Многослойное наслаждение: как приготовить вкуснейший торт Микадо дома

Торт Микадо: идеальный баланс хруста и нежности

3:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт "Микадо" — это десерт, который объединяет в себе классическую рецептуру и домашний уют. Его отличительная черта — многослойная структура с тонкими коржами, хрустящей корочкой и бархатистым сливочным кремом. Благодаря этому достигается идеальный баланс между хрустящей текстурой и нежностью.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Торт

Приготовление торта требует точности. Тесто раскатывают в тонкие пласты, часто более десяти штук, и выпекают отдельно. После сборки торт оставляют для пропитки, чтобы крем проник в каждый слой и придал мягкости, сохраняя легкую хрусткость.

Со временем "Микадо" стал неотъемлемой частью семейных праздников. Его готовят по особым случаям, передают из поколения в поколение и считают символом внимания к деталям и наслаждения вкусом, пишет 7kefa.com.

Ингредиенты для торта:

Для коржей:

3 яйца

50 г сахара

500 г муки

200 г сметаны

150 г мягкого масла

0,5 ч. л. соли

1 ч. л. соды

Для крема:

250 г размягченного сливочного масла

600 г вареной сгущенки

50 г какао

Приготовление:

В миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Добавьте размягченное масло и перемешайте до однородности. В отдельной миске соедините соду с сметаной и тщательно перемешайте. Затем добавьте к яичной смеси и снова перемешайте. Постепенно просеивайте муку в тесто, замешивая мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Разделите тесто на порции весом около 110 г, сформируйте из них шарики и уберите в холодильник, накрыв пищевой пленкой, на 30 минут. Охлажденное тесто раскатайте в тонкие круги на присыпанной мукой бумаге. Используйте кольцо или форму нужного размера. Выпекайте коржи в разогретой до 200 °C духовке около 4-5 минут до золотистого цвета. Для крема взбейте размягченное сливочное масло добела. Постепенно добавьте вареную сгущенку, продолжая взбивать. Просейте какао в крем и взбейте до однородной консистенции. Один корж отделите и измельчите в крошку для украшения. Остальные коржи выложите друг на друга, промазывая кремом. Верх и бока торта также смажьте кремом и посыпьте крошкой. По желанию можно украсить тертым шоколадом или орехами. Готовый торт поставьте в холодильник минимум на 12 часов. Это позволит крему полностью пропитать коржи, и торт станет еще более насыщенным и гармоничным.

Торт "Микадо" поражает не только своим внешним видом, но и вкусом. Он создает ощущение праздника с первого кусочка. Прекрасно сочетается с кофе или чаем, а на следующий день становится еще более соблазнительным, когда крем полностью раскроется.

Уточнения

Микадо — армянский шоколадный торт

