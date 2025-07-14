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Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт

Рецепт восточной халвы из манной крупы: простые шаги к идеальному десерту
1:56
Еда

Халва из манной крупы — это не просто сладость, а настоящий кулинарный шедевр, который переносит нас в мир восточных вкусов и ароматов. Этот старинный рецепт, передаваемый из поколения в поколение, сочетает в себе простоту и изысканность, создавая неповторимый десерт.

Халва
Фото: pixabay.com by 647264, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Халва

Ингредиенты

  • Манная крупа — 2 стакана (равными частями)
  • Масло — 2/3 чайной ложки
  • Сахар — 3 1/2 чайной ложки
  • Вода — 7 стаканов
  • Ваниль — 1 стручок
  • Цельные грецкие орехи

Способ приготовления

  1. Начните с разогревания масла в сковороде с антипригарным покрытием. Добавьте манную крупу и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась по поверхности сковороды. Важно, чтобы манная крупа не оставалась в виде отдельных шариков, а была хорошо смешана с маслом, предупреждает recepti. gotvach.bg.
  2. Обжаривайте манную крупу на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания. Этот процесс занимает некоторое время, но он необходим для того, чтобы крупа приобрела золотистый цвет и насыщенный вкус.
  3. Когда манная крупа будет готова, добавьте сахар и продолжайте обжаривать, пока он не карамелизуется. Затем влейте воду и добавьте ваниль. Важно тщательно перемешивать, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
  4. Варите смесь на среднем огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока манная крупа не превратится в мелкие крупинки. Это может занять некоторое время, но терпение окупится великолепным результатом.
  5. Перелейте готовую смесь в кастрюлю и дайте ей остыть. Когда халва полностью остынет, разложите сверху цельные грецкие орехи.
  6. После того как халва остынет, нарежьте ее на кусочки и подавайте к столу.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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