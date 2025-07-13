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Восхитительная моцарелла своими руками: 3 лайфхака, которые изменят ваш подход

Готовим сыр моцарелла дома
3:03
Еда

Моцарелла — это популярный итальянский сыр, известный своей нежной текстурой и восхитительным вкусом. Его часто используют для салатов, пасты, пиццы и различных блюд. Многие не знают, что приготовить этот сыр в домашних условиях достаточно просто! 

моцарелла
Фото: Own work by Greg O'Beirne is licensed under GNU Free Documentation License
моцарелла

Необходимые ингредиенты

Для приготовления домашней моцареллы вам понадобятся:

  • 4 литра молока (желательно домашнего или пастеризованного, но не ультрапастеризованного)
  • 1/4 чайной ложки сычужного фермента (можно заменить на лимонный сок, если сычужный фермент недоступен)
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана воды
  • 1/4 стакана лимонного сока (если используете его вместо сычужного фермента)

Оборудование

  • Кастрюля объёмом не менее 5 литров
  • Термометр для молока
  • Ложка для перемешивания
  • Миска со льдом (для охлаждения)
  • Чистое кухонное полотенце или марля
  • Форма для сыра или форма для запекания

Подготовка молока

  1. Нагрев молока: вылейте молоко в кастрюлю и медленно нагрейте его до температуры 37-40°C. Используйте термометр для контроля температуры, чтобы не перегреть молоко.
  2. Добавление сычужного фермента
  3. Добавьте фермент: снимите кастрюлю с огня и добавьте сычужный фермент (или лимонный сок), хорошо перемешивая. Дайте молоку постоять около 5-10 минут, чтобы оно свернулось и образовался сырный сгусток. Если вы используете лимонный сок, то сгусток может образоваться быстрее.

Отделение сыворотки

  1. Отделите сырный сгусток от сыворотки: аккуратно нарежьте образовавшийся сгусток ножом на куски размером около 2.5 см. Оставьте его на 5 минут, чтобы он немного стянулся.
  2. Разогрейте сгусток: поставьте кастрюлю на медленный огонь и подогревайте сгусток, помешивая аккуратно. Поддерживайте температуру около 40-45°C в течение 5-10 минут. Это поможет сыру стать более эластичным.

Формирование сыра

  1. Отделение сыворотки: используя шумовку, аккуратно выньте сгусток из кастрюли и положите его в миску. Отделите лишнюю сыворотку.
  2. Начните формировать моцареллу: добавьте соль и аккуратно начните мять и сгибать сыр руками. Если сыр слишком плотный, можно на несколько секунд погрузить его в горячую воду (60°C), чтобы сделать его более эластичным.
  3. Формирование шара: сформируйте сыр в шарик, придайте ему гладкую поверхность. Поместите готовую моцареллу в холодную воду или ледяную ванну на 10 минут, чтобы она зафиксировала свою форму.

Готовую моцареллу лучше всего хранить в холодильнике, в небольшой банке с сывороткой или в упаковке для сыра. Таким образом, она сохранит свежесть и лёгкость.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (формаджо а паста филата).

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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