закуска из кабачков за 2-3 часа маринования
Бритни Спирс заявила об усыновлении дочери Леннон и планах переезда в Италию
Подключаемые гибриды: экологичная иллюзия или компромиссное решение
Ночные ящерицы пережили удар астероида Чиксулуб в зоне удара
Экзопланета пряталась прямо под носом: астрономы нашли планету, которую нельзя увидеть
Эта декоративная садовая культура может повредить дом
Джастину Биберу посоветовали послушать русскую блатную песню
Виды теплиц для дачи: особенности конструкций, материалов и монтажа

Уютный вечер с печеньем: 8 шагов к идеальному шоколадному лакомству для всей семьи

Печенье с шоколадной крошкой: инновационный подход к классическому лакомству
2:36
Еда

Представьте теплый, уютный вечер, когда в доме пахнет свежевыпеченным печеньем. Этот аромат мгновенно переносит нас в детство, когда мама или бабушка готовили что-то особенное. Печенье с шоколадной крошкой — одно из таких блюд, которое всегда ассоциируется с комфортом и домашним уютом.

Молоко
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Молоко

Ингредиенты:

  • 180 г сахара
  • 160 г мягкого масла
  • Ваниль
  • 3 яйца
  • 30 г йогурта
  • 80 г свежего молока
  • 190 г муки
  • 8 г разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 100 г шоколадной крошки

Пошаговый рецепт:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов с вентилятором. Это обеспечит равномерное распределение тепла и поможет выпечке подняться.
  2. В большой миске взбейте сахар, мягкое масло и ваниль до тех пор, пока смесь не станет воздушной и светлой. Это важный этап, так как сахар и масло должны хорошо соединиться, чтобы печенье получилось нежным и ароматным.
  3. По одному вводите яйца, тщательно перемешивая после каждого добавления. Яйца должны полностью интегрироваться в тесто, чтобы оно стало однородным и воздушным.
  4. Добавьте в смесь свежее молоко и йогурт, продолжая перемешивать. Эти ингредиенты придадут печенью мягкость и влажность.
  5. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Затем аккуратно введите эту смесь в тесто, стараясь не перемешивать слишком интенсивно, чтобы сохранить воздушность.
  6. В конце добавьте шоколадную крошку и аккуратно перемешайте. Это будет изюминкой вашего печенья, которая придаст ему неповторимый вкус и текстуру.
  7. Выложите тесто ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой, оставляя достаточно места между печеньями. Выпекайте в разогретой духовке около 40 минут или до готовности, когда зубочистка, воткнутая в центр печенья, выйдет чистой.
  8. Как только печенье будет готово, дайте ему немного остыть на противне, а затем переложите на решетку для полного охлаждения. Теперь вы можете наслаждаться этим вкусным домашним лакомством.

Приятного аппетита! Пусть ваше печенье с шоколадной крошкой станет настоящим кулинарным шедевром и подарит вам и вашим близким незабываемые моменты радости и уюта, пишет bakingforseven.com.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки
Авто
Принудительный холостой ход снижает расход топлива при спуске с горки Аудио 
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Японский серау: особенности внешности и биологии редкого млекопитающего
Скорость движения 90 км/ч показала минимальный расход
Журналистка Мадонна Мур рассказала о срыве интервью с Марго Овсянниковой
Печенье с шоколадной крошкой: инновационный подход к классическому лакомству
Правила поведения в ирландских пабах: что учесть, чтобы не попасть в неловкую ситуацию
Археологические открытия в Волжском: доказательства нелегкой жизни знати
Как предотвратить падение гладиолусов
Прокачайте грудь без гантелей: откройте секреты эффективных тренировок
Диетологи советуют сочетать лимон, имбирь и зелень для комплексного очищения
Нерест хариуса: стартует уникальная кампания Енисейского филиала Главрыбвода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.