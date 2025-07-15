Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цели и особенности использования земли в ДНП
После жалоб на мужа Кудрявцева получила шикарный букет: ухаживаешь за мной?
Granta Standard Plus стала самой дешёвой версией с подушкой безопасности
Домашние пчёлы вытесняют диких опылителей в регионах массового разведения
Актёр Денис Шведов рассказал о разводе родителей и своём детстве
Вакуумирование кондиционера: предотвращение поломок и лишних расходов
Идеальные условия для сна: как метод альфа-моста работает во время полета
Как лишний вес влияет на сердце, суставы и сахар в крови
Эксперты рекомендуют выбирать зубные пасты с натуральными экстрактами

Запеканка, которую вы не забудете: как летние овощи превращаются в итальянское чудо под сырной корочкой

Запеканка из помидоров, баклажанов и цукини: ваш идеальный гарнир на лето — и без лишних калорий
2:34
Еда

Летом многие сталкиваются с проблемой избытка овощей, особенно если у них есть собственный огород.

Запеканка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Эта запеканка из помидоров, цукини и баклажанов — отличный летний гарнир с итальянским вкусом. Она также является прекрасным способом использовать летние овощи.

Через 45 минут на столе появится ароматная запеканка, наполнившая дом запахами итальянской кухни. Этот рецепт, как и другие блюда из цукини, помогает максимально использовать летние запасы овощей и фруктов.

Запеченные помидоры, баклажаны и цукини с чесноком и пармезаном

Ингредиенты

  • 3 средних цукини (около 800 г)
  • 1 маленький/средний баклажан (около 1,5 кг)
  • 1 пучок помидоров черри или помидоров на ветке
  • 1 столовая ложка оливкового масла первого холодного отжима
  • 4 больших зубчика чеснока, измельченных
  • 1/4 чайной ложки кошерной соли
  • 1/4 чайной ложки молотого черного перца
  • 2/3 стакана тертого пармезана (около 60 г)
  • 1/4 стакана измельченного свежего базилика
  • 1/4 стакана нарезанной свежей петрушки

Инструкции

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Слегка смажьте маслом форму для запекания объемом 3,5 литра.
  2. Разрежьте цукини на четвертинки, затем нарежьте ломтиками толщиной 1,5 см. Нарежьте баклажаны кружочками той же толщины и выложите их в один слой в форму. Добавьте нарезанные помидоры черри.
  3. Сбрызните овощи оливковым маслом, добавьте чеснок, соль, перец, 1/3 стакана тертого пармезана и половину базилика и петрушки. Хорошо перемешайте.
  4. Переложите овощи в форму. Запекайте 25 минут, затем накройте фольгой и продолжайте запекать еще 10-20 минут до мягкости овощей. Посыпьте оставшимся пармезаном, базиликом и петрушкой. Подавайте теплыми.

Примечания

  • Летние баклажаны могут быть горькими. Чтобы избежать этого, нарежьте их кружочками толщиной 6 мм, посыпьте солью, оставьте на 10 минут и затем промокните бумажным полотенцем перед использованием.
  • Остатки можно хранить в холодильнике до 3 дней. Для разогрева используйте микроволновую печь.

Уточнения

Баклажа́н или паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna), — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком Аудио 
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Наука и техника
Новое покрытие снижает коррозию железа в 100 раз: данные исследования
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Granta Standard Plus стала самой дешёвой версией с подушкой безопасности
Домашние пчёлы вытесняют диких опылителей в регионах массового разведения
Актёр Денис Шведов рассказал о разводе родителей и своём детстве
Вакуумирование кондиционера: предотвращение поломок и лишних расходов
Идеальные условия для сна: как метод альфа-моста работает во время полета
Запеканка из помидоров, баклажанов и цукини: ваш идеальный гарнир на лето — и без лишних калорий
Как лишний вес влияет на сердце, суставы и сахар в крови
Эксперты рекомендуют выбирать зубные пасты с натуральными экстрактами
Научное открытие: запах змеи уничтожает огненных муравьев
Во Франции зек сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.