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Кабачки раскроют тайну вкуса: так еще не готовили – новый рецепт удивит даже гурманов

Кабачки преобразятся: простой рецепт песто, который удивит своим вкусом – летняя находка
2:41
Еда

Представляем вам простой и оригинальный рецепт, который поможет вам максимально использовать кабачки в течение всего лета.

песто
Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
песто

Кабачки — это не только летний овощ, но и кладезь полезных веществ. Благодаря высокому содержанию воды, они обладают нежной текстурой, которая может показаться кому-то не слишком привлекательной. Однако чем больше кабачок, тем сложнее его готовить.

Несмотря на это, кабачки остаются низкокалорийным и богатым клетчаткой продуктом, который идеально подходит для здорового питания. Их нейтральный вкус позволяет использовать их в самых разных блюдах, добавляя объём и сочность без излишней резкости.

Кабачки прекрасно сочетаются с различными специями, что делает их универсальным ингредиентом для гарниров и основных блюд. Проявите немного креативности, и вы сможете удивить своих близких новыми вкусовыми сочетаниями, уверяет marmiton.org.

Кабачки в любом блюде?

Летом мы чаще всего готовим кабачки, например, в рататуе. Но этот овощ можно использовать и в сыром виде. Натёртые кабачки или тонкие полоски станут отличным дополнением для свежего салата.

Если вы хотите удивить своих гостей, попробуйте приготовить песто из кабачков — классический итальянский соус, который можно использовать не только с пастой, но и как приправу к мясу на гриле или другим блюдам на барбекю.

Быстрый и вкусный рецепт песто из кабачков

Чтобы приготовить песто из кабачков, вам понадобятся:

  • 2 свежих кабачка
  • 40 г оливкового масла
  • 40 г кедровых орехов
  • 10 свежих листьев базилика
  • 3 ст. л. тёртого сыра пармезан

Приготовление

  1. Очистите и вымойте базилик.
  2. Слегка обжарьте кедровые орехи (не давайте им подгореть, чтобы сохранить вкус).
  3. Вымойте кабачки и обсушите их. Если вы используете органические кабачки, кожуру можно не снимать. Нарежьте кабачки небольшими брусочками.
  4. Поместите кабачки, кедровые орехи, базилик и тёртый пармезан в блендер. Добавьте немного оливкового масла и взбейте до получения однородной массы.
  5. Постепенно вливайте оставшееся масло, чтобы добиться нужной консистенции.
  6. Переложите песто в банку и храните в холодильнике до использования.

Этот песто лучше всего употребить в течение 48 часов. Перед подачей его можно слегка перемешать и добавить любимые специи для усиления вкуса.

Уточнения

Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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