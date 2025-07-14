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Чёрные пятна на перезрелых бананах — не повод выбрасывать! Вот что они скрывают

Почему нельзя выбрасывать перезрелые бананы с чёрными кончиками: раскрыта их польза для здоровья
2:34
Еда

Многие думают, что бананы с потемневшими кончиками уже непригодны для употребления. Однако эти фрукты, несмотря на свой внешний вид, могут быть очень полезными. Мы расскажем, почему стоит обратить внимание на бананы с чёрными пятнами и как они могут улучшить ваше здоровье.

банан
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
банан

Что скрывают перезрелые бананы

Когда бананы становятся очень спелыми, они приобретают тёмные пятна на кожуре. Однако именно в этот момент они становятся самыми полезными. В перезрелых бананах содержится больше антиоксидантов и полифенолов, которые помогают укрепить иммунную систему и бороться с повседневными недомоганиями. Кроме того, они богаты калием, витаминами C и B6, что делает их отличным источником энергии и спокойствия.

Перезревшие бананы также полезны для пищеварения. Их волокна легче усваиваются, что особенно важно для людей с чувствительным желудком. Они помогают регулировать уровень сахара в крови, что делает их полезными для диабетиков, сообщает marmiton.org.

Как выбрать банан для употребления

Если вы заметили, что банан почернел, это не обязательно значит, что он испортился. Однако перед употреблением его стоит проверить. Если кожура потемнела, но мякоть осталась гладкой и без неприятного запаха, банан можно есть.

Если же в центре плода есть тёмное пятно, которое не проходит, лучше отказаться от его употребления. Это может быть признаком «синдрома чёрной ямки» — внутреннего повреждения, вызванного грибком или неправильным хранением. Повреждённая сердцевина может вызвать проблемы с пищеварением или тошноту.

Как использовать перезрелые бананы

Перезревшие бананы можно использовать в кулинарии. Их природная сладость и мягкость делают их идеальными для приготовления бананового хлеба, блинов, компотов и йогуртовых десертов. Замороженные бананы превращаются в быстрый и полезный сорбет без добавления сахара. А для самых креативных кулинаров можно приготовить домашний уксус, который станет отличным дополнением к винегрету.

Таким образом, бананы с потемневшей кожурой заслуживают большего внимания. Они не только вкусны, но и полезны для здоровья. Не стоит выбрасывать их в мусорное ведро — лучше найдите им применение в кулинарии и наслаждайтесь всеми их преимуществами.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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