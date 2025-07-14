Пицца, которая получается лучше, чем из пиццерии — и готовится в два раза быстрее

Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя пицца пугает одним словом — дрожжи. Кто-то боится, что не поднимется тесто. Другие — что нужно ждать и вымерять. Но есть способ приготовить тонкое и ароматное тесто без капли брожения. И, по мнению шефа, он меняет всё.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

Быстрая альтернатива дрожжевому тесту

Основа — это всего два ингредиента: греческий йогурт + мука в равных пропорциях (1:1). Просто смешайте, раскатайте и сразу используйте. Никакого отдыха, подъёма и сложной химии.

"Я 20 лет учил работать с дрожжами, а этот рецепт перевернул всё", — признается автор кулинарных бестселлеров шеф Джорджио Локателли.

Выпекайте тесто 8-10 минут при 220°C, затем добавьте соус, сыр, топпинги и допеките. Идеальная основа готова.

Почему это работает

Йогурт содержит кислоту, которая имитирует результат длительного брожения. А текстура получается удивительно эластичной и воздушной — даже без подъема.

Если нет греческого йогурта, используйте натуральный, без добавок. Только добавьте щепотку соды - она поможет добиться нужной реакции.

Как добиться эффекта неаполитанской пиццы

— Раскатывайте от центра к краям, чтобы получить пузырьки по периметру

— Не перегружайте начинкой - баланс важнее обилия

— Смажьте края теста оливковым маслом перед выпеканием — получите хруст, как в римской пицце

Топпинги, которые работают

Простая "Маргарита" — классика. Но попробуйте неожиданные пары:

груша + горгонзола

вяленые томаты + руккола

картофель + розмарин

Остатки — не в мусор

Из оставшегося теста сделайте лепёшки. Просто раскатайте, посыпьте сыром и запеките. Получится отличный перекус или основа под брускетту.

Уточнения

Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

