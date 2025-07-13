Летняя феерия вкуса: маринованные кабачки с помидорами в три простых шага

Маринованные кабачки с помидорами и чесноком: легкий летний рецепт за 20 минут

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Летом наступает время овощей, и кабачки становятся одними из самых популярных продуктов. Они прекрасно подходят для приготовления разнообразных блюд.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кабачки

Мы предлагаем вам попробовать маринованный салат из кабачков и помидоров. Это простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое порадует вас своим вкусом.

Ингредиенты:

Кабачок — 1 штука;

Помидоры — 2 штуки;

Соль — 1/3 чайной ложки;

Чёрный перец — по вкусу;

Уксус 9% — 1 столовая ложка;

Чеснок — 2-3 зубчика;

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачок кольцами и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Готовые кабачки и свежие помидоры нарежьте кубиками и переложите в салатницу. Мелко нарежьте 3 зубчика чеснока, а также укроп и петрушку. Отправьте их к кабачкам и помидорам. Посолите и поперчите салат по вкусу, затем добавьте 1 столовую ложку 9% уксуса. Тщательно перемешайте все ингредиенты и оставьте салат в холодильнике на 20 минут, чтобы он настоялся.

Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

