Создайте идеальный пломбир: простой рецепт, который завоюет ваше сердце

Как приготовить нежный пломбир в домашних условиях

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Пломбир — это один из самых любимых видов мороженого, известный своей нежной текстурой и богатым вкусом. Летнее лакомство, которое приятно освежает в жаркий день, можно легко приготовить в домашних условиях.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пломбир

Для приготовления пломбира вам понадобятся:

400 мл сливок (35% жирности)

400 мл сгущённого молока (консервированного)

1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

Щепотка соли

Приготовление

Подготовка смеси

Взбиваем сливки: вылейте сливки в большую миску и взбейте их с помощью миксера на средней скорости, пока не получите мягкие пики. Не взбивайте слишком долго, чтобы не превратить сливки в масло — они должны оставаться легкими и воздушными. Добавление сгущённого молока: в отдельной миске соедините сгущённое молоко, ванильный экстракт (если используете) и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородности.

Смешивание ингредиентов

Слияние смесей: постепенно добавляйте взбитые сливки в смесь со сгущённым молоком. Используйте лопатку или ложку, чтобы аккуратно смешивать ингредиенты. Двигайтесь снизу вверх, чтобы сохранить легкость и воздушность сливок.

Заморозка

Перекладывание в форму: переложите полученную массу в контейнер для заморозки. Чтобы избежать образования кристаллов льда, разровняйте поверхность и закройте контейнер крышкой или пленкой. Замораживание: поместите контейнер в морозильник и оставьте на 6-8 часов, или лучше всего на ночь, чтобы мороженое полностью застыло.

Подача

Готовность пломбира: перед подачей достаньте пломбир из морозильника и дайте ему постоять при комнатной температуре 5-10 минут, чтобы он немного размяк. Это сделает мороженое более удобным для нарезания и подачи. Наслаждение: используйте ложку, чтобы набирать пломбир в рожки или оформить в десерты. Подавайте с шоколадным сиропом, ягодами или орехами — так вы добавите дополнительный вкус и украшение.

Приготовив домашний пломбир, вы получите не только вкусное, но и натуральное лакомство без консервантов и искусственных добавок. Этот простой рецепт позволяет адаптировать мороженое по своему вкусу, добавляя разные ароматизаторы и добавки. Наслаждайтесь свежим пломбиром в любое время года и радуйте своих близких любимым десертом!

Уточнения

Пломбир — сливочное мороженое, приготовленное из цельного молока или сливок с повышенным количеством молочного жира, яиц, с ароматическими и вкусовыми добавками (ваниль, миндальная эссенция; шоколад, орехи, фрукты).

