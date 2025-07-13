Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование Университета Джорджии: роль контекста в воздействии спорта на психику
Вращательные тренировки как секрет силы: исследуем методики Питтсбург Пайрэтс
Дополнительный сон усиливает стрессоустойчивость и самооценку
Спорт в жару: эта тренировка освежит тело и разум
Смартфон и перекус за рулём снижают концентрацию и увеличивают риск аварий
Дерматолог Гальмиче: регулярное умывание утром улучшает состояние кожи
Бабуины в дикой природе: стаи приматов способны отпугнуть хищников
Более 200 тысяч бочек с радиоотходами проверят в Атлантическом океане
Дефицит витамина D нарушает усвоение кальция и фосфора

Удивите гостей летним десертом: рецепт ягодно-сливочного Пазла, который тает во рту

Лучший способ освежиться: готовим желейный десерт Пазл с ягодами и сливками
2:01
Еда

Лето в самом разгаре, и это идеальное время для создания фруктовых и ягодных десертов. Представляем вам рецепт волшебного желейно-ягодного "Пазла", который понравится и детям, и гурманам. Этот десерт легкий, воздушный, с бархатной текстурой и насыщенным ягодным вкусом.

Клубничный десерт
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный десерт

Ингредиенты:

  • Сливки с высоким содержанием жира (33-35%) — 250 г;
  • Натуральный йогурт — 250 г;
  • Свежие ягоды (малина, клубника, смородина) — 200 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Желатин — 20 г;
  • Половина лимона;
  • Ванилин.

Приготовление:

  1. 8 г желатина замочить в 50 мл холодной воды, 12 г — в 75 мл теплой воды.
  2. Смешать сливки с 80 г сахара и щепоткой ванилина. Нагреть до появления первых пузырьков, не доводя до кипения. Добавить 8 г набухшего желатина и взбить блендером вместе с йогуртом.
  3. Ягодное пюре: ягоды смешать с 120 г сахара, добавить цедру и сок половины лимона. Довести до кипения, снять с огня и взбить блендером.
  4. 12 г желатина добавить в горячее ягодное пюре и снова взбить блендером.
  5. Разделить обе массы (сливочную и ягодную) на две части, чтобы получить более светлый и более темный оттенки.
  6. Формирование слоев: взять формочки для кексов и под наклоном налить слой сливочной массы. Убрать в морозилку на 10-15 минут, пока желе не застынет.
  7. Чередование слоев: достать формочки, налить ягодную массу, затем снова сливочную, и так чередовать слои, украшая ягодами и мятой.
  8. Финальное охлаждение: убрать в холодильник на 15 минут, затем достать.

Наслаждайтесь этим восхитительным десертом!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто
Авто
Почему стоит понимать жесты байкеров — даже если вы за рулём авто Аудио 
Как правильно экономить на кондиционере и снизить счета за электричество
Недвижимость
Как правильно экономить на кондиционере и снизить счета за электричество Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Автомобиль едет, но топлива не тратит: как работает этот режим
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Последние материалы
Смартфон и перекус за рулём снижают концентрацию и увеличивают риск аварий
Дерматолог Гальмиче: регулярное умывание утром улучшает состояние кожи
Бабуины в дикой природе: стаи приматов способны отпугнуть хищников
Более 200 тысяч бочек с радиоотходами проверят в Атлантическом океане
Дефицит витамина D нарушает усвоение кальция и фосфора
Столкнувшаяся с хейтом Анна Седокова рассказала о выборе жизни после гибели экс-супруга
Лучший способ освежиться: готовим желейный десерт Пазл с ягодами и сливками
Доломитовая мука: секреты, как не навредить вашим растениям
Как избавиться от свежих пятен кофе с одежды: эффективные способы
Упражнения для груди дома: как сделать бюст подтянутым за неделю
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.