Удивите гостей летним десертом: рецепт ягодно-сливочного Пазла, который тает во рту

Лето в самом разгаре, и это идеальное время для создания фруктовых и ягодных десертов. Представляем вам рецепт волшебного желейно-ягодного "Пазла", который понравится и детям, и гурманам. Этот десерт легкий, воздушный, с бархатной текстурой и насыщенным ягодным вкусом.
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Клубничный десерт
Ингредиенты:
Сливки с высоким содержанием жира (33-35%) — 250 г;
8 г желатина замочить в 50 мл холодной воды, 12 г — в 75 мл теплой воды.
Смешать сливки с 80 г сахара и щепоткой ванилина. Нагреть до появления первых пузырьков, не доводя до кипения. Добавить 8 г набухшего желатина и взбить блендером вместе с йогуртом.
Ягодное пюре: ягоды смешать с 120 г сахара, добавить цедру и сок половины лимона. Довести до кипения, снять с огня и взбить блендером.
12 г желатина добавить в горячее ягодное пюре и снова взбить блендером.
Разделить обе массы (сливочную и ягодную) на две части, чтобы получить более светлый и более темный оттенки.
Формирование слоев: взять формочки для кексов и под наклоном налить слой сливочной массы. Убрать в морозилку на 10-15 минут, пока желе не застынет.
Чередование слоев: достать формочки, налить ягодную массу, затем снова сливочную, и так чередовать слои, украшая ягодами и мятой.
Финальное охлаждение: убрать в холодильник на 15 минут, затем достать.
Наслаждайтесь этим восхитительным десертом!
Уточнения
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).