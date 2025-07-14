Это овощное соте спасёт ваш рабочий день: удобно взять с собой и не стыдно разогреть в офисе

Кулинары считают овощное соте в духовке идеальным блюдом для ПП-меню

3:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощное соте — это идеальный ужин без лишней суеты. В этом рецепте вы не жарите овощи, а запекаете их в духовке, сохранив максимум пользы и вкуса. Получается как в ресторане — ярко, ароматно и сытно. А главное — можно варьировать состав по своему вкусу, экспериментировать с добавками и подачей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Соте

Почему стоит приготовить соте в духовке

В отличие от традиционного способа на сковороде, запекание в духовке делает блюдо более полезным и нежным. Овощи томятся в собственном соку, насыщаются ароматами, и при этом не требуют постоянного внимания. Это прекрасный вариант ужина для всей семьи, который легко адаптировать под вегетарианское, веганское или ПП-меню.

Ингредиенты на 4-5 порций

400 г баклажанов

240 г болгарского перца

200 г помидоров

160 г репчатого лука

80 г моркови

15 г чеснока

5 г острого перца (по желанию)

60 мл подсолнечного масла

40 г петрушки

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Подготовка овощей

Начинайте с того, что включите духовку на 180°C — пусть разогревается. Баклажаны нарежьте тонкими пластинками, посолите и оставьте на 15-20 минут, чтобы избавиться от возможной горечи.

Морковь натрите соломкой, болгарский и острый перец — тонкими полосками, лук — полукольцами. Помидоры ошпарьте, снимите кожицу и нарежьте кубиками. Чеснок — тонкими слайсами.

Как запечь овощи

Выложите все подготовленные овощи в жаропрочную форму. Посолите, поперчите и полейте маслом. Перемешивать не обязательно — овощи сами равномерно распределятся во время приготовления. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут до лёгкой золотистой корочки.

Овощи должны стать мягкими, но не разваренными. Ориентируйтесь на свою духовку — время может немного отличаться.

Подача и вариации

Готовое соте можно подавать горячим или холодным. В остывшем виде оно раскрывает вкус даже ярче. Посыпьте рубленой петрушкой перед подачей.

Это блюдо легко дополнить: подавайте с киноа, булгуром, картофельным пюре или отварной куриной грудкой. Хотите больше остроты — добавьте немного паприки или молотого чили. Вместо баклажанов можно взять кабачки или сделать микс из разных овощей.

Как хранить и что ещё важно знать

Соте отлично хранится в холодильнике до 3 дней, а в морозилке — до месяца. Его удобно брать с собой на работу, разогревать в микроволновке или подавать холодным как закуску.

Если хотите сделать блюдо ещё легче, можно заменить масло овощным бульоном или водой. Для кето-варианта добавьте немного авокадо и увеличьте количество масла. А если следите за глютеном, внимательно читайте состав готовых приправ — в них нередко бывает скрытая мука.

Интересные факты

В разных странах у этого блюда есть свои аналоги. Во Франции его называют рататуй, в Греции — бриам, на Балканах — овощное соте с баклажанами пользуется особой любовью. Несмотря на разные названия, суть одна: ароматные овощи, приготовленные с душой.

Уточнения

Соте — тушение мяса и овощей в соусе и небольшом количестве масла; блюдо, приготовленное таким методом.

