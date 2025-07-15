Научитесь готовить котлеты по-киевски: 4 главных секрета невероятного вкуса

Котлеты по-киевски — это знаменитое украинское блюдо, которое завоевало популярность не только на родине, но и за её пределами. Нежное куриное филе, обжаренное до золотистой корочки с ароматным маслом внутри, дарит невероятное наслаждение всем любителям мясных деликатесов.
Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Котлета по-киевски
Для приготовления 4 порций котлет по-киевски вам понадобятся:
4 куриных филе (по 150-200 г каждое)
100 г сливочного масла (при комнатной температуре)
3-4 зубчика чеснока
1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп)
1 яйцо
100 г панировочных сухарей
100 г муки
Соль и перец по вкусу
Растительное масло для жарки
Приготовление
Подготовка начинки
Приготовьте ароматное масло: в отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и нарезанной зеленью. Приправьте смесь солью и перцем по вкусу. Перемешайте до равномерного состояния.
Формирование масла: положите полученную массу на кусочек пленки и скатайте в форму колбасы. Уберите в морозильник на 20-30 минут, чтобы масло затвердело.
Подготовка куриного филе
Куриное филе: куриную грудку аккуратно отбить молоточком, чтобы она стала тоньше и легче заворачивалась. Обязательно приправьте каждое филе солью и перцем с обеих сторон.
Добавление начинки: доставайте масло из морозильника. Отрежьте от него кусочек длиной около 5 см и положите его на центр отбитого филе. Заверните куриную грудку так, чтобы масло было полностью закрыто, и края филе были плотно заклеены, чтобы начинка не вытекала во время жарки.
Панировка
В глубокой тарелке подготовьте три контейнера: один с мукой, второй с взбитым яйцом, третий с панировочными сухарями.
Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем погрузите в взбитое яйцо и окончательно обваляйте в панировочных сухарях. Убедитесь, что котлеты покрыты равномерно - это придаст им золотистую корочку.
Жарка
В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Когда масло сильно нагреется, аккуратно положите котлеты по-киевски на сковороду.
Жарьте котлеты 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Убедитесь, что они готовятся равномерно и не пригорают. Если вы хотите быть уверены в готовности курицы, можно оставить котлеты томиться в сковороде под крышкой на 10 минут на маленьком огне.
Подача
Готовые котлеты аккуратно выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. После этого положите котлеты на блюдо и подавайте с гарниром из картофельного пюре, свежими овощами или любимым салатом.
Котлеты по-киевски — это не только вкусное, но и красивое блюдо, которое станет отличным украшением любого стола. Их нежная текстура и неповторимый вкус порадуют вас и ваших близких. Попробуйте этот рецепт, и вы сможете насладиться настоящей кулинарной магией прямо у себя дома.
Уточнения
Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.