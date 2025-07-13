Восхитительный десерт с яблоками и бананом: очень просто и крайне вкусно
Запеченные яблоки с бананом: изумительный десерт без лишних калорий
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Представляем вам легкий, но невероятно вкусный десерт с яблоками, который станет настоящим открытием для любителей здорового питания.
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённые яблоки
Ингредиенты:
- Яблоки — 2 штуки;
- Банан — 1 штука;
- Творог 9% жирности — 100 граммов;
- Мед — 2 чайные ложки.
Приготовление:
- Тщательно промойте и обсушите яблоки. Срежьте верхушки вместе с плодоножками и аккуратно удалите сердцевину, оставив углубление для начинки.
- Заполните яблоки творогом, слегка утрамбовывая его.
- Очистите банан и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте несколько ломтиков в каждое яблоко.
- Сверху выложите оставшийся творог и слегка придавите его.
- Поместите яблоки в форму для микроволновой печи, накрыв их срезанными верхушками.
- Запекайте 5-10 минут (в зависимости от мощности микроволновой печи).
Подавайте десерт горячим или охлажденным. Он понравится даже самым привередливым гурманам!
Уточнения
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру