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Научитесь готовить котлеты по-киевски: 4 главных секрета невероятного вкуса

5 секретов приготовления котлет по-киевски, о которых не догадываются многие
Еда

Котлеты по-киевски — это знаменитое украинское блюдо, которое завоевало популярность не только на родине, но и за её пределами. Нежное куриное филе, обжаренное до золотистой корочки с ароматным маслом внутри, дарит невероятное наслаждение всем любителям мясных деликатесов.

Котлета по-киевски
Фото: commons.wikimedia.org by Giles Thomas @ Flickr (original image) ; Off-shell (reprocessed version), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Котлета по-киевски

Для приготовления 4 порций котлет по-киевски вам понадобятся:

  • 4 куриных филе (по 150-200 г каждое)
  • 100 г сливочного масла (при комнатной температуре) 
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 пучок свежей зелени (петрушка, укроп)
  • 1 яйцо
  • 100 г панировочных сухарей
  • 100 г муки
  • Соль и перец по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Приготовление

Подготовка начинки 

  1. Приготовьте ароматное масло: в отдельной миске смешайте мягкое сливочное масло с пропущенным через пресс чесноком и нарезанной зеленью. Приправьте смесь солью и перцем по вкусу. Перемешайте до равномерного состояния.
  2. Формирование масла: положите полученную массу на кусочек пленки и скатайте в форму колбасы. Уберите в морозильник на 20-30 минут, чтобы масло затвердело.

Подготовка куриного филе

  1. Куриное филе: куриную грудку аккуратно отбить молоточком, чтобы она стала тоньше и легче заворачивалась. Обязательно приправьте каждое филе солью и перцем с обеих сторон.
  2. Добавление начинки: доставайте масло из морозильника. Отрежьте от него кусочек длиной около 5 см и положите его на центр отбитого филе. Заверните куриную грудку так, чтобы масло было полностью закрыто, и края филе были плотно заклеены, чтобы начинка не вытекала во время жарки.

Панировка

  1. В глубокой тарелке подготовьте три контейнера: один с мукой, второй с взбитым яйцом, третий с панировочными сухарями.
  2. Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем погрузите в взбитое яйцо и окончательно обваляйте в панировочных сухарях. Убедитесь, что котлеты покрыты равномерно - это придаст им золотистую корочку.

Жарка

  1. В сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Когда масло сильно нагреется, аккуратно положите котлеты по-киевски на сковороду.
  2. Жарьте котлеты 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Убедитесь, что они готовятся равномерно и не пригорают. Если вы хотите быть уверены в готовности курицы, можно оставить котлеты томиться в сковороде под крышкой на 10 минут на маленьком огне.

Подача

  1. Готовые котлеты аккуратно выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. После этого положите котлеты на блюдо и подавайте с гарниром из картофельного пюре, свежими овощами или любимым салатом.

Котлеты по-киевски — это не только вкусное, но и красивое блюдо, которое станет отличным украшением любого стола. Их нежная текстура и неповторимый вкус порадуют вас и ваших близких. Попробуйте этот рецепт, и вы сможете насладиться настоящей кулинарной магией прямо у себя дома. 

Уточнения

Котлета по-киевски — блюдо русской и украинской кухонь, представляющее собой панированное отбивное куриное филе, в которое завёрнут кусочек сливочного масла.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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