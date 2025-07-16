Один газированный секрет превращает тяжёлые блины в лёгкое облако без лишних калорий

Диетологи советуют печь блины на минеральной воде для снижения калорийности

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Масленица и другие праздники с традиционными угощениями проверяют наш желудок на прочность: блины вкусны, но калорийны. Однако есть способы сделать их легче, не жертвуя вкусом.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain блины

Мука, которая работает на пользу организму

Замените пшеничную муку частично или полностью на ржаную, гречневую либо миндальную. Они богаче клетчаткой и микроэлементами. Для эластичности теста добавьте в гречневую или ржаную смесь около половины объёма пшеничной муки — так сохраняется клейковина, а блины остаются мягкими.

Вода вместо молока — меньше жира, больше лёгкости

Обычное молоко или кефир легко заменить водой. Используйте минеральную газированную — пузырьки сделают тесто особенно воздушным. Плюс: ноль лишнего жира и лактозы.

Уменьшаем сахар и пересматриваем начинку

Добавьте в тесто минимальное количество сахара или замените его эритритом. Начинки выбирайте лёгкие: творог с ягодами, запечённая тыква, отварная куриная грудка с зеленью. Избегайте сгущёнки и жирных соусов — именно они превращают блин в "калорийную бомбу".

Уточнения

Ма́сленица - восточнославянский языческий традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии и славянского язычества.

