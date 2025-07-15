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Этот рулет из яиц и овощей станет вашим любимым завтраком, даже если вы не готовите

Японский рулетный омлет тамагояки готовится слоями с овощной начинкой
1:53
Еда

Омлеты — классика завтраков, но японский рулетный омлет тамагояки поднимает привычное блюдо на новый уровень. Это нежное, воздушное и эффектное блюдо готовится легко, а выглядит как настоящее кулинарное искусство. И всё это — из простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.

Омлет
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Что нужно для японского омлета

Ингредиенты максимально доступные:

  • 2 яйца

  • 2 ст. ложки молока

  • 0,5 ч. ложки соли

  • щепотка свежемолотого чёрного перца

  • 2 ч. ложки соевого соуса

  • 1 ст. ложка растительного масла

  • 0,5 моркови

  • 1 небольшая луковица

Молоко придаёт нежность, а овощи добавляют текстуру и вкус.

Подготовка овощей

Морковь натираем на мелкой тёрке — должна получиться почти пюреобразная масса. Лук нарезаем как можно мельче, чтобы он растворился в омлетной смеси и не хрустел.

Как взбить основу правильно

Яйца тщательно взбиваем с солью и перцем до появления пенки. Затем добавляем молоко и продолжаем взбивать ещё около 30 секунд. Это придаст омлету структуру и лёгкость.

После этого аккуратно вводим овощную массу, перемешивая до однородности.

Техника жарки: тонкие слои и сворачивание

Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом. Небольшими порциями выливаем яичную смесь, создавая тонкие слои. Каждый слой жарим около 2 минут, после чего сворачиваем в рулет, отодвигаем к краю сковороды и наливаем новую порцию.

Так формируется многослойный, мягкий, но упругий омлет, который красиво смотрится в разрезе и прекрасно держит форму.

Уточнения

Омле́т - яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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