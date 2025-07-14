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Пицца, которая получается лучше, чем из пиццерии — и готовится в два раза быстрее

Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
1:56
Еда

Домашняя пицца пугает одним словом — дрожжи. Кто-то боится, что не поднимется тесто. Другие — что нужно ждать и вымерять. Но есть способ приготовить тонкое и ароматное тесто без капли брожения. И, по мнению шефа, он меняет всё.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Быстрая альтернатива дрожжевому тесту

Основа — это всего два ингредиента: греческий йогурт + мука в равных пропорциях (1:1). Просто смешайте, раскатайте и сразу используйте. Никакого отдыха, подъёма и сложной химии.

"Я 20 лет учил работать с дрожжами, а этот рецепт перевернул всё", — признается автор кулинарных бестселлеров шеф Джорджио Локателли.

Выпекайте тесто 8-10 минут при 220°C, затем добавьте соус, сыр, топпинги и допеките. Идеальная основа готова.

Почему это работает

Йогурт содержит кислоту, которая имитирует результат длительного брожения. А текстура получается удивительно эластичной и воздушной — даже без подъема.

Если нет греческого йогурта, используйте натуральный, без добавок. Только добавьте щепотку соды - она поможет добиться нужной реакции.

Как добиться эффекта неаполитанской пиццы

Раскатывайте от центра к краям, чтобы получить пузырьки по периметру
Не перегружайте начинкой - баланс важнее обилия
Смажьте края теста оливковым маслом перед выпеканием — получите хруст, как в римской пицце

Топпинги, которые работают

Простая "Маргарита" — классика. Но попробуйте неожиданные пары:

  • груша + горгонзола

  • вяленые томаты + руккола

  • картофель + розмарин

Остатки — не в мусор

Из оставшегося теста сделайте лепёшки. Просто раскатайте, посыпьте сыром и запеките. Получится отличный перекус или основа под брускетту.

Уточнения

Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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