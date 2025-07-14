Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении

Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковые оладьи — простой и любимый летний завтрак, но даже его можно сделать вкуснее. Достаточно добавить немного твёрдого сыра и свежего укропа. Получается ароматно, сытно и совершенно не скучно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачковые оладьи

Ингредиенты

кабачок — 1 шт.

твёрдый сыр — 100 г

яйцо — 1 шт.

укроп — 1 пучок

мука — 3 ст. ложки

соль и чёрный перец — по вкусу

растительное масло — для жарки

Приготовление

Подготовьте продукты. Кабачок вымойте, срежьте хвостики, зелень мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой тёрке. Кабачок натрите на крупной тёрке, тщательно отожмите лишний сок. В миске смешайте кабачок с яйцом, зеленью, солью и перцем. Добавьте сыр и перемешайте. Затем всыпьте муку и ещё раз тщательно всё размешайте, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться средней густоты, немного плотное — благодаря сыру. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие кружочки. Обжаривайте оладьи на слабом огне до румяной корочки с обеих сторон.

Готовые оладушки вкусны как горячими, так и холодными. Особенно хорошо сочетаются со сметаной или простым йогуртом.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

