Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
X фестиваль Традиция завершился в усадьбе Захарово
Борьба с вымиранием: научная утопия или реальный шаг к спасению природы
Пунта‑Кана заняла третье место в антирейтинге туристических направлений — данные Radical Storage 2025
Экстренная помощь при отеке Квинке: советы врача по спасению жизни
Проблема с экспортом? Что скрывается за толпой автомобилей в порту Антверпен-Брюгге
Эксперты моды назвали преимущества монохромного гардероба
Проверка точности весов в супермаркете с помощью мобильного телефона
Удаление старых листьев помогает вырастить крупные тыквы
Собака ставит лапы на человека — проявление любви, стресса или просьбы

Один газированный секрет превращает тяжёлые блины в лёгкое облако без лишних калорий

Диетологи советуют печь блины на минеральной воде для снижения калорийности
1:16
Еда

Масленица и другие праздники с традиционными угощениями проверяют наш желудок на прочность: блины вкусны, но калорийны. Однако есть способы сделать их легче, не жертвуя вкусом.

блины
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
блины

Мука, которая работает на пользу организму

Замените пшеничную муку частично или полностью на ржаную, гречневую либо миндальную. Они богаче клетчаткой и микроэлементами. Для эластичности теста добавьте в гречневую или ржаную смесь около половины объёма пшеничной муки — так сохраняется клейковина, а блины остаются мягкими.

Вода вместо молока — меньше жира, больше лёгкости

Обычное молоко или кефир легко заменить водой. Используйте минеральную газированную — пузырьки сделают тесто особенно воздушным. Плюс: ноль лишнего жира и лактозы.

Уменьшаем сахар и пересматриваем начинку

Добавьте в тесто минимальное количество сахара или замените его эритритом. Начинки выбирайте лёгкие: творог с ягодами, запечённая тыква, отварная куриная грудка с зеленью. Избегайте сгущёнки и жирных соусов — именно они превращают блин в "калорийную бомбу".

Уточнения

Ма́сленица - восточнославянский языческий традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии и славянского язычества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода
Наука и техника
Глубоководный эколог Свитман обнаружил небиологический источник кислорода Аудио 
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне
Домашние животные
Зоологи назвали пятнистых гиен главными охотниками на львят в саванне Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Не просто лёд, а пороховая бочка: под Антарктидой нашли то, что ускорит её исчезновение
Почти новая, но никому не нужна: что не так с Вестой после 2022 года
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Последние материалы
От Феррари до Bugatti: редкие модели Isdera станут золотыми экспонатами
Новый тренд в парикмахерском искусстве: волосы с эффектом депрессии
Правильный уход делает кошку доверчивой и дружелюбной
Пентагон подписал контракт на 200 миллионов с Anthropic, OpenAI, Google и xAI
6 идей для создания компостного ящика на даче — удобные решения для огорода
Ошибки при совместной посадке овощей приводят к потере урожая
Неожиданный союзник? Почему Мелания так важна для политики Трампа
Испания в кризисе: рост арендной платы и протесты местных жителей
Дрожжевое тесто с обжаренным луком подходит для домашней выпечки
Тренировка с собственным весом: как сохранить мышечную массу после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.