Лук – универсальный овощ, но есть 5 причин, почему его не все могут есть

Полезные свойства лука и когда он становится врагом организма

2:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Лук — это один из самых универсальных и доступных овощей, без которого трудно представить повседневную кухню. Его жарят, тушат, запекают, добавляют в салаты и бутерброды. Он встречается практически в каждом доме — и неспроста. Помимо яркого вкуса и характерного аромата, лук обладает внушительным набором полезных свойств. Но, несмотря на все достоинства, он подходит не всем — есть и противопоказания.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зеленый лук

Почему лук считается суперпродуктом

В составе лука много активных соединений, благотворно влияющих на здоровье. Например, кверцетин — мощный антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами, снижает давление, улучшает обмен веществ и даже проявляет противораковую активность.

Запах и вкус лука обусловлены соединениями серы, в частности аллицином. Эти вещества обладают антибактериальными свойствами, способствуют снижению уровня холестерина и давления, а также помогают организму сопротивляться воспалениям.

Лук также содержит:

витамин C, который укрепляет иммунитет;

фолиевую кислоту, важную для беременных женщин;

железо, необходимое для образования эритроцитов;

клетчатку, которая улучшает пищеварение и снижает холестерин.

Особенно стоит отметить:

красный лук богат антоцианами (антиоксиданты, укрепляющие сосуды),

зелёный лук содержит бета-каротин, поддерживающий иммунную систему.

Польза для здоровья: от простуды до костей

Лук помогает организму справляться с вирусными заболеваниями, усиливает иммунную защиту и способствует очищению дыхательных путей от слизи. Благодаря содержанию фруктанов — природных пребиотиков — он помогает восстановиться после курса антибиотиков, поддерживая здоровье микрофлоры кишечника.

Он также может:

облегчать боль и отёки после укусов насекомых,

укреплять костную ткань,

снижать воспаление кожи,

способствовать профилактике гипертонии.

Когда лук может навредить

Несмотря на очевидную пользу, лук подходит не всем. Людям с желудочно-кишечными проблемами, такими как синдром раздражённого кишечника, гастрит или рефлюкс, следует быть осторожными. Фруктаны, хоть и полезны, могут вызывать вздутие, боль, диарею или запоры.

Также осторожность стоит проявлять людям с:

почечной недостаточностью,

заболеваниями сердца,

повышенной чувствительностью желудка.

Для таких людей даже небольшое количество сырого или жареного лука может вызвать дискомфорт. Этот материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Перед изменением рациона важно проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

