Самый быстрый шоколадный десерт: нужен один стакан, одна микроволновка — и вау

Десерты из трёх-четырёх ингредиентов, которые выглядят как из ресторана, но готовятся за считаные минуты? Это возможно. Несколько простых рецептов помогут удивить гостей (и себя) без выпечки, суеты и лишней посуды.
Измельчите 300 г печенья в крошку, добавьте 50 г растопленного масла и утрамбуйте в форму. Сверху — крем: 400 г сливочного сыра + 100 г сахарной пудры. Украсить можно замороженной малиной или мятой. Час в холодильнике — и готово.
Финальный штрих: присыпьте десерт пищевой золотой или серебряной пудрой. Он заиграет, как в дорогом меню.
Когда гости уже в прихожей, этот десерт — спасение. Растопите шоколад с ложкой масла, добавьте яйцо и 2 ст. л. муки. Разлейте по формочкам и выпекайте 7 минут.
Снаружи — нежный кекс, внутри — жидкая шоколадная начинка. Минимум действий, максимум "вау-эффекта".
Смешайте маскарпоне с сахаром и жирными сливками. Выложите слоями с печеньем, смоченным в кофе. Сверху — какао.
Десерт готов без духовки, без желатина и без ожиданий.
Смешайте густой йогурт с ягодным пюре. С помощью шприца или кондитерского мешка выдавите "нити" на тарелку.
Получится яркий, весёлый и полезный десерт для детей (и взрослых).
— добавьте в чизкейк щепотку соли — и сладость станет глубже
— замените печенье на смесь орехов и фиников — получится полезный вариант
— подавайте в чайных чашках, винных бокалах или на деревянных досках — просто и эффектно.
Десе́рт - завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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