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Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой

Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами
2:20
Еда

Сложно забыть вкус той самой кабачковой икры из стеклянной банки, которая спасала в трудные времена — особенно в студенчестве, когда до стипендии оставалась вечность, а холодильник зловеще пустел. Хотите повторить её дома? Легко!

кабачковая икра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кабачковая икра

Этот рецепт максимально приближен к классическому магазину: овощи сначала пассеруются, а потом тушатся до нежной кремовой текстуры. Яркий вкус задают морковь, томатная паста и чеснок, густоту придаёт слегка поджаренная мука — именно она делает консистенцию такой "магазинной".

Ингредиенты

  • Кабачки — 3 кг

  • Лук — 1 кг

  • Морковь — 1 кг

  • Растительное масло — 300 мл

  • Мука — 5 ст. ложек

  • Томатная паста — 3 ст. ложки

  • Сахар — 1 ст. ложка

  • Соль — 1,5 ст. ложки

  • Чеснок — 8 зубчиков

  • Уксус 9% — 2 ст. ложки

  • Перец чёрный молотый — 2 г

Как готовить:

  1. Кабачки, морковь и лук вымойте, очистите. У зрелых кабачков обязательно срежьте кожицу и удалите семена. Молодые можно оставить как есть.
  2. Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на масле до мягкости. Снимите.
  3. Морковь натрите на крупной тёрке, тоже обжарьте до мягкости, не давая зажариться. Снимите.
  4. Кабачки порежьте кубиками и обжарьте порциями до прозрачности.
  5. Всё соедините в большой кастрюле, пробейте погружным блендером до полной однородности.
  6. Тушите 30 минут под крышкой на среднем огне, не забывая перемешивать.
  7. Добавьте соль, сахар, перец, томатную пасту — и дайте ещё 20 минут тушения.
  8. Муку прожарьте всухую на сковороде до золотистости и лёгкого орехового аромата. Всыпьте в икру, размешайте.
  9. За 5 минут до конца добавьте измельчённый чеснок и уксус.
  10. Горячую икру разложите по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и укутайте до полного остывания.

Выход — около 3,5 литра готовой икры. Храните в прохладном тёмном месте. С каждой ложкой — возвращение в детство.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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