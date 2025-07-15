Этот рулет из яиц и овощей станет вашим любимым завтраком, даже если вы не готовите

Омлеты — классика завтраков, но японский рулетный омлет тамагояки поднимает привычное блюдо на новый уровень. Это нежное, воздушное и эффектное блюдо готовится легко, а выглядит как настоящее кулинарное искусство. И всё это — из простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.
Ингредиенты максимально доступные:
2 яйца
2 ст. ложки молока
0,5 ч. ложки соли
щепотка свежемолотого чёрного перца
2 ч. ложки соевого соуса
1 ст. ложка растительного масла
0,5 моркови
1 небольшая луковица
Молоко придаёт нежность, а овощи добавляют текстуру и вкус.
Морковь натираем на мелкой тёрке — должна получиться почти пюреобразная масса. Лук нарезаем как можно мельче, чтобы он растворился в омлетной смеси и не хрустел.
Яйца тщательно взбиваем с солью и перцем до появления пенки. Затем добавляем молоко и продолжаем взбивать ещё около 30 секунд. Это придаст омлету структуру и лёгкость.
После этого аккуратно вводим овощную массу, перемешивая до однородности.
Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом. Небольшими порциями выливаем яичную смесь, создавая тонкие слои. Каждый слой жарим около 2 минут, после чего сворачиваем в рулет, отодвигаем к краю сковороды и наливаем новую порцию.
Так формируется многослойный, мягкий, но упругий омлет, который красиво смотрится в разрезе и прекрасно держит форму.
Омле́т - яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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