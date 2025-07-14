Прощай, долгая варка! Этот рецепт абрикосового варенья-пятиминутки покорит ваше сердце

Всего 5 минут и готово: как сварить самое быстрое и вкусное абрикосовое варенье на зиму

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Летняя пора в самом разгаре, и это отличное время для приготовления варенья на зиму. Сегодня мы расскажем, как легко и быстро сделать вкусное варенье из абрикосов по рецепту "Пятиминутка".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Абрикосы

Для этого вам понадобятся всего два ингредиента:

Абрикосы — 1 кг;

Сахар — 750 г.

Процесс приготовления:

Тщательно промойте абрикосы и удалите косточки. Плоды разрежьте пополам. Выложите абрикосы в широкую посуду, засыпьте сахаром и аккуратно перемешайте, стараясь не повредить их структуру. Накройте емкость и оставьте на 12 часов для настаивания. Через 12 часов поставьте емкость на медленный огонь и доведите до кипения. Варите 5 минут. Снимите варенье с огня и дайте ему полностью остыть. Повторите процесс варки и охлаждения еще два раза. Готовое варенье разлейте по стерильным банкам, закройте металлическими или полиэтиленовыми крышками. Для хранения поместите банки в прохладное место, например, в погреб или холодильник.

Уточнения

Абрико́с обыкнове́нный (лат. Prúnus armeníaca) — плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



