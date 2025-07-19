Такую кабачковую икру не купить в магазине — только своими руками

Этот рецепт — классика в современной интерпретации. Густая, ароматная икра, в которой томатная паста даёт насыщенность, майонез — сливочную мягкость, а паприка и чеснок добавляют характер. Отличная закуска на хлеб, гарнир к мясу или просто ложка счастья прямо из банки.
Подойдёт и для повседневного ужина, и для закатки на зиму. Готовится долго, но совершенно несложно: главное — не забывать помешивать.
Кабачки — 4 кг
Лук репчатый — 100 г
Чеснок — 5 зубчиков
Томатная паста — 200 г
Майонез — 150 г
Масло растительное — 80 мл
Уксус 9% — 4 ст. л.
Сахар — 125 г
Соль — 1 ст. л.
Паприка молотая — 1 ст. л.
Чёрный перец — по вкусу
1. Подготовьте овощи.
Кабачки очистите. Если они крупные — уберите семена. Мякоть нарежьте крупными кусками и пропустите через мясорубку.
2. Обжарьте лук и чеснок.
Мелко нарежьте и обжарьте на 20 мл масла до лёгкой золотинки. Переложите в большую толстостенную кастрюлю.
3. Соберите всё вместе.
К луку с чесноком добавьте измельчённые кабачки, томатную пасту, майонез, масло, сахар, соль, паприку и перец. Перемешайте.
4. Томите на медленном огне.
Поставьте кастрюлю на плиту. Как только масса закипит, убавьте огонь. Тушите 2-2,5 часа под крышкой, время от времени перемешивая, особенно в конце — чтобы не подгорело.
5. Параллельно — подготовьте тару.
Пока икра томится, стерилизуйте банки (в духовке, на пару или в микроволновке) и прокипятите крышки. Дайте остыть на чистом полотенце вверх дном.
6. Финальный штрих.
За 5 минут до окончания варки влейте уксус, перемешайте, доведите до кипения. Сразу же разложите горячую массу по банкам.
7. Консервация.
Закатайте банки, переверните крышкой вниз, укутайте в полотенце и оставьте остывать. После — храните в прохладном, тёмном месте.
Кабачковая икра — один из видов овощной икры.
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