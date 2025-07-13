Восхитительный десерт с яблоками и бананом: очень просто и крайне вкусно

Запеченные яблоки с бананом: изумительный десерт без лишних калорий

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам легкий, но невероятно вкусный десерт с яблоками, который станет настоящим открытием для любителей здорового питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённые яблоки

Ингредиенты:

Яблоки — 2 штуки;

Банан — 1 штука;

Творог 9% жирности — 100 граммов;

Мед — 2 чайные ложки.

Приготовление:

Тщательно промойте и обсушите яблоки. Срежьте верхушки вместе с плодоножками и аккуратно удалите сердцевину, оставив углубление для начинки. Заполните яблоки творогом, слегка утрамбовывая его. Очистите банан и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте несколько ломтиков в каждое яблоко. Сверху выложите оставшийся творог и слегка придавите его. Поместите яблоки в форму для микроволновой печи, накрыв их срезанными верхушками. Запекайте 5-10 минут (в зависимости от мощности микроволновой печи).

Подавайте десерт горячим или охлажденным. Он понравится даже самым привередливым гурманам!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

