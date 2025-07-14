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Прощай, долгая варка! Этот рецепт абрикосового варенья-пятиминутки покорит ваше сердце

Всего 5 минут и готово: как сварить самое быстрое и вкусное абрикосовое варенье на зиму
1:11
Еда

Летняя пора в самом разгаре, и это отличное время для приготовления варенья на зиму. Сегодня мы расскажем, как легко и быстро сделать вкусное варенье из абрикосов по рецепту "Пятиминутка".

Абрикосы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Абрикосы

Для этого вам понадобятся всего два ингредиента:

  • Абрикосы — 1 кг;
  • Сахар — 750 г.

Процесс приготовления:

  1. Тщательно промойте абрикосы и удалите косточки. Плоды разрежьте пополам.
  2. Выложите абрикосы в широкую посуду, засыпьте сахаром и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить их структуру. Накройте емкость и оставьте на 12 часов для настаивания.
  3. Через 12 часов поставьте емкость на медленный огонь и доведите до кипения. Варите 5 минут.
  4. Снимите варенье с огня и дайте ему полностью остыть.
  5. Повторите процесс варки и охлаждения еще два раза.
  6. Готовое варенье разлейте по стерильным банкам, закройте металлическими или полиэтиленовыми крышками.
  7. Для хранения поместите банки в прохладное место, например, в погреб или холодильник.

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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