Пицца, которая получается лучше, чем из пиццерии — и готовится в два раза быстрее

Домашняя пицца пугает одним словом — дрожжи. Кто-то боится, что не поднимется тесто. Другие — что нужно ждать и вымерять. Но есть способ приготовить тонкое и ароматное тесто без капли брожения. И, по мнению шефа, он меняет всё.
Основа — это всего два ингредиента: греческий йогурт + мука в равных пропорциях (1:1). Просто смешайте, раскатайте и сразу используйте. Никакого отдыха, подъёма и сложной химии.
"Я 20 лет учил работать с дрожжами, а этот рецепт перевернул всё", — признается автор кулинарных бестселлеров шеф Джорджио Локателли.
Выпекайте тесто 8-10 минут при 220°C, затем добавьте соус, сыр, топпинги и допеките. Идеальная основа готова.
Йогурт содержит кислоту, которая имитирует результат длительного брожения. А текстура получается удивительно эластичной и воздушной — даже без подъема.
Если нет греческого йогурта, используйте натуральный, без добавок. Только добавьте щепотку соды - она поможет добиться нужной реакции.
— Раскатывайте от центра к краям, чтобы получить пузырьки по периметру
— Не перегружайте начинкой - баланс важнее обилия
— Смажьте края теста оливковым маслом перед выпеканием — получите хруст, как в римской пицце
Простая "Маргарита" — классика. Но попробуйте неожиданные пары:
груша + горгонзола
вяленые томаты + руккола
картофель + розмарин
Из оставшегося теста сделайте лепёшки. Просто раскатайте, посыпьте сыром и запеките. Получится отличный перекус или основа под брускетту.
Пи́цца - традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.