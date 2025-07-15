Этот рулет из яиц и овощей станет вашим любимым завтраком, даже если вы не готовите

Японский рулетный омлет тамагояки готовится слоями с овощной начинкой

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлеты — классика завтраков, но японский рулетный омлет тамагояки поднимает привычное блюдо на новый уровень. Это нежное, воздушное и эффектное блюдо готовится легко, а выглядит как настоящее кулинарное искусство. И всё это — из простых ингредиентов, которые найдутся на каждой кухне.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Что нужно для японского омлета

Ингредиенты максимально доступные:

2 яйца

2 ст. ложки молока

0,5 ч. ложки соли

щепотка свежемолотого чёрного перца

2 ч. ложки соевого соуса

1 ст. ложка растительного масла

0,5 моркови

1 небольшая луковица

Молоко придаёт нежность, а овощи добавляют текстуру и вкус.

Подготовка овощей

Морковь натираем на мелкой тёрке — должна получиться почти пюреобразная масса. Лук нарезаем как можно мельче, чтобы он растворился в омлетной смеси и не хрустел.

Как взбить основу правильно

Яйца тщательно взбиваем с солью и перцем до появления пенки. Затем добавляем молоко и продолжаем взбивать ещё около 30 секунд. Это придаст омлету структуру и лёгкость.

После этого аккуратно вводим овощную массу, перемешивая до однородности.

Техника жарки: тонкие слои и сворачивание

Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом. Небольшими порциями выливаем яичную смесь, создавая тонкие слои. Каждый слой жарим около 2 минут, после чего сворачиваем в рулет, отодвигаем к краю сковороды и наливаем новую порцию.

Так формируется многослойный, мягкий, но упругий омлет, который красиво смотрится в разрезе и прекрасно держит форму.

Уточнения

Омле́т - яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

