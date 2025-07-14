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Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое

Аромат лета в каждой ложке: такая сытная и вкусная царская окрошка
2:56
Еда

Лето — время лёгких, освежающих блюд. Окрошка занимает почётное место в этом ряду, и мы предлагаем вам рецепт царской окрошки — блюда, которое вернёт вас во времена, когда кулинария была искусством.

Окрошка
Фото: commons.wikimedia.org by Nikkolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка

Ингредиенты:

  • Зелень: 200 г укропа, 100 г петрушки, 50 г кинзы, 50 г мяты.
  • Картофель: 4-5 средних клубней.
  • Яйца: 4 штуки.
  • Колбаса или ветчина: 200 г.
  • Огурцы: 3-4 средних огурца.
  • Редис: 10-12 штук.
  • Сметана: 200 г.
  • Горчица: 1 чайная ложка.
  • Лимонный сок: 2 столовые ложки.
  • Кефир: 1 литр.
  • Квас (по желанию): 200 мл.
  • Лёд: по вкусу.
  • Соль, перец: по вкусу.

Приготовление:

  1. Зелёный фундамент: аромат и мягкость. Тщательно вымойте зелень и отделите листья от веточек. Мелко нарежьте укроп, петрушку, кинзу и мяту. Листья мяты особенно важны для аромата. Слегка посолите зелень и разомните толкушкой, чтобы травы стали мягкими и ароматными.
  2. Картофельная основа: плотность и насыщенность. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и разомните картофель толкушкой до состояния пюре, но не слишком однородного — текстура должна быть слегка крупноватой.
  3. Мясные акценты: сочность и пикантность. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками вместе с желтком. Колбасу или ветчину также нарежьте кубиками.
  4. Овощная симфония: свежесть и лёгкость. Огурцы нарежьте кубиками, а редис натрите на мелкой тёрке. Эти овощи добавят освежающую нотку и лёгкую остроту.
  5. Заправка-шедевр: гармония вкусов. В отдельной миске смешайте сметану, горчицу и лимонный сок. Эта заправка придаст окрошке уникальный вкус и насыщенность.
  6. Ледяная корона: охлаждение и наслаждение. Наполните большую миску или кастрюлю льдом и залейте его холодной водой.
  7. Финальный аккорд: В большой кастрюле или миске смешайте картофель, зелень, яйца, колбасу, огурцы и редис. Добавьте заправку и тщательно перемешайте.
  8. Залейте всё кефиром или смесью кефира и кваса (если используете). Посолите и поперчите по вкусу. Поставьте окрошку в ледяную воду на 30-60 минут, чтобы она хорошо охладилась.

Царская окрошка готова! Наслаждайтесь этим освежающим и ароматным блюдом, возвращающим к истокам традиционной русской кухни.

Уточнения

Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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