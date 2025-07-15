Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая Lada Azimut нацелился на тех, кто раньше выбирал иномарки
Как избавиться от гипергидроза подмышек: советы дерматологов и новые технологии
Тайны Асуана: открытие греко-римских гробниц у мавзолея Ага-Хана
Как защитить овощи от вредителей с помощью натуральных пестицидов — советы для садоводов
Безопасность на природе: 3 совета от эксперта для начинающих туристов
Жена Роберта Паттинсона госпитализирована: детали операции и реакция фанатов
Маленькая кухня без хаоса: освободите столешницы и добавьте свет
Кошки сбрасывают вещи не из хулиганства — причина в охотничьих инстинктах
Эксперты прогнозируют подорожание техники и продуктов из-за пошлин США против России

Голубиное мясо: открываем секреты полезного диетического продукта — факты, о которых вы не знали

Нежное, полезное и недооценённое: мясо голубя
3:29
Еда

Отказ от мяса, переход на альтернативные источники белка, осознанный выбор продуктов — всё это заставляет пересматривать привычный рацион. Говядина, свинина и курятина остаются самыми популярными видами мяса, но у них есть и недостатки: высокое содержание жиров, гормональные добавки, экологические риски. На фоне этого всё больше внимания привлекает мясо диких птиц — в частности, голубиное.

Голуби
Фото: Own work by Ruggero Turra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби

Хотя сегодня голубиное мясо воспринимается как экзотика, в традиционной чешской кухне оно известно давно. Сейчас оно редко встречается в обычных магазинах, но всё чаще появляется в интернет-магазинах и в замороженном виде в дискаунтерах. Если у вас появится возможность — обязательно попробуйте. Этот продукт не содержит искусственных добавок, почти не вызывает аллергии и отличается высоким содержанием белка.

Что содержится в голубином мясе

Это мясо особенно ценится за свою нежную текстуру, низкую жирность и питательный состав. В нём много качественного белка, а также:

  • витамины группы B, A, C и E - для работы мозга, иммунной системы, зрения и защиты от старения;

  • минералы - фосфор, калий, магний, кальций и немного железа;

  • незаменимые аминокислоты, которые поддерживают клеточное обновление и обмен веществ.

В 100 г продукта содержится всего 294 ккал, что делает его отличным вариантом для диетического питания.

Польза для организма

Голубиное мясо — это не просто источник белка. Его регулярное употребление:

  • поддерживает работу иммунной и нервной систем,

  • улучшает память и концентрацию внимания,

  • помогает справляться со стрессом и бессонницей,

  • снижает уровень "плохого" холестерина,

  • укрепляет сердце и сосуды,

  • способствует регенерации организма после болезней и нагрузок.

Особенно важно наличие железа - оно легко усваивается и помогает предотвращать анемию, участвуя в процессе кроветворения.

Как готовить голубиное мясо

Блюд из голубиного мяса можно приготовить немало. Оно не теряет сочности при запекании, отлично чувствует себя в соусах, рагу и даже в гуляшах. Соль, перец и мягкие травы вроде базилика, тимьяна, розмарина и орегано прекрасно раскрывают вкус мяса.

Рецепт: наваристый голубиный бульон

Ингредиенты

  • 1 целый голубь

  • 2 л воды

  • 1 луковица

  • 2 моркови

  • 1 корень петрушки

  • 5-6 горошин чёрного перца

  • 1 лавровый лист

  • свежий любисток и петрушка по вкусу

  • соль

Приготовление

  1. Голубя промойте и очистите, положите в кастрюлю с водой. Доведите до кипения.

  2. Уменьшите огонь, добавьте очищенные овощи, специи и соль. Варите на медленном огне до полной готовности.

  3. В конце добавьте зелень.

  4. Готовый бульон процедите, отделите мясо от костей.

  5. Подавайте горячим, с лапшой и свежей зеленью.

Голубиное мясо — это редкий, но полезный продукт, который стоит открыть заново. Оно сочетает в себе диетическую ценность, насыщенный вкус и натуральный состав — всё, что нужно для осознанного питания.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
Еда и рецепты
Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком Аудио 
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
Еда и рецепты
Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами Аудио 
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Популярное
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века

У берегов Швеции нашли уникальный корабль, построенный задолго до эпохи паруса. Как он изменил представление об истории скандинавского флота?

Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Поддельный солнцезащитный крем с AliExpress: что внутри и почему это опасно
Зангезурский коридор под контролем США: невозможное предложение Трампа
Япония внесла изменения в доклад Минобороны о ситуации вокруг Украины
WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий
США разрешили Nvidia и AMD поставлять чипы для ИИ в Китай
Врач-онколог рассказал, что может спровоцировать рак, как у Александра Митты
Пересадка пионов раз в 5 лет сохраняет цветение
Шесть натуральных методов для уменьшения отёков под глазами
Японский рулетный омлет тамагояки готовится слоями с овощной начинкой
Анна Седокова раскрыла тайну фото с любимым плечом: участие дочери Алины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.