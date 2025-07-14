Волшебство французской выпечки: как приготовить бриоши, которые покорят всех

Приготовление булочек бриошь

3:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Булочки бриошь — это не просто хлеб, это настоящий символ французской выпечки, известный своим нежным, воздушным и немного сладковатым вкусом. Благодаря высокому содержанию масла и яиц, бриоши имеют особую текстуру, которая делает их идеальными для завтрака, угощения или десерта.

Фото: commons.wikimedia.org by Opsylac, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Булочки бриошь

Для приготовления булочек бриошь вам понадобятся:

500 г муки (первосортной)

10 г соли

70 г сахара

10 г сухих дрожжей (или 20 г свежих)

6 яиц (комнатной температуры)

250 г сливочного масла (размягчённого)

1 яйцо (для смазки булочек перед выпечкой)

Приготовление

Активация дрожжей: если вы используете свежие дрожжи, растолките их с 1 ч. ложкой сахара и 100 мл тёплой воды, дайте постоять 10-15 минут, пока не образуется пена. Если используете сухие дрожжи, смешайте их с мукой. Смешивание ингредиентов: в большой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте яйца (предварительно взбитые) и подготовленные дрожжи (или сразу сухие). Начните замешивать тесто с помощью ложки или венчика. Добавление масла: постепенно вводите размягчённое сливочное масло. Сначала оно будет трудно вмешиваться, но продолжайте замешивать, пока тесто не станет однородным и эластичным. Это может занять около 10 минут. Первый подъём теста: переложите тесто в чистую миску, накройте его пленкой или кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1.5 часа, пока оно не увеличится вдвое.

Формирование булочек

Формирование: после того как тесто поднялось, обомните его, чтобы выпустить воздух. Затем разделите тесто на 8-10 равных частей (в зависимости от желаемого размера булочек) и скатайте их в круглые шары. Второй подъём: поместите сформированные булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут для второго подъема.

Выпечка

Разогрев духовки: разогрейте духовку до 180°C. Смазка: перед выпечкой взбейте яйцо и смажьте им поверхность булочек для получения красивой золотистой корочки. Выпечка: выпекайте булочки в предварительно разогретой духовке около 15-20 минут или до золотистого цвета. Готовые булочки должны быть легкими и воздушными на ощупь.

Охлаждение и подача

Охлаждение: извлеките булочки из духовки и дайте им остыть на решетке. Это позволит им сохранить свою текстуру.

Как подавать

Булочки бриошь можно подавать свежими, намазанными сливочным маслом или джемом. Они замечательно сочетаются с кофе, чаем или горячим шоколадом. Также можно использовать их как основу для сэндвичей с ветчиной и сыром или для приготовления французского тоста — вкусного завтрака, который приведет вас в атмосферу Парижа.

Теперь вы знаете, как самостоятельно приготовить волшебные булочки бриошь. Их мягкость и аромат не оставят равнодушными ни вас, ни ваших близких. Попробуйте этот рецепт, наслаждайтесь процессом готовки и радуйте всех вокруг своим кулинарным искусством! Приятного аппетита!

Уточнения

Брио́шь (фр. brioche) — булочное изделие; сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла.

