Такую кабачковую икру не купить в магазине — только своими руками

Зимняя заготовка: икра из кабачков с майонезом, чесноком и томатом

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт — классика в современной интерпретации. Густая, ароматная икра, в которой томатная паста даёт насыщенность, майонез — сливочную мягкость, а паприка и чеснок добавляют характер. Отличная закуска на хлеб, гарнир к мясу или просто ложка счастья прямо из банки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кабачковая икра

Подойдёт и для повседневного ужина, и для закатки на зиму. Готовится долго, но совершенно несложно: главное — не забывать помешивать.

Ингредиенты (на 6 баночек):

Кабачки — 4 кг

Лук репчатый — 100 г

Чеснок — 5 зубчиков

Томатная паста — 200 г

Майонез — 150 г

Масло растительное — 80 мл

Уксус 9% — 4 ст. л.

Сахар — 125 г

Соль — 1 ст. л.

Паприка молотая — 1 ст. л.

Чёрный перец — по вкусу

Как приготовить:

1. Подготовьте овощи.

Кабачки очистите. Если они крупные — уберите семена. Мякоть нарежьте крупными кусками и пропустите через мясорубку.

2. Обжарьте лук и чеснок.

Мелко нарежьте и обжарьте на 20 мл масла до лёгкой золотинки. Переложите в большую толстостенную кастрюлю.

3. Соберите всё вместе.

К луку с чесноком добавьте измельчённые кабачки, томатную пасту, майонез, масло, сахар, соль, паприку и перец. Перемешайте.

4. Томите на медленном огне.

Поставьте кастрюлю на плиту. Как только масса закипит, убавьте огонь. Тушите 2-2,5 часа под крышкой, время от времени перемешивая, особенно в конце — чтобы не подгорело.

5. Параллельно — подготовьте тару.

Пока икра томится, стерилизуйте банки (в духовке, на пару или в микроволновке) и прокипятите крышки. Дайте остыть на чистом полотенце вверх дном.

6. Финальный штрих.

За 5 минут до окончания варки влейте уксус, перемешайте, доведите до кипения. Сразу же разложите горячую массу по банкам.

7. Консервация.

Закатайте банки, переверните крышкой вниз, укутайте в полотенце и оставьте остывать. После — храните в прохладном, тёмном месте.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

