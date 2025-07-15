Запеканка, которую вы не забудете: как летние овощи превращаются в итальянское чудо под сырной корочкой

Запеканка из помидоров, баклажанов и цукини: ваш идеальный гарнир на лето — и без лишних калорий

2:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом многие сталкиваются с проблемой избытка овощей, особенно если у них есть собственный огород.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Эта запеканка из помидоров, цукини и баклажанов — отличный летний гарнир с итальянским вкусом. Она также является прекрасным способом использовать летние овощи.

Через 45 минут на столе появится ароматная запеканка, наполнившая дом запахами итальянской кухни. Этот рецепт, как и другие блюда из цукини, помогает максимально использовать летние запасы овощей и фруктов.

Запеченные помидоры, баклажаны и цукини с чесноком и пармезаном

Ингредиенты

3 средних цукини (около 800 г)

1 маленький/средний баклажан (около 1,5 кг)

1 пучок помидоров черри или помидоров на ветке

1 столовая ложка оливкового масла первого холодного отжима

4 больших зубчика чеснока, измельченных

1/4 чайной ложки кошерной соли

1/4 чайной ложки молотого черного перца

2/3 стакана тертого пармезана (около 60 г)

1/4 стакана измельченного свежего базилика

1/4 стакана нарезанной свежей петрушки

Инструкции

Разогрейте духовку до 180°C. Слегка смажьте маслом форму для запекания объемом 3,5 литра. Разрежьте цукини на четвертинки, затем нарежьте ломтиками толщиной 1,5 см. Нарежьте баклажаны кружочками той же толщины и выложите их в один слой в форму. Добавьте нарезанные помидоры черри. Сбрызните овощи оливковым маслом, добавьте чеснок, соль, перец, 1/3 стакана тертого пармезана и половину базилика и петрушки. Хорошо перемешайте. Переложите овощи в форму. Запекайте 25 минут, затем накройте фольгой и продолжайте запекать еще 10-20 минут до мягкости овощей. Посыпьте оставшимся пармезаном, базиликом и петрушкой. Подавайте теплыми.

Примечания

Летние баклажаны могут быть горькими. Чтобы избежать этого, нарежьте их кружочками толщиной 6 мм, посыпьте солью, оставьте на 10 минут и затем промокните бумажным полотенцем перед использованием.

Остатки можно хранить в холодильнике до 3 дней. Для разогрева используйте микроволновую печь.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.



Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

