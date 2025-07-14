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Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении

Пошаговый рецепт кабачковых оладий с сыром, укропом и чесноком
1:27
Еда

Кабачковые оладьи — простой и любимый летний завтрак, но даже его можно сделать вкуснее. Достаточно добавить немного твёрдого сыра и свежего укропа. Получается ароматно, сытно и совершенно не скучно.

Кабачковые оладьи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачковые оладьи

Ингредиенты

  • кабачок — 1 шт.

  • твёрдый сыр — 100 г

  • яйцо — 1 шт.

  • укроп — 1 пучок

  • мука — 3 ст. ложки

  • соль и чёрный перец — по вкусу

  • растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Подготовьте продукты. Кабачок вымойте, срежьте хвостики, зелень мелко нарежьте, сыр натрите на мелкой тёрке.
  2. Кабачок натрите на крупной тёрке, тщательно отожмите лишний сок.
  3. В миске смешайте кабачок с яйцом, зеленью, солью и перцем.
  4. Добавьте сыр и перемешайте. Затем всыпьте муку и ещё раз тщательно всё размешайте, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться средней густоты, немного плотное — благодаря сыру.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте тесто на сковороду, формируя небольшие кружочки.
  6. Обжаривайте оладьи на слабом огне до румяной корочки с обеих сторон.

Готовые оладушки вкусны как горячими, так и холодными. Особенно хорошо сочетаются со сметаной или простым йогуртом.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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