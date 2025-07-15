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Нежное и воздушное: как обычный кабачок превращает суфле в шедевр

Легкое и нежное суфле с цукини: как приготовить блюдо, которое понравится абсолютно всем
3:18
Еда

Аромат свежеиспечённого суфле пробуждает аппетит ещё до того, как мы увидим его. А если главным ингредиентом становится обычный кабачок, блюдо становится лёгким, сочным и невероятно красивым. Почему это воздушное лакомство так нравится нам и как быстро его приготовить — об этом сегодня расскажем.

Запеканка с цукини
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини

Что такое суфле?

Суфле — это классическое французское блюдо с воздушной текстурой. Секрет в том, что взбитые белки поднимают тесто, создавая лёгкую и нежную структуру. Выпекание при умеренной температуре позволяет влаге остаться внутри, а тесту — подняться. Добавление овощей, например, цуккини, делает суфле ещё сочнее и придаёт ему свежий вкус.

Почему цукини — лучший выбор для суфле?

Цукини — это доступный и полезный овощ, богатый водой, витаминами и минералами. Он содержит всего 16 ккал на 100 г, что делает его идеальным для лёгкого, но сытного блюда. Нейтральный вкус цукини позволяет ему впитывать ароматы сыра, трав и специй, делая суфле вкусным и насыщенным. Кроме того, цукини содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, напоминает actualno.com.

Ингредиенты:

  • 2 средних цуккини (около 400 г)
  • 3 яйца (отделить желтки от белков)
  • 60 г белого сыра (раскрошить)
  • 30 г жёлтого сыра (натереть)
  • 2 ст. л. цельнозерновой муки
  • 2 ст. л. йогурта
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • 1 щепотка соды
  • 1 ст. л. мелко нарезанного укропа
  • 1 щепотка чёрного перца
  • 0,5 ч. л. соли (в зависимости от сыра)
  • 1 ч. л. масла для смазывания формы

Пошаговый рецепт:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте форму маслом.
  2. Натрите цуккини на мелкой тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю влагу.
  3. В миске смешайте желтки, белый и жёлтый сыр, укроп, йогурт, соду и муку. Тщательно перемешайте до однородности, затем добавьте разрыхлитель.
  4. Добавьте цуккини в смесь, приправьте перцем и солью.
  5. Взбейте белки до устойчивой пены. Аккуратно введите их в тесто в три приёма, двигаясь снизу вверх.
  6. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки и пружинящей серединки.
  7. Не открывайте духовку первые 20 минут, чтобы суфле не осело.
  8. Подавайте горячим.

Полезные советы:

  • Яичные белки лучше взбиваются, если они комнатной температуры, а миска сухая.
  • Обязательно хорошо отожмите цуккини, чтобы избавиться от лишней влаги.
  • Дайте смеси «отдохнуть» 5 минут перед добавлением белков, чтобы разрыхлитель активировался.
  • Поставьте форму в нижнюю часть духовки, чтобы низ пропекся, а верх не подгорел.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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