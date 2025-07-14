Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой

Проверенный рецепт кабачковой икры с уксусом и обжаренными овощами

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Сложно забыть вкус той самой кабачковой икры из стеклянной банки, которая спасала в трудные времена — особенно в студенчестве, когда до стипендии оставалась вечность, а холодильник зловеще пустел. Хотите повторить её дома? Легко!

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кабачковая икра

Этот рецепт максимально приближен к классическому магазину: овощи сначала пассеруются, а потом тушатся до нежной кремовой текстуры. Яркий вкус задают морковь, томатная паста и чеснок, густоту придаёт слегка поджаренная мука — именно она делает консистенцию такой "магазинной".

Ингредиенты

Кабачки — 3 кг

Лук — 1 кг

Морковь — 1 кг

Растительное масло — 300 мл

Мука — 5 ст. ложек

Томатная паста — 3 ст. ложки

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — 1,5 ст. ложки

Чеснок — 8 зубчиков

Уксус 9% — 2 ст. ложки

Перец чёрный молотый — 2 г

Как готовить:

Кабачки, морковь и лук вымойте, очистите. У зрелых кабачков обязательно срежьте кожицу и удалите семена. Молодые можно оставить как есть. Нарежьте лук мелким кубиком и обжарьте на масле до мягкости. Снимите. Морковь натрите на крупной тёрке, тоже обжарьте до мягкости, не давая зажариться. Снимите. Кабачки порежьте кубиками и обжарьте порциями до прозрачности. Всё соедините в большой кастрюле, пробейте погружным блендером до полной однородности. Тушите 30 минут под крышкой на среднем огне, не забывая перемешивать. Добавьте соль, сахар, перец, томатную пасту — и дайте ещё 20 минут тушения. Муку прожарьте всухую на сковороде до золотистости и лёгкого орехового аромата. Всыпьте в икру, размешайте. За 5 минут до конца добавьте измельчённый чеснок и уксус. Горячую икру разложите по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками и укутайте до полного остывания.

Выход — около 3,5 литра готовой икры. Храните в прохладном тёмном месте. С каждой ложкой — возвращение в детство.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

