Запеканка, которую вы не забудете: как летние овощи превращаются в итальянское чудо под сырной корочкой

Летом многие сталкиваются с проблемой избытка овощей, особенно если у них есть собственный огород.
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Запеканка
Эта запеканка из помидоров, цукини и баклажанов — отличный летний гарнир с итальянским вкусом. Она также является прекрасным способом использовать летние овощи.
Через 45 минут на столе появится ароматная запеканка, наполнившая дом запахами итальянской кухни. Этот рецепт, как и другие блюда из цукини, помогает максимально использовать летние запасы овощей и фруктов.
Запеченные помидоры, баклажаны и цукини с чесноком и пармезаном
Ингредиенты
3 средних цукини (около 800 г)
1 маленький/средний баклажан (около 1,5 кг)
1 пучок помидоров черри или помидоров на ветке
1 столовая ложка оливкового масла первого холодного отжима
4 больших зубчика чеснока, измельченных
1/4 чайной ложки кошерной соли
1/4 чайной ложки молотого черного перца
2/3 стакана тертого пармезана (около 60 г)
1/4 стакана измельченного свежего базилика
1/4 стакана нарезанной свежей петрушки
Инструкции
Разогрейте духовку до 180°C. Слегка смажьте маслом форму для запекания объемом 3,5 литра.
Разрежьте цукини на четвертинки, затем нарежьте ломтиками толщиной 1,5 см. Нарежьте баклажаны кружочками той же толщины и выложите их в один слой в форму. Добавьте нарезанные помидоры черри.
Сбрызните овощи оливковым маслом, добавьте чеснок, соль, перец, 1/3 стакана тертого пармезана и половину базилика и петрушки. Хорошо перемешайте.
Переложите овощи в форму. Запекайте 25 минут, затем накройте фольгой и продолжайте запекать еще 10-20 минут до мягкости овощей. Посыпьте оставшимся пармезаном, базиликом и петрушкой. Подавайте теплыми.
Примечания
Летние баклажаны могут быть горькими. Чтобы избежать этого, нарежьте их кружочками толщиной 6 мм, посыпьте солью, оставьте на 10 минут и затем промокните бумажным полотенцем перед использованием.
Остатки можно хранить в холодильнике до 3 дней. Для разогрева используйте микроволновую печь.
Уточнения
Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.