Голубиное мясо: открываем секреты полезного диетического продукта — факты, о которых вы не знали

Нежное, полезное и недооценённое: мясо голубя

3:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Отказ от мяса, переход на альтернативные источники белка, осознанный выбор продуктов — всё это заставляет пересматривать привычный рацион. Говядина, свинина и курятина остаются самыми популярными видами мяса, но у них есть и недостатки: высокое содержание жиров, гормональные добавки, экологические риски. На фоне этого всё больше внимания привлекает мясо диких птиц — в частности, голубиное.

Фото: Own work by Ruggero Turra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Голуби

Хотя сегодня голубиное мясо воспринимается как экзотика, в традиционной чешской кухне оно известно давно. Сейчас оно редко встречается в обычных магазинах, но всё чаще появляется в интернет-магазинах и в замороженном виде в дискаунтерах. Если у вас появится возможность — обязательно попробуйте. Этот продукт не содержит искусственных добавок, почти не вызывает аллергии и отличается высоким содержанием белка.

Что содержится в голубином мясе

Это мясо особенно ценится за свою нежную текстуру, низкую жирность и питательный состав. В нём много качественного белка, а также:

витамины группы B, A, C и E - для работы мозга, иммунной системы, зрения и защиты от старения;

минералы - фосфор, калий, магний, кальций и немного железа;

незаменимые аминокислоты, которые поддерживают клеточное обновление и обмен веществ.

В 100 г продукта содержится всего 294 ккал, что делает его отличным вариантом для диетического питания.

Польза для организма

Голубиное мясо — это не просто источник белка. Его регулярное употребление:

поддерживает работу иммунной и нервной систем ,

улучшает память и концентрацию внимания ,

помогает справляться со стрессом и бессонницей ,

снижает уровень "плохого" холестерина ,

укрепляет сердце и сосуды ,

способствует регенерации организма после болезней и нагрузок.

Особенно важно наличие железа - оно легко усваивается и помогает предотвращать анемию, участвуя в процессе кроветворения.

Как готовить голубиное мясо

Блюд из голубиного мяса можно приготовить немало. Оно не теряет сочности при запекании, отлично чувствует себя в соусах, рагу и даже в гуляшах. Соль, перец и мягкие травы вроде базилика, тимьяна, розмарина и орегано прекрасно раскрывают вкус мяса.

Рецепт: наваристый голубиный бульон

Ингредиенты

1 целый голубь

2 л воды

1 луковица

2 моркови

1 корень петрушки

5-6 горошин чёрного перца

1 лавровый лист

свежий любисток и петрушка по вкусу

соль

Приготовление

Голубя промойте и очистите, положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте очищенные овощи, специи и соль. Варите на медленном огне до полной готовности. В конце добавьте зелень. Готовый бульон процедите, отделите мясо от костей. Подавайте горячим, с лапшой и свежей зеленью.

Голубиное мясо — это редкий, но полезный продукт, который стоит открыть заново. Оно сочетает в себе диетическую ценность, насыщенный вкус и натуральный состав — всё, что нужно для осознанного питания.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

