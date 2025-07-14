Кабачки раскроют тайну вкуса: так еще не готовили – новый рецепт удивит даже гурманов

Кабачки преобразятся: простой рецепт песто, который удивит своим вкусом – летняя находка

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам простой и оригинальный рецепт, который поможет вам максимально использовать кабачки в течение всего лета.

Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ песто

Кабачки — это не только летний овощ, но и кладезь полезных веществ. Благодаря высокому содержанию воды, они обладают нежной текстурой, которая может показаться кому-то не слишком привлекательной. Однако чем больше кабачок, тем сложнее его готовить.

Несмотря на это, кабачки остаются низкокалорийным и богатым клетчаткой продуктом, который идеально подходит для здорового питания. Их нейтральный вкус позволяет использовать их в самых разных блюдах, добавляя объём и сочность без излишней резкости.

Кабачки прекрасно сочетаются с различными специями, что делает их универсальным ингредиентом для гарниров и основных блюд. Проявите немного креативности, и вы сможете удивить своих близких новыми вкусовыми сочетаниями, уверяет marmiton.org.

Кабачки в любом блюде?

Летом мы чаще всего готовим кабачки, например, в рататуе. Но этот овощ можно использовать и в сыром виде. Натёртые кабачки или тонкие полоски станут отличным дополнением для свежего салата.

Если вы хотите удивить своих гостей, попробуйте приготовить песто из кабачков — классический итальянский соус, который можно использовать не только с пастой, но и как приправу к мясу на гриле или другим блюдам на барбекю.

Быстрый и вкусный рецепт песто из кабачков

Чтобы приготовить песто из кабачков, вам понадобятся:

2 свежих кабачка

40 г оливкового масла

40 г кедровых орехов

10 свежих листьев базилика

3 ст. л. тёртого сыра пармезан

Приготовление

Очистите и вымойте базилик. Слегка обжарьте кедровые орехи (не давайте им подгореть, чтобы сохранить вкус). Вымойте кабачки и обсушите их. Если вы используете органические кабачки, кожуру можно не снимать. Нарежьте кабачки небольшими брусочками. Поместите кабачки, кедровые орехи, базилик и тёртый пармезан в блендер. Добавьте немного оливкового масла и взбейте до получения однородной массы. Постепенно вливайте оставшееся масло, чтобы добиться нужной консистенции. Переложите песто в банку и храните в холодильнике до использования.

Этот песто лучше всего употребить в течение 48 часов. Перед подачей его можно слегка перемешать и добавить любимые специи для усиления вкуса.

Уточнения

Пе́сто (итал. pesto — толчёный, молотый) — соус итальянской кухни на основе базилика, семян пинии, сыра пармезан и оливкового масла.

