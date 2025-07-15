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Лук – универсальный овощ, но есть 5 причин, почему его не все могут есть

Полезные свойства лука и когда он становится врагом организма
2:55
Еда

Лук — это один из самых универсальных и доступных овощей, без которого трудно представить повседневную кухню. Его жарят, тушат, запекают, добавляют в салаты и бутерброды. Он встречается практически в каждом доме — и неспроста. Помимо яркого вкуса и характерного аромата, лук обладает внушительным набором полезных свойств. Но, несмотря на все достоинства, он подходит не всем — есть и противопоказания.

зеленый лук
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зеленый лук

Почему лук считается суперпродуктом

В составе лука много активных соединений, благотворно влияющих на здоровье. Например, кверцетин — мощный антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами, снижает давление, улучшает обмен веществ и даже проявляет противораковую активность.

Запах и вкус лука обусловлены соединениями серы, в частности аллицином. Эти вещества обладают антибактериальными свойствами, способствуют снижению уровня холестерина и давления, а также помогают организму сопротивляться воспалениям.

Лук также содержит:

  • витамин C, который укрепляет иммунитет;

  • фолиевую кислоту, важную для беременных женщин;

  • железо, необходимое для образования эритроцитов;

  • клетчатку, которая улучшает пищеварение и снижает холестерин.

Особенно стоит отметить:

  • красный лук богат антоцианами (антиоксиданты, укрепляющие сосуды),

  • зелёный лук содержит бета-каротин, поддерживающий иммунную систему.

Польза для здоровья: от простуды до костей

Лук помогает организму справляться с вирусными заболеваниями, усиливает иммунную защиту и способствует очищению дыхательных путей от слизи. Благодаря содержанию фруктанов — природных пребиотиков — он помогает восстановиться после курса антибиотиков, поддерживая здоровье микрофлоры кишечника.

Он также может:

  • облегчать боль и отёки после укусов насекомых,

  • укреплять костную ткань,

  • снижать воспаление кожи,

  • способствовать профилактике гипертонии.

Когда лук может навредить

Несмотря на очевидную пользу, лук подходит не всем. Людям с желудочно-кишечными проблемами, такими как синдром раздражённого кишечника, гастрит или рефлюкс, следует быть осторожными. Фруктаны, хоть и полезны, могут вызывать вздутие, боль, диарею или запоры.

Также осторожность стоит проявлять людям с:

  • почечной недостаточностью,

  • заболеваниями сердца,

  • повышенной чувствительностью желудка.

Для таких людей даже небольшое количество сырого или жареного лука может вызвать дискомфорт. Этот материал носит информационный характер и не заменяет консультацию врача. Перед изменением рациона важно проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Лук (растение) (лат. Allium) — род растений семейства Амариллисовые.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Полезные свойства лука и когда он становится врагом организма
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