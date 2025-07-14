Кабачки раскроют тайну вкуса: так еще не готовили – новый рецепт удивит даже гурманов

Представляем вам простой и оригинальный рецепт, который поможет вам максимально использовать кабачки в течение всего лета.
Кабачки — это не только летний овощ, но и кладезь полезных веществ. Благодаря высокому содержанию воды, они обладают нежной текстурой, которая может показаться кому-то не слишком привлекательной. Однако чем больше кабачок, тем сложнее его готовить.
Несмотря на это, кабачки остаются низкокалорийным и богатым клетчаткой продуктом, который идеально подходит для здорового питания. Их нейтральный вкус позволяет использовать их в самых разных блюдах, добавляя объём и сочность без излишней резкости.
Кабачки прекрасно сочетаются с различными специями, что делает их универсальным ингредиентом для гарниров и основных блюд. Проявите немного креативности, и вы сможете удивить своих близких новыми вкусовыми сочетаниями, уверяет marmiton.org.
Кабачки в любом блюде?
Летом мы чаще всего готовим кабачки, например, в рататуе. Но этот овощ можно использовать и в сыром виде. Натёртые кабачки или тонкие полоски станут отличным дополнением для свежего салата.
Если вы хотите удивить своих гостей, попробуйте приготовить песто из кабачков — классический итальянский соус, который можно использовать не только с пастой, но и как приправу к мясу на гриле или другим блюдам на барбекю.
Чтобы приготовить песто из кабачков, вам понадобятся:
Приготовление
Этот песто лучше всего употребить в течение 48 часов. Перед подачей его можно слегка перемешать и добавить любимые специи для усиления вкуса.
Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.
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