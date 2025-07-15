Рецепт, который стоит сохранить навсегда: всё просто, вкусно и с вау-эффектом

Иногда достаточно пары листов лаваша и немного фантазии, чтобы приготовить ужин, который точно удивит. Такой пирог получается сытным, сочным и очень эффектным — при этом времени уходит минимум, а начинку можно менять хоть каждый день.
Лаваш — универсальный ингредиент. Он тонкий, эластичный, и идеально подходит для создания рулетов, запеканок и даже пирогов. Главное — не бояться экспериментировать.
Для основы понадобятся два листа лаваша. Каждый разрежьте пополам — получится 4 прямоугольника для рулетов.
Вариантов столько, сколько у вас фантазии. Классика — мясной фарш, лук и зелень. Всё мелко нарезать, приправить солью и перцем — и начинка готова.
Но можно иначе:
морковь с капустой
грибы с сыром
творог с зеленью
запечённая тыква
Выложите начинку на край каждого лавашного листа и сверните рулетами. Получится 4 плотных рулета.
Возьмите круглую форму для запекания. Уложите рулеты по кругу, не слишком плотно — между ними должно быть немного воздуха, чтобы всё пропеклось равномерно.
Смешайте в миске:
2-3 яйца
3 ст. ложки майонеза или йогурта
Эта смесь сделает пирог нежным и "свяжет" всё вместе. Залейте ею рулеты, сверху можно посыпать сыром — он расплавится и даст ароматную корочку. Выпекайте 30 минут при 180°C, до золотистого цвета.
Лава́ш - пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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