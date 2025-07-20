Пряный маринованный крыжовник — секретная заготовка для холодов

Казалось бы, крыжовник — ягода для компота, варенья или максимум пирога. Но не тут-то было. В маринованном виде он становится отличным дополнением к жареному мясу, утке или даже буженине. В красивой банке такие янтарные ягодки смотрятся не хуже ресторанного гарнира, а их кисло-пряный вкус способен удивить любого гурмана. И приготовить такую закрутку совсем несложно.
Крыжовник — 1 кг
Вода — 1 л
Сахар — 400 г
Уксус 9% — 100 мл
Душистый перец — 5 горошин
Гвоздика — 5 шт.
Корица — 1 палочка
1. Подготовить банки
Хорошо промыть с содой или моющим средством, затем простерилизовать вместе с крышками — можно на пару, в духовке или микроволновке.
2. Подготовить ягоды
Выбрать спелые, но крепкие плоды. Удалить хвостики и плодоножки, вымыть и обсушить. Чтобы крыжовник не лопался в горячей воде, проколоть каждую ягоду зубочисткой или иголкой в 2-3 местах.
3. Наполнить банки
Плотно уложить ягоды до "плечиков". Залить крутым кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
4. Слить воду и сварить маринад
Осторожно слить воду обратно в кастрюлю (можно через дырчатую крышку). Добавить по 3 ст. л. свежей воды на банку, засыпать сахар, специи и довести до кипения. Варить 5 минут.
5. Завершить маринад
Процедить жидкость, влить уксус и снова довести до кипения. Затем залить этим маринадом банки с крыжовником до самого верха.
6. Стерилизовать
Установить банки в большую кастрюлю с полотенцем на дне, влить горячую воду по плечики, довести до кипения и стерилизовать 3 минуты.
7. Закатать и остудить
Закрутить банки, перевернуть вверх дном, укутать и дать полностью остыть.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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