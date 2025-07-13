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Летняя феерия вкуса: маринованные кабачки с помидорами в три простых шага

Маринованные кабачки с помидорами и чесноком: легкий летний рецепт за 20 минут
1:12
Еда

Летом наступает время овощей, и кабачки становятся одними из самых популярных продуктов. Они прекрасно подходят для приготовления разнообразных блюд.

Кабачки
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кабачки

Мы предлагаем вам попробовать маринованный салат из кабачков и помидоров. Это простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое порадует вас своим вкусом.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 штука;
  • Помидоры — 2 штуки;
  • Соль — 1/3 чайной ложки;
  • Чёрный перец — по вкусу;
  • Уксус 9% — 1 столовая ложка;
  • Чеснок — 2-3 зубчика;
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачок кольцами и обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
  2. Готовые кабачки и свежие помидоры нарежьте кубиками и переложите в салатницу.
  3. Мелко нарежьте 3 зубчика чеснока, а также укроп и петрушку. Отправьте их к кабачкам и помидорам.
  4. Посолите и поперчите салат по вкусу, затем добавьте 1 столовую ложку 9% уксуса.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте салат в холодильнике на 20 минут, чтобы он настоялся.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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