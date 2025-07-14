Царская окрошка: секретный рецепт, который вернёт вас в прошлое

Аромат лета в каждой ложке: такая сытная и вкусная царская окрошка

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время лёгких, освежающих блюд. Окрошка занимает почётное место в этом ряду, и мы предлагаем вам рецепт царской окрошки — блюда, которое вернёт вас во времена, когда кулинария была искусством.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikkolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Окрошка

Ингредиенты:

Зелень: 200 г укропа, 100 г петрушки, 50 г кинзы, 50 г мяты.

Картофель: 4-5 средних клубней.

Яйца: 4 штуки.

Колбаса или ветчина: 200 г.

Огурцы: 3-4 средних огурца.

Редис: 10-12 штук.

Сметана: 200 г.

Горчица: 1 чайная ложка.

Лимонный сок: 2 столовые ложки.

Кефир: 1 литр.

Квас (по желанию): 200 мл.

Лёд: по вкусу.

Соль, перец: по вкусу.

Приготовление:

Зелёный фундамент: аромат и мягкость. Тщательно вымойте зелень и отделите листья от веточек. Мелко нарежьте укроп, петрушку, кинзу и мяту. Листья мяты особенно важны для аромата. Слегка посолите зелень и разомните толкушкой, чтобы травы стали мягкими и ароматными. Картофельная основа: плотность и насыщенность. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и разомните картофель толкушкой до состояния пюре, но не слишком однородного — текстура должна быть слегка крупноватой. Мясные акценты: сочность и пикантность. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками вместе с желтком. Колбасу или ветчину также нарежьте кубиками. Овощная симфония: свежесть и лёгкость. Огурцы нарежьте кубиками, а редис натрите на мелкой тёрке. Эти овощи добавят освежающую нотку и лёгкую остроту. Заправка-шедевр: гармония вкусов. В отдельной миске смешайте сметану, горчицу и лимонный сок. Эта заправка придаст окрошке уникальный вкус и насыщенность. Ледяная корона: охлаждение и наслаждение. Наполните большую миску или кастрюлю льдом и залейте его холодной водой. Финальный аккорд: В большой кастрюле или миске смешайте картофель, зелень, яйца, колбасу, огурцы и редис. Добавьте заправку и тщательно перемешайте. Залейте всё кефиром или смесью кефира и кваса (если используете). Посолите и поперчите по вкусу. Поставьте окрошку в ледяную воду на 30-60 минут, чтобы она хорошо охладилась.

Царская окрошка готова! Наслаждайтесь этим освежающим и ароматным блюдом, возвращающим к истокам традиционной русской кухни.

Уточнения

Окро́шка (рег. квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

