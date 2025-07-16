Этот запах сводит с ума: булочки, которые исчезают быстрее, чем вынимаете из духовки

Луковые булочки — это выпечка, которая исчезает со стола быстрее, чем успеет остыть. Секрет — в том самом запахе, что наполняет кухню, когда лук доходит до идеальной золотистой стадии. А ещё - в сочетании воздушного теста и карамелизированного вкуса. Готовятся они просто, а получаются — как в пекарне.
Эти булочки любят даже те, кто равнодушен к хлебу. Почему? Потому что аромат жареного лука делает их неотразимыми. Они отлично подходят к супам, салатам или как самостоятельная закуска. Но самое сложное — остановиться на одной.
500 г пшеничной муки
1 стакан тёплой воды
1 ст. ложка сахара
1 ч. ложка соли
1 пакетик свежих дрожжей
1 крупная луковица
50 мл подсолнечного масла
Луковицу чистим, режем кубиками и обжариваем на сковороде с маслом до золотистого цвета. Именно на этом этапе закладывается будущий вкус булочек.
Воду соединяем с дрожжами и сахаром — оставляем на 10 минут, чтобы смесь "ожила". Тем временем просеиваем муку, добавляем соль и постепенно вмешиваем дрожжевую основу.
Когда тесто станет однородным и эластичным, добавляем обжаренный лук и оставшееся масло. Оставляем тесто в покое на 1 час — оно должно увеличиться в объёме.
Готовое тесто делим на порции, формируем шарики и слегка приплюскиваем. Раскладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 200°C духовку.
Через 30 минут достаём булочки, даём немного остыть — и подаём. Они вкусны и тёплыми, и на следующий день.
Ку́хонная плита́ - нагревательная установка для приготовления пищи.
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