Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы ключевые ошибки, из-за которых автомобиль выходит из строя раньше срока
Чуть-чуть не считается: Любовь Успенская опровергла роман с Шуфутинским
Не только Амазонка: где ещё скрываются зелёные гиганты
В ХМАО медведи и лоси бегут к воде — усилили контроль из-за браконьеров
Ученые доказали: обычные яблоки снижают давление как лекарства
Россия списала долги республикам СКФО на 5,9 млрд рублей — июль 2025
Антисептические свойства ромашки: как правильно использовать для гигиены рук
Борщевик отправил нижегородцев в больницу
Екатерина Стриженова собрала вместе всю свою большую семью

Как приготовить рахат-лукум в домашних условиях: несказанное наслаждение в каждом кусочке

Рахат-лукум: домашний рецепт восточной сладости с 5 ингредиентами
3:01
Еда

Рахат-лукум — это традиционное восточное лакомство, которое обладает невероятной мягкостью и изысканным вкусом. Его популярность охватила многие страны, и теперь его можно встретить практически в каждом магазине сладостей. Почему бы не попробовать приготовить этот десерт самостоятельно? 

Рахат-лукум
Фото: commons.wikimedia.org by Sasha Krotov (talk), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рахат-лукум

Для приготовления домашнего рахат-лукума вам понадобятся:

  • 500 г сахара
  • 200 мл воды
  • 50 г крахмала (можно использовать кукурузный или картофельный)
  • 2 ч. ложки лимонного сока
  • 1 ч. ложка розовой воды (по желанию) или 1 ч. ложка ванильного сахара
  • 100 г орехов (грецкие, фисташки и др.) или кокосовой стружки для добавления в начинку (по желанию)
  • Сахарная пудра для обсыпки

Приготовление сиропа

В глубокой кастрюле смешайте 250 мл воды с сахаром и доведите до кипения. Постоянно помешивайте, чтобы сахар полностью растворился. После этого добавьте лимонный сок и продолжайте варить на небольшом огне в течение 10-15 минут.

Загустение массы

Отдельно разведите крахмал в оставшихся 200 мл холодной воды, тщательно размешивая, чтобы избежать комков. Постепенно введите эту смесь в кипящий сахарный сироп, не забывая мешать. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить массу еще 20-30 минут. Она должна стать густой и однородной.

Ароматизация

Когда смесь достигнет желаемой консистенции, добавьте ванильный сахар или розовую воду. Если вы хотите, чтобы рахат-лукум стал более ароматным, в это время можно добавить предварительно измельченные орехи. Проварите смесь еще 5-10 минут до получения блестящей консистенции.

Формирование десерта

Подготовьте квадратную форму (примерно 20х20 см), застелите её пищевой пленкой или пергаментом, смазанным растительным маслом, чтобы десерт не прилип. Перелейте густую массу в форму и разровняйте поверхность. Дайте ей остыть при комнатной температуре, а затем отправьте в холодильник на 4-6 часов, лучше всего на ночь.

Нарезка и оформление

Когда рахат-лукум хорошо застынет, аккуратно извлеките его из формы. Обваляйте в сахарной пудре, чтобы убрать липкость. Нарежьте на квадратные или ромбовидные кусочки, по желанию можно дополнительно посыпать кокосовой стружкой.

Рахат-лукум — это не только вкусное лакомство, но и отличный способ побаловать себя и близких. Создавая этот десерт дома, вы не только порадуете свою семью, но и сможете презентовать оригинальный подарок своим друзьям. Теперь, зная все секреты, вы можете с уверенностью приступить к приготовлению этого изысканного восточного десерта. 

Уточнения

Раха́т-луку́м или просто лукум (араб. راحة الحلقوم‎ — Ра́хат аль-хульку́м — «удовольствие для горла»‎; тур. lokum) — кондитерское изделие в виде мягких, полупрозрачных, сахарно-крахмальных кубиков, обсыпанных сахарной пудрой. Один из самых известных видов восточных сладостей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей
Домашние животные
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей Аудио 
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии
Авто
Топ-5 автомобилей, которые почти не подвержены коррозии Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт
Последние материалы
Не только Амазонка: где ещё скрываются зелёные гиганты
В ХМАО медведи и лоси бегут к воде — усилили контроль из-за браконьеров
Рахат-лукум: домашний рецепт восточной сладости с 5 ингредиентами
Ученые доказали: обычные яблоки снижают давление как лекарства
Россия списала долги республикам СКФО на 5,9 млрд рублей — июль 2025
Антисептические свойства ромашки: как правильно использовать для гигиены рук
Борщевик отправил нижегородцев в больницу
Екатерина Стриженова собрала вместе всю свою большую семью
Вратарь Дорожко: причина разгрома от звезд НХЛ кроется в этом
Из-за мошки в ХМАО дикие животные покидают леса — начался рейд полиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.