Как приготовить рахат-лукум в домашних условиях: несказанное наслаждение в каждом кусочке

Рахат-лукум: домашний рецепт восточной сладости с 5 ингредиентами

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Рахат-лукум — это традиционное восточное лакомство, которое обладает невероятной мягкостью и изысканным вкусом. Его популярность охватила многие страны, и теперь его можно встретить практически в каждом магазине сладостей. Почему бы не попробовать приготовить этот десерт самостоятельно?

Фото: commons.wikimedia.org by Sasha Krotov (talk), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рахат-лукум

Для приготовления домашнего рахат-лукума вам понадобятся:

500 г сахара

200 мл воды

50 г крахмала (можно использовать кукурузный или картофельный)

2 ч. ложки лимонного сока

1 ч. ложка розовой воды (по желанию) или 1 ч. ложка ванильного сахара

100 г орехов (грецкие, фисташки и др.) или кокосовой стружки для добавления в начинку (по желанию)

Сахарная пудра для обсыпки

Приготовление сиропа

В глубокой кастрюле смешайте 250 мл воды с сахаром и доведите до кипения. Постоянно помешивайте, чтобы сахар полностью растворился. После этого добавьте лимонный сок и продолжайте варить на небольшом огне в течение 10-15 минут.

Загустение массы

Отдельно разведите крахмал в оставшихся 200 мл холодной воды, тщательно размешивая, чтобы избежать комков. Постепенно введите эту смесь в кипящий сахарный сироп, не забывая мешать. Уменьшите огонь до минимума и продолжайте варить массу еще 20-30 минут. Она должна стать густой и однородной.

Ароматизация

Когда смесь достигнет желаемой консистенции, добавьте ванильный сахар или розовую воду. Если вы хотите, чтобы рахат-лукум стал более ароматным, в это время можно добавить предварительно измельченные орехи. Проварите смесь еще 5-10 минут до получения блестящей консистенции.

Формирование десерта

Подготовьте квадратную форму (примерно 20х20 см), застелите её пищевой пленкой или пергаментом, смазанным растительным маслом, чтобы десерт не прилип. Перелейте густую массу в форму и разровняйте поверхность. Дайте ей остыть при комнатной температуре, а затем отправьте в холодильник на 4-6 часов, лучше всего на ночь.

Нарезка и оформление

Когда рахат-лукум хорошо застынет, аккуратно извлеките его из формы. Обваляйте в сахарной пудре, чтобы убрать липкость. Нарежьте на квадратные или ромбовидные кусочки, по желанию можно дополнительно посыпать кокосовой стружкой.

Рахат-лукум — это не только вкусное лакомство, но и отличный способ побаловать себя и близких. Создавая этот десерт дома, вы не только порадуете свою семью, но и сможете презентовать оригинальный подарок своим друзьям. Теперь, зная все секреты, вы можете с уверенностью приступить к приготовлению этого изысканного восточного десерта.

Уточнения

Раха́т-луку́м или просто лукум (араб. راحة الحلقوم‎ — Ра́хат аль-хульку́м — «удовольствие для горла»‎; тур. lokum) — кондитерское изделие в виде мягких, полупрозрачных, сахарно-крахмальных кубиков, обсыпанных сахарной пудрой. Один из самых известных видов восточных сладостей.

