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Рецепт, который стоит сохранить навсегда: всё просто, вкусно и с вау-эффектом

Пирог без теста: рулеты из лаваша заменяют основу и ускоряют процесс
1:43
Еда

Иногда достаточно пары листов лаваша и немного фантазии, чтобы приготовить ужин, который точно удивит. Такой пирог получается сытным, сочным и очень эффектным — при этом времени уходит минимум, а начинку можно менять хоть каждый день.

Рулет из лаваша с мясом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рулет из лаваша с мясом

Зачем покупать тесто, если есть лаваш

Лаваш — универсальный ингредиент. Он тонкий, эластичный, и идеально подходит для создания рулетов, запеканок и даже пирогов. Главное — не бояться экспериментировать.

Для основы понадобятся два листа лаваша. Каждый разрежьте пополам — получится 4 прямоугольника для рулетов.

Начинка — ваша зона творчества

Вариантов столько, сколько у вас фантазии. Классика — мясной фарш, лук и зелень. Всё мелко нарезать, приправить солью и перцем — и начинка готова.

Но можно иначе:

  • морковь с капустой

  • грибы с сыром

  • творог с зеленью

  • запечённая тыква

Выложите начинку на край каждого лавашного листа и сверните рулетами. Получится 4 плотных рулета.

Как собрать пирог

Возьмите круглую форму для запекания. Уложите рулеты по кругу, не слишком плотно — между ними должно быть немного воздуха, чтобы всё пропеклось равномерно.

Сочный секрет — в заливке

Смешайте в миске:

  • 2-3 яйца

  • 3 ст. ложки майонеза или йогурта

Эта смесь сделает пирог нежным и "свяжет" всё вместе. Залейте ею рулеты, сверху можно посыпать сыром — он расплавится и даст ароматную корочку. Выпекайте 30 минут при 180°C, до золотистого цвета.

Уточнения

Лава́ш - пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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