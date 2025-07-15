Нежное и воздушное: как обычный кабачок превращает суфле в шедевр

Легкое и нежное суфле с цукини: как приготовить блюдо, которое понравится абсолютно всем

3:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат свежеиспечённого суфле пробуждает аппетит ещё до того, как мы увидим его. А если главным ингредиентом становится обычный кабачок, блюдо становится лёгким, сочным и невероятно красивым. Почему это воздушное лакомство так нравится нам и как быстро его приготовить — об этом сегодня расскажем.

Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запеканка с цукини

Что такое суфле?

Суфле — это классическое французское блюдо с воздушной текстурой. Секрет в том, что взбитые белки поднимают тесто, создавая лёгкую и нежную структуру. Выпекание при умеренной температуре позволяет влаге остаться внутри, а тесту — подняться. Добавление овощей, например, цуккини, делает суфле ещё сочнее и придаёт ему свежий вкус.

Почему цукини — лучший выбор для суфле?

Цукини — это доступный и полезный овощ, богатый водой, витаминами и минералами. Он содержит всего 16 ккал на 100 г, что делает его идеальным для лёгкого, но сытного блюда. Нейтральный вкус цукини позволяет ему впитывать ароматы сыра, трав и специй, делая суфле вкусным и насыщенным. Кроме того, цукини содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, напоминает actualno.com.

Ингредиенты:

2 средних цуккини (около 400 г)

3 яйца (отделить желтки от белков)

60 г белого сыра (раскрошить)

30 г жёлтого сыра (натереть)

2 ст. л. цельнозерновой муки

2 ст. л. йогурта

0,5 ч. л. разрыхлителя

1 щепотка соды

1 ст. л. мелко нарезанного укропа

1 щепотка чёрного перца

0,5 ч. л. соли (в зависимости от сыра)

1 ч. л. масла для смазывания формы

Пошаговый рецепт:

Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте форму маслом. Натрите цуккини на мелкой тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю влагу. В миске смешайте желтки, белый и жёлтый сыр, укроп, йогурт, соду и муку. Тщательно перемешайте до однородности, затем добавьте разрыхлитель. Добавьте цуккини в смесь, приправьте перцем и солью. Взбейте белки до устойчивой пены. Аккуратно введите их в тесто в три приёма, двигаясь снизу вверх. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки и пружинящей серединки. Не открывайте духовку первые 20 минут, чтобы суфле не осело. Подавайте горячим.

Полезные советы:

Яичные белки лучше взбиваются, если они комнатной температуры, а миска сухая.

Обязательно хорошо отожмите цуккини, чтобы избавиться от лишней влаги.

Дайте смеси «отдохнуть» 5 минут перед добавлением белков, чтобы разрыхлитель активировался.

Поставьте форму в нижнюю часть духовки, чтобы низ пропекся, а верх не подгорел.

Уточнения

Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.



