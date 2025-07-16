Один газированный секрет превращает тяжёлые блины в лёгкое облако без лишних калорий

Масленица и другие праздники с традиционными угощениями проверяют наш желудок на прочность: блины вкусны, но калорийны. Однако есть способы сделать их легче, не жертвуя вкусом.
Замените пшеничную муку частично или полностью на ржаную, гречневую либо миндальную. Они богаче клетчаткой и микроэлементами. Для эластичности теста добавьте в гречневую или ржаную смесь около половины объёма пшеничной муки — так сохраняется клейковина, а блины остаются мягкими.
Обычное молоко или кефир легко заменить водой. Используйте минеральную газированную — пузырьки сделают тесто особенно воздушным. Плюс: ноль лишнего жира и лактозы.
Добавьте в тесто минимальное количество сахара или замените его эритритом. Начинки выбирайте лёгкие: творог с ягодами, запечённая тыква, отварная куриная грудка с зеленью. Избегайте сгущёнки и жирных соусов — именно они превращают блин в "калорийную бомбу".
Ма́сленица - восточнославянский языческий традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии и славянского язычества.
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