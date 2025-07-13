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Хруст и нежность в одном укусе: гениальные рулетики, о которых все спросят рецепт

Рецепт рулетиков из кабачков с брынзой и помидорами
2:47
Еда

Представьте: тонкие ломтики кабачка с золотистой корочкой, свёрнутые в аккуратные рулетики с сочной начинкой из брынзы, помидоров и ароматной зелени. Эта лёгкая закуска исчезает со стола моментально! Секрет — в идеальном сочетании хрустящей основы и нежной, пикантной начинки.

Кабачковые рулетики
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачковые рулетики

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 800 г (лучше плотные)
  • Брынза (или фета) — 200 г
  • Помидоры мясистые — 250 г (2-3 шт.)
  • Яйца крупные — 3 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика (10 г)
  • Мука пшеничная — 50 г + немного для панировки
  • Майонез (или густой йогурт) — 100 г
  • Укроп свежий — небольшой пучок (20 г)
  • Масло растительное для жарки — 50 мл
  • Соль — по вкусу (учитывайте солёность брынзы!)

Как приготовить — просто и вкусно

  1. Подготовка: Кабачки тщательно моем. Нарезаем их вдоль на полоски толщиной примерно 3-4 мм (как для лазаньи). Помидоры моем, чеснок чистим, зелень мелко рубим.
  2. Волшебная начинка: В чашу блендера кладем брынзу (раскрошить), майонез, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп. Взбиваем до состояния гладкого, ароматного крема. (Можно просто хорошо размять вилкой). Отставляем.
  3. "Купание" для кабачков: В одной миске слегка взбиваем яйца с щепоткой соли. В другую миску насыпаем часть муки (около 15 г) и добавляем к яйцам, снова слегка взбиваем вилкой. Оставшуюся муку высыпаем на тарелку для панировки.
  4. Обжариваем основу: Каждую полоску кабачка:
  5. Обваливаем с двух сторон в муке на тарелке.
  6. Опускаем в яично-мучную смесь, давая стечь излишкам.
  7. Обжариваем на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до красивой золотистости.
  8. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Даем немного остыть.
  9. Собираем рулетики: На каждый остывший кабачковый ломтик:
  10. Наносим вдоль полоску брынзовой начинки (удобно из кулинарного мешка или просто чайной ложкой).
  11. Сверху кладем ломтик помидора.
  12. Аккуратно сворачиваем в плотный рулетик, начиная с более узкого конца.
  13. Подача: Выкладываем рулетики швом вниз на красивое блюдо. Можно украсить веточкой укропа или каплей начинки. Подавать лучше сразу, пока кабачки хрустящие, а начинка прохладная!

Приятного аппетита! Эти рулетики хороши и теплыми, и холодными.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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