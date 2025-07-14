Самый быстрый шоколадный десерт: нужен один стакан, одна микроволновка — и вау

Шоколадный фондан готовится за 7 минут и не требует миксера

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Десерты из трёх-четырёх ингредиентов, которые выглядят как из ресторана, но готовятся за считаные минуты? Это возможно. Несколько простых рецептов помогут удивить гостей (и себя) без выпечки, суеты и лишней посуды.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain десерт в стакане

Чизкейк без выпечки: простой, как печенье

Измельчите 300 г печенья в крошку, добавьте 50 г растопленного масла и утрамбуйте в форму. Сверху — крем: 400 г сливочного сыра + 100 г сахарной пудры. Украсить можно замороженной малиной или мятой. Час в холодильнике — и готово.

Финальный штрих: присыпьте десерт пищевой золотой или серебряной пудрой. Он заиграет, как в дорогом меню.

Шоколадный фондан за 5 минут

Когда гости уже в прихожей, этот десерт — спасение. Растопите шоколад с ложкой масла, добавьте яйцо и 2 ст. л. муки. Разлейте по формочкам и выпекайте 7 минут.

Снаружи — нежный кекс, внутри — жидкая шоколадная начинка. Минимум действий, максимум "вау-эффекта".

Ленивая версия тирамису

Смешайте маскарпоне с сахаром и жирными сливками. Выложите слоями с печеньем, смоченным в кофе. Сверху — какао.

Десерт готов без духовки, без желатина и без ожиданий.

Детский вариант: фруктовые спагетти

Смешайте густой йогурт с ягодным пюре. С помощью шприца или кондитерского мешка выдавите "нити" на тарелку.

Получится яркий, весёлый и полезный десерт для детей (и взрослых).

Эксперименты — это вкусно

— добавьте в чизкейк щепотку соли — и сладость станет глубже

— замените печенье на смесь орехов и фиников — получится полезный вариант

— подавайте в чайных чашках, винных бокалах или на деревянных досках — просто и эффектно.

Уточнения

Десе́рт - завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

