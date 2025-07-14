Нежный десерт из манной крупы: секрет восточной халвы раскрыт

Рецепт восточной халвы из манной крупы: простые шаги к идеальному десерту

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Халва из манной крупы — это не просто сладость, а настоящий кулинарный шедевр, который переносит нас в мир восточных вкусов и ароматов. Этот старинный рецепт, передаваемый из поколения в поколение, сочетает в себе простоту и изысканность, создавая неповторимый десерт.

Фото: pixabay.com by 647264, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Халва

Ингредиенты

Манная крупа — 2 стакана (равными частями)

Масло — 2/3 чайной ложки

Сахар — 3 1/2 чайной ложки

Вода — 7 стаканов

Ваниль — 1 стручок

Цельные грецкие орехи

Способ приготовления

Начните с разогревания масла в сковороде с антипригарным покрытием. Добавьте манную крупу и тщательно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась по поверхности сковороды. Важно, чтобы манная крупа не оставалась в виде отдельных шариков, а была хорошо смешана с маслом, предупреждает recepti. gotvach.bg. Обжаривайте манную крупу на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания. Этот процесс занимает некоторое время, но он необходим для того, чтобы крупа приобрела золотистый цвет и насыщенный вкус. Когда манная крупа будет готова, добавьте сахар и продолжайте обжаривать, пока он не карамелизуется. Затем влейте воду и добавьте ваниль. Важно тщательно перемешивать, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Варите смесь на среднем огне, постоянно помешивая, до тех пор, пока манная крупа не превратится в мелкие крупинки. Это может занять некоторое время, но терпение окупится великолепным результатом. Перелейте готовую смесь в кастрюлю и дайте ей остыть. Когда халва полностью остынет, разложите сверху цельные грецкие орехи. После того как халва остынет, нарежьте ее на кусочки и подавайте к столу.

Уточнения

Халва́ (от араб. حَلَاوَة‎ х̣аля̄ва — «сладость») — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %.

