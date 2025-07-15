Нежное и воздушное: как обычный кабачок превращает суфле в шедевр

Аромат свежеиспечённого суфле пробуждает аппетит ещё до того, как мы увидим его. А если главным ингредиентом становится обычный кабачок, блюдо становится лёгким, сочным и невероятно красивым. Почему это воздушное лакомство так нравится нам и как быстро его приготовить — об этом сегодня расскажем.
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини
Что такое суфле?
Суфле — это классическое французское блюдо с воздушной текстурой. Секрет в том, что взбитые белки поднимают тесто, создавая лёгкую и нежную структуру. Выпекание при умеренной температуре позволяет влаге остаться внутри, а тесту — подняться. Добавление овощей, например, цуккини, делает суфле ещё сочнее и придаёт ему свежий вкус.
Почему цукини — лучший выбор для суфле?
Цукини — это доступный и полезный овощ, богатый водой, витаминами и минералами. Он содержит всего 16 ккал на 100 г, что делает его идеальным для лёгкого, но сытного блюда. Нейтральный вкус цукини позволяет ему впитывать ароматы сыра, трав и специй, делая суфле вкусным и насыщенным. Кроме того, цукини содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, напоминает actualno.com.
Ингредиенты:
2 средних цуккини (около 400 г)
3 яйца (отделить желтки от белков)
60 г белого сыра (раскрошить)
30 г жёлтого сыра (натереть)
2 ст. л. цельнозерновой муки
2 ст. л. йогурта
0,5 ч. л. разрыхлителя
1 щепотка соды
1 ст. л. мелко нарезанного укропа
1 щепотка чёрного перца
0,5 ч. л. соли (в зависимости от сыра)
1 ч. л. масла для смазывания формы
Пошаговый рецепт:
Разогрейте духовку до 180 °C и смажьте форму маслом.
Натрите цуккини на мелкой тёрке, посолите и оставьте на 10 минут. Затем отожмите лишнюю влагу.
В миске смешайте желтки, белый и жёлтый сыр, укроп, йогурт, соду и муку. Тщательно перемешайте до однородности, затем добавьте разрыхлитель.
Добавьте цуккини в смесь, приправьте перцем и солью.
Взбейте белки до устойчивой пены. Аккуратно введите их в тесто в три приёма, двигаясь снизу вверх.
Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте 25-30 минут до золотистой корочки и пружинящей серединки.
Не открывайте духовку первые 20 минут, чтобы суфле не осело.
Подавайте горячим.
Полезные советы:
Яичные белки лучше взбиваются, если они комнатной температуры, а миска сухая.
Обязательно хорошо отожмите цуккини, чтобы избавиться от лишней влаги.
Дайте смеси «отдохнуть» 5 минут перед добавлением белков, чтобы разрыхлитель активировался.
Поставьте форму в нижнюю часть духовки, чтобы низ пропекся, а верх не подгорел.
Уточнения
Суфле́ (фр. soufflé — дыхание, дышать) — французское выпекаемое блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками.