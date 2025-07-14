Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой

Сложно забыть вкус той самой кабачковой икры из стеклянной банки, которая спасала в трудные времена — особенно в студенчестве, когда до стипендии оставалась вечность, а холодильник зловеще пустел. Хотите повторить её дома? Легко!
Этот рецепт максимально приближен к классическому магазину: овощи сначала пассеруются, а потом тушатся до нежной кремовой текстуры. Яркий вкус задают морковь, томатная паста и чеснок, густоту придаёт слегка поджаренная мука — именно она делает консистенцию такой "магазинной".
Кабачки — 3 кг
Лук — 1 кг
Морковь — 1 кг
Растительное масло — 300 мл
Мука — 5 ст. ложек
Томатная паста — 3 ст. ложки
Сахар — 1 ст. ложка
Соль — 1,5 ст. ложки
Чеснок — 8 зубчиков
Уксус 9% — 2 ст. ложки
Перец чёрный молотый — 2 г
Как готовить:
Выход — около 3,5 литра готовой икры. Храните в прохладном тёмном месте. С каждой ложкой — возвращение в детство.
Кабачковая икра — один из видов овощной икры.
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