Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении

Кабачковые оладьи — простой и любимый летний завтрак, но даже его можно сделать вкуснее. Достаточно добавить немного твёрдого сыра и свежего укропа. Получается ароматно, сытно и совершенно не скучно.
кабачок — 1 шт.
твёрдый сыр — 100 г
яйцо — 1 шт.
укроп — 1 пучок
мука — 3 ст. ложки
соль и чёрный перец — по вкусу
растительное масло — для жарки
Готовые оладушки вкусны как горячими, так и холодными. Особенно хорошо сочетаются со сметаной или простым йогуртом.
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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