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Восхитительный десерт с яблоками и бананом: очень просто и крайне вкусно

Запеченные яблоки с бананом: изумительный десерт без лишних калорий
1:02
Еда

Представляем вам легкий, но невероятно вкусный десерт с яблоками, который станет настоящим открытием для любителей здорового питания.

Запечённые яблоки
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённые яблоки

Ингредиенты:

  • Яблоки — 2 штуки;
  • Банан — 1 штука;
  • Творог 9% жирности — 100 граммов;
  • Мед — 2 чайные ложки.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте и обсушите яблоки. Срежьте верхушки вместе с плодоножками и аккуратно удалите сердцевину, оставив углубление для начинки.
  2. Заполните яблоки творогом, слегка утрамбовывая его.
  3. Очистите банан и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте несколько ломтиков в каждое яблоко.
  4. Сверху выложите оставшийся творог и слегка придавите его.
  5. Поместите яблоки в форму для микроволновой печи, накрыв их срезанными верхушками.
  6. Запекайте 5-10 минут (в зависимости от мощности микроволновой печи).

Подавайте десерт горячим или охлажденным. Он понравится даже самым привередливым гурманам!

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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