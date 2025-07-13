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Нежнейшие орешки со сгущёнкой: откройте секрет идеального лакомства

Как сделать орешки со сгущёнкой
3:57
Еда

Орешки со сгущёнкой — это популярное и вкусное лакомство, которое подарит вам не только удовольствие от поедания, но и радость от создания. Их можно подавать к чаю, использовать для угощения гостей или просто наслаждаться в кругу семьи. В этой статье мы поделимся простым рецептом, который поможет вам приготовить орешки с нежной начинкой со сгущёнкой.

Печенье орешки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье орешки

Ингредиенты

Для теста:

  • 200 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 1 яйцо
  • 0,5 ч. ложки разрыхлителя
  • 0,5 ч. ложки соли
  • 2 стакана муки
  • 1 стакан сахарного песка
  • Ванильный сахар по вкусу (по желанию)

Для начинки:

  • 1 банка сгущённого молока (качественного)
  • 100 г грецких орехов (по желанию)

Приготовление

Подготовка теста

  1. Смешайте ингредиенты: в глубокой миске взбейте размягчённое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до образования однородной массы. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте.
  2. Добавьте сухие ингредиенты: в отдельной емкости смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно вводите эту смесь в масляную массу, замешивая тесто. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.
  3. Охладите тесто: заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 30-60 минут, чтобы оно стало более удобным для работы.

Формирование орешков

  1. Приготовьте формочки: если у вас есть специальная форма для выпекания орешков, приготовьте её. Если нет, вы можете использовать маленькие формочки для печенья или даже изготавливать орешки вручную.
  2. Замесите тесто: достаньте тесто из холодильника. Отщипните небольшие кусочки и скатайте их в шарики (размером с грецкий орех).
  3. Заполняйте формочки: поместите шарики в формочки, аккуратно прижимая, чтобы тесто заняло всю форму. Убедитесь, что тесто равномерно распределено. 

Выпекание

  1. Разогрейте духовку: разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Выпекайте орешки: выпекайте в предварительно разогретой духовке около 15-20 минут до золотистого цвета. Следите за ними, чтобы не пересушить.
  3. Остудите: как только орешки будут готовы, извлеките их из духовки и дайте чуть остыть перед тем, как извлечь из формочек.

Приготовление начинки

  1. Подготовьте сгущёнку: в небольшой кастрюле на медленном огне доведите сгущённое молоко до кипения, помешивая, чтобы оно не пригорело. Варите 5-10 минут до очень нежной консистенции.
  2. Добавьте орехи: если вы используете грецкие орехи, предварительно измельчите их и добавьте в сгущенное молоко. Это придаст начинки приятный вкус и текстуру.

Сборка

  1. Наполните орешки: когда орешки остынут, аккуратно извлеките их из формочек. Используя ложку или кондитерский шприц, наполните каждую половинку орешка начинкой из сгущёнки.
  2. Закрывайте орешки: сложите половинки вместе, придавая форму ореха.

Упаковка и подача

  1. Дайте настояться: пусть орешки постоят несколько часов, чтобы начинка немного упростилась и орешки впитали вкус начинкой.
  2. Подавайте к столу: укладывайте готовые орешки на сервировочное блюдо — они отлично подойдут к чаю или кофе.

Теперь вы знаете, как приготовить орешки со сгущёнкой в домашних условиях. Это простое, но очень вкусное лакомство, которое обязательно понравится вам и вашим близким. Экспериментируйте с начинками, добавляйте свои любимые орехи или даже фрукты, и наслаждайтесь результатом! Приятного аппетита!

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой.

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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