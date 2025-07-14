Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое

Лето — время лёгких, освежающих блюд. Окрошка занимает почётное место в этом ряду, и мы предлагаем вам рецепт царской окрошки — блюда, которое вернёт вас во времена, когда кулинария была искусством.
Фото: commons.wikimedia.org by Nikkolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Окрошка
Ингредиенты:
Зелень: 200 г укропа, 100 г петрушки, 50 г кинзы, 50 г мяты.
Картофель: 4-5 средних клубней.
Яйца: 4 штуки.
Колбаса или ветчина: 200 г.
Огурцы: 3-4 средних огурца.
Редис: 10-12 штук.
Сметана: 200 г.
Горчица: 1 чайная ложка.
Лимонный сок: 2 столовые ложки.
Кефир: 1 литр.
Квас (по желанию): 200 мл.
Лёд: по вкусу.
Соль, перец: по вкусу.
Приготовление:
Зелёный фундамент: аромат и мягкость. Тщательно вымойте зелень и отделите листья от веточек. Мелко нарежьте укроп, петрушку, кинзу и мяту. Листья мяты особенно важны для аромата. Слегка посолите зелень и разомните толкушкой, чтобы травы стали мягкими и ароматными.
Картофельная основа: плотность и насыщенность. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и разомните картофель толкушкой до состояния пюре, но не слишком однородного — текстура должна быть слегка крупноватой.
Мясные акценты: сочность и пикантность. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками вместе с желтком. Колбасу или ветчину также нарежьте кубиками.
Овощная симфония: свежесть и лёгкость. Огурцы нарежьте кубиками, а редис натрите на мелкой тёрке. Эти овощи добавят освежающую нотку и лёгкую остроту.
Заправка-шедевр: гармония вкусов. В отдельной миске смешайте сметану, горчицу и лимонный сок. Эта заправка придаст окрошке уникальный вкус и насыщенность.
Ледяная корона: охлаждение и наслаждение. Наполните большую миску или кастрюлю льдом и залейте его холодной водой.
Финальный аккорд: В большой кастрюле или миске смешайте картофель, зелень, яйца, колбасу, огурцы и редис. Добавьте заправку и тщательно перемешайте.
Залейте всё кефиром или смесью кефира и кваса (если используете). Посолите и поперчите по вкусу. Поставьте окрошку в ледяную воду на 30-60 минут, чтобы она хорошо охладилась.
Царская окрошка готова! Наслаждайтесь этим освежающим и ароматным блюдом, возвращающим к истокам традиционной русской кухни.
Уточнения
Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.