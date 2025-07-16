Этот запах сводит с ума: булочки, которые исчезают быстрее, чем вынимаете из духовки

Дрожжевое тесто с обжаренным луком подходит для домашней выпечки

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Луковые булочки — это выпечка, которая исчезает со стола быстрее, чем успеет остыть. Секрет — в том самом запахе, что наполняет кухню, когда лук доходит до идеальной золотистой стадии. А ещё - в сочетании воздушного теста и карамелизированного вкуса. Готовятся они просто, а получаются — как в пекарне.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожные улитки

Аромат, который невозможно забыть

Эти булочки любят даже те, кто равнодушен к хлебу. Почему? Потому что аромат жареного лука делает их неотразимыми. Они отлично подходят к супам, салатам или как самостоятельная закуска. Но самое сложное — остановиться на одной.

Что понадобится

500 г пшеничной муки

1 стакан тёплой воды

1 ст. ложка сахара

1 ч. ложка соли

1 пакетик свежих дрожжей

1 крупная луковица

50 мл подсолнечного масла

Готовим золотистый лук

Луковицу чистим, режем кубиками и обжариваем на сковороде с маслом до золотистого цвета. Именно на этом этапе закладывается будущий вкус булочек.

Основное тесто

Воду соединяем с дрожжами и сахаром — оставляем на 10 минут, чтобы смесь "ожила". Тем временем просеиваем муку, добавляем соль и постепенно вмешиваем дрожжевую основу.

Когда тесто станет однородным и эластичным, добавляем обжаренный лук и оставшееся масло. Оставляем тесто в покое на 1 час — оно должно увеличиться в объёме.

Формируем и выпекаем

Готовое тесто делим на порции, формируем шарики и слегка приплюскиваем. Раскладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 200°C духовку.

Через 30 минут достаём булочки, даём немного остыть — и подаём. Они вкусны и тёплыми, и на следующий день.

Уточнения

Ку́хонная плита́ - нагревательная установка для приготовления пищи.

