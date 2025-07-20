Пряный маринованный крыжовник — секретная заготовка для холодов

Рецепт маринованного крыжовника: заготовка к мясу и птице на зиму

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Казалось бы, крыжовник — ягода для компота, варенья или максимум пирога. Но не тут-то было. В маринованном виде он становится отличным дополнением к жареному мясу, утке или даже буженине. В красивой банке такие янтарные ягодки смотрятся не хуже ресторанного гарнира, а их кисло-пряный вкус способен удивить любого гурмана. И приготовить такую закрутку совсем несложно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) крыжовник

Ингредиенты на 10 порций:

Крыжовник — 1 кг

Вода — 1 л

Сахар — 400 г

Уксус 9% — 100 мл

Душистый перец — 5 горошин

Гвоздика — 5 шт.

Корица — 1 палочка

Как приготовить:

1. Подготовить банки

Хорошо промыть с содой или моющим средством, затем простерилизовать вместе с крышками — можно на пару, в духовке или микроволновке.

2. Подготовить ягоды

Выбрать спелые, но крепкие плоды. Удалить хвостики и плодоножки, вымыть и обсушить. Чтобы крыжовник не лопался в горячей воде, проколоть каждую ягоду зубочисткой или иголкой в 2-3 местах.

3. Наполнить банки

Плотно уложить ягоды до "плечиков". Залить крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.

4. Слить воду и сварить маринад

Осторожно слить воду обратно в кастрюлю (можно через дырчатую крышку). Добавить по 3 ст. л. свежей воды на банку, засыпать сахар, специи и довести до кипения. Варить 5 минут.

5. Завершить маринад

Процедить жидкость, влить уксус и снова довести до кипения. Затем залить этим маринадом банки с крыжовником до самого верха.

6. Стерилизовать

Установить банки в большую кастрюлю с полотенцем на дне, влить горячую воду по плечики, довести до кипения и стерилизовать 3 минуты.

7. Закатать и остудить

Закрутить банки, перевернуть вверх дном, укутать и дать полностью остыть.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

