Такую кабачковую икру не купить в магазине — только своими руками

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Зимняя заготовка: икра из кабачков с майонезом, чесноком и томатом
2:32
Еда

Этот рецепт — классика в современной интерпретации. Густая, ароматная икра, в которой томатная паста даёт насыщенность, майонез — сливочную мягкость, а паприка и чеснок добавляют характер. Отличная закуска на хлеб, гарнир к мясу или просто ложка счастья прямо из банки.

кабачковая икра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кабачковая икра

Подойдёт и для повседневного ужина, и для закатки на зиму. Готовится долго, но совершенно несложно: главное — не забывать помешивать.

Ингредиенты (на 6 баночек):

  • Кабачки — 4 кг

  • Лук репчатый — 100 г

  • Чеснок — 5 зубчиков

  • Томатная паста — 200 г

  • Майонез — 150 г

  • Масло растительное — 80 мл

  • Уксус 9% — 4 ст. л.

  • Сахар — 125 г

  • Соль — 1 ст. л.

  • Паприка молотая — 1 ст. л.

  • Чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовьте овощи.
Кабачки очистите. Если они крупные — уберите семена. Мякоть нарежьте крупными кусками и пропустите через мясорубку.

2. Обжарьте лук и чеснок.
Мелко нарежьте и обжарьте на 20 мл масла до лёгкой золотинки. Переложите в большую толстостенную кастрюлю.

3. Соберите всё вместе.
К луку с чесноком добавьте измельчённые кабачки, томатную пасту, майонез, масло, сахар, соль, паприку и перец. Перемешайте.

4. Томите на медленном огне.
Поставьте кастрюлю на плиту. Как только масса закипит, убавьте огонь. Тушите 2-2,5 часа под крышкой, время от времени перемешивая, особенно в конце — чтобы не подгорело.

5. Параллельно — подготовьте тару.
Пока икра томится, стерилизуйте банки (в духовке, на пару или в микроволновке) и прокипятите крышки. Дайте остыть на чистом полотенце вверх дном.

6. Финальный штрих.
За 5 минут до окончания варки влейте уксус, перемешайте, доведите до кипения. Сразу же разложите горячую массу по банкам.

7. Консервация.
Закатайте банки, переверните крышкой вниз, укутайте в полотенце и оставьте остывать. После — храните в прохладном, тёмном месте.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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