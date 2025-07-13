Восхитительная моцарелла своими руками: 3 лайфхака, которые изменят ваш подход

Готовим сыр моцарелла дома

3:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Моцарелла — это популярный итальянский сыр, известный своей нежной текстурой и восхитительным вкусом. Его часто используют для салатов, пасты, пиццы и различных блюд. Многие не знают, что приготовить этот сыр в домашних условиях достаточно просто!

Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License моцарелла

Необходимые ингредиенты

Для приготовления домашней моцареллы вам понадобятся:

4 литра молока (желательно домашнего или пастеризованного, но не ультрапастеризованного)

1/4 чайной ложки сычужного фермента (можно заменить на лимонный сок, если сычужный фермент недоступен)

1/4 чайной ложки соли

1/2 стакана воды

1/4 стакана лимонного сока (если используете его вместо сычужного фермента)

Оборудование

Кастрюля объёмом не менее 5 литров

Термометр для молока

Ложка для перемешивания

Миска со льдом (для охлаждения)

Чистое кухонное полотенце или марля

Форма для сыра или форма для запекания

Подготовка молока

Нагрев молока: вылейте молоко в кастрюлю и медленно нагрейте его до температуры 37-40°C. Используйте термометр для контроля температуры, чтобы не перегреть молоко. Добавление сычужного фермента Добавьте фермент: снимите кастрюлю с огня и добавьте сычужный фермент (или лимонный сок), хорошо перемешивая. Дайте молоку постоять около 5-10 минут, чтобы оно свернулось и образовался сырный сгусток. Если вы используете лимонный сок, то сгусток может образоваться быстрее.

Отделение сыворотки

Отделите сырный сгусток от сыворотки: аккуратно нарежьте образовавшийся сгусток ножом на куски размером около 2.5 см. Оставьте его на 5 минут, чтобы он немного стянулся. Разогрейте сгусток: поставьте кастрюлю на медленный огонь и подогревайте сгусток, помешивая аккуратно. Поддерживайте температуру около 40-45°C в течение 5-10 минут. Это поможет сыру стать более эластичным.

Формирование сыра

Отделение сыворотки: используя шумовку, аккуратно выньте сгусток из кастрюли и положите его в миску. Отделите лишнюю сыворотку. Начните формировать моцареллу: добавьте соль и аккуратно начните мять и сгибать сыр руками. Если сыр слишком плотный, можно на несколько секунд погрузить его в горячую воду (60°C), чтобы сделать его более эластичным. Формирование шара: сформируйте сыр в шарик, придайте ему гладкую поверхность. Поместите готовую моцареллу в холодную воду или ледяную ванну на 10 минут, чтобы она зафиксировала свою форму.

Готовую моцареллу лучше всего хранить в холодильнике, в небольшой банке с сывороткой или в упаковке для сыра. Таким образом, она сохранит свежесть и лёгкость.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата).

