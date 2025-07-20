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Печень, специи и огонь: рецепт шашлыка, который влюбляет с первого укуса

Шашлык из говяжьей печени по-узбекски: сочный и мягкий за 15 минут
2:03
Еда

Собираетесь на природу и не знаете, чем разбавить привычный шашлычный набор? Приготовьте джигар кабоб - сочный шашлык из говяжьей печени по узбекскому рецепту. Даже те, кто терпеть не может печень, с удовольствием берут добавку. Главное — правильно подобрать продукты и не передержать мясо над углями.

Шашлык
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шашлык

Что понадобится

  • Говяжья печень — 1,2 кг (только свежая, не мороженая)

  • Курдючный жир — 300 г (или говяжий жир на замену)

  • Зира, кориандр, паприка — по 1 ч. л.

  • Чёрный перец (горошек) — 0,5 ч. л.

  • Соль — 1,5 ч. л.

Как готовить

1. Подготовить печень.
Удалить плёнки вручную: подцепить ножом, а дальше — пальцами аккуратно стянуть. Нарезать печень на небольшие кусочки по 3-4 см, обязательно убрать сосуды и протоки.

2. Нарезать курдюк.
Порезать пластинами толщиной 7 мм. Сложить отдельно от печени. Подготовить шампуры.

3. Собрать шашлыки.
Чередовать печень с кусочками курдючного жира. Начинать и заканчивать шампур именно жиром — он удерживает сочность, не давая печени пересохнуть.

4. Сделать приправу.
В ступке растереть зиру, кориандр и чёрный перец, затем добавить соль и паприку. Получается ароматная и сбалансированная смесь.

5. Жарить на мангале.
Угли — только хорошо прогоревшие. Шашлыки жарятся быстро, печень нужно переворачивать каждые 60 секунд. Уже через 5 минут обсыпать специями с одной стороны, потом — с другой.

6. Готовность — дело минут.
Всего 10-15 минут жарки. Как только печень слегка подрумянится и выделит светлый сок — пора снимать. Главное — не пересушить.

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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