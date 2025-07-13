Хруст и нежность в одном укусе: гениальные рулетики, о которых все спросят рецепт

Представьте: тонкие ломтики кабачка с золотистой корочкой, свёрнутые в аккуратные рулетики с сочной начинкой из брынзы, помидоров и ароматной зелени. Эта лёгкая закуска исчезает со стола моментально! Секрет — в идеальном сочетании хрустящей основы и нежной, пикантной начинки.
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Кабачковые рулетики
Ингредиенты
Кабачки молодые — 800 г (лучше плотные)
Брынза (или фета) — 200 г
Помидоры мясистые — 250 г (2-3 шт.)
Яйца крупные — 3 шт.
Чеснок — 1-2 зубчика (10 г)
Мука пшеничная — 50 г + немного для панировки
Майонез (или густой йогурт) — 100 г
Укроп свежий — небольшой пучок (20 г)
Масло растительное для жарки — 50 мл
Соль — по вкусу (учитывайте солёность брынзы!)
Как приготовить — просто и вкусно
Подготовка: Кабачки тщательно моем. Нарезаем их вдоль на полоски толщиной примерно 3-4 мм (как для лазаньи). Помидоры моем, чеснок чистим, зелень мелко рубим.
Волшебная начинка: В чашу блендера кладем брынзу (раскрошить), майонез, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп. Взбиваем до состояния гладкого, ароматного крема. (Можно просто хорошо размять вилкой). Отставляем.
"Купание" для кабачков: В одной миске слегка взбиваем яйца с щепоткой соли. В другую миску насыпаем часть муки (около 15 г) и добавляем к яйцам, снова слегка взбиваем вилкой. Оставшуюся муку высыпаем на тарелку для панировки.
Обжариваем основу: Каждую полоску кабачка:
Обваливаем с двух сторон в муке на тарелке.
Опускаем в яично-мучную смесь, давая стечь излишкам.
Обжариваем на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны до красивой золотистости.
Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Даем немного остыть.
Собираем рулетики: На каждый остывший кабачковый ломтик:
Наносим вдоль полоску брынзовой начинки (удобно из кулинарного мешка или просто чайной ложкой).
Сверху кладем ломтик помидора.
Аккуратно сворачиваем в плотный рулетик, начиная с более узкого конца.
Подача: Выкладываем рулетики швом вниз на красивое блюдо. Можно украсить веточкой укропа или каплей начинки. Подавать лучше сразу, пока кабачки хрустящие, а начинка прохладная!
Приятного аппетита! Эти рулетики хороши и теплыми, и холодными.
Уточнения
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.