Летняя феерия вкуса: маринованные кабачки с помидорами в три простых шага

Летом наступает время овощей, и кабачки становятся одними из самых популярных продуктов. Они прекрасно подходят для приготовления разнообразных блюд.
Мы предлагаем вам попробовать маринованный салат из кабачков и помидоров. Это простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое порадует вас своим вкусом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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