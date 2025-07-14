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Создайте идеальный пломбир: простой рецепт, который завоюет ваше сердце

Как приготовить нежный пломбир в домашних условиях
2:35
Еда

Пломбир — это один из самых любимых видов мороженого, известный своей нежной текстурой и богатым вкусом. Летнее лакомство, которое приятно освежает в жаркий день, можно легко приготовить в домашних условиях. 

Пломбир
Фото: flickr.com by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пломбир

Для приготовления пломбира вам понадобятся:

  • 400 мл сливок (35% жирности)
  • 400 мл сгущённого молока (консервированного)
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)
  • Щепотка соли

Приготовление

Подготовка смеси

  1. Взбиваем сливки: вылейте сливки в большую миску и взбейте их с помощью миксера на средней скорости, пока не получите мягкие пики. Не взбивайте слишком долго, чтобы не превратить сливки в масло — они должны оставаться легкими и воздушными.
  2. Добавление сгущённого молока: в отдельной миске соедините сгущённое молоко, ванильный экстракт (если используете) и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородности.

Смешивание ингредиентов

  1. Слияние смесей: постепенно добавляйте взбитые сливки в смесь со сгущённым молоком. Используйте лопатку или ложку, чтобы аккуратно смешивать ингредиенты. Двигайтесь снизу вверх, чтобы сохранить легкость и воздушность сливок.

Заморозка

  1. Перекладывание в форму: переложите полученную массу в контейнер для заморозки. Чтобы избежать образования кристаллов льда, разровняйте поверхность и закройте контейнер крышкой или пленкой.
  2. Замораживание: поместите контейнер в морозильник и оставьте на 6-8 часов, или лучше всего на ночь, чтобы мороженое полностью застыло.

Подача

  1. Готовность пломбира: перед подачей достаньте пломбир из морозильника и дайте ему постоять при комнатной температуре 5-10 минут, чтобы он немного размяк. Это сделает мороженое более удобным для нарезания и подачи.
  2. Наслаждение: используйте ложку, чтобы набирать пломбир в рожки или оформить в десерты. Подавайте с шоколадным сиропом, ягодами или орехами — так вы добавите дополнительный вкус и украшение.

Приготовив домашний пломбир, вы получите не только вкусное, но и натуральное лакомство без консервантов и искусственных добавок. Этот простой рецепт позволяет адаптировать мороженое по своему вкусу, добавляя разные ароматизаторы и добавки. Наслаждайтесь свежим пломбиром в любое время года и радуйте своих близких любимым десертом! 

Уточнения

Пломбир — сливочное мороженое, приготовленное из цельного молока или сливок с повышенным количеством молочного жира, яиц, с ароматическими и вкусовыми добавками (ваниль, миндальная эссенция; шоколад, орехи, фрукты). 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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