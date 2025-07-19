Выглядит как торт, но справится даже начинающий — рецепт без страха

Когда хочется десерта "на праздник", но тратить полдня на выравнивание коржей, покрытие и сложный декор нет ни сил, ни желания — этот пирог приходит на помощь. Вкус у него как у полноценного торта, но готовится он куда проще, а выглядит при этом вполне эффектно.
Секрет — в нежнейшем креме из творожного сыра, сгущёнки и жирной сметаны, а также во влажных бисквитных коржах. Подаётся пирог с горкой свежих ягод и сахарной пудрой. А если вы любите нарядную подачу — добавьте веточку мяты, и он будет выглядеть как десерт из кондитерской.
Яйца — 4 шт.
Мука пшеничная — 120 г
Сахар — 110 г
Ванильный сахар — 10 г
Соль — 1/4 ч. л.
Вода — 100 мл
Сахар — 100 г
Творожный сыр (холодный) — 300 г
Сметана 30% (холодная) — 200 г
Сгущённое молоко — 90 г
Сахарная пудра — 50 г
Ванильный сахар — 10 г
Свежие ягоды, мята, сахарная пудра
1. Сначала — бисквит.
Разогрейте духовку до 180 °C. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с 80 г сахара и ванильным сахаром до светлой пены. Отдельно взбейте белки с солью, постепенно добавляя оставшиеся 30 г сахара — должна получиться устойчивая пена. Аккуратно соедините обе массы.
2. Вмешиваем муку.
Просейте муку и добавьте её частями в яичную массу, перемешивая лопаткой снизу вверх. Не переусердствуйте — тесто должно остаться воздушным.
3. Выпекаем.
Перелейте тесто в форму (диаметр 20 см, дно застелить пергаментом). Выпекайте 25-30 минут до сухой зубочистки. Остудите в форме 10 минут, затем переложите на решётку. По желанию — оберните в плёнку и оставьте на ночь: бисквит станет ещё мягче.
4. Готовим сироп для пропитки.
Сахар и воду доведите до кипения, остудите до комнатной температуры.
5. Взбиваем крем.
Холодный творожный сыр взбейте 1-2 минуты, затем добавьте сметану, сгущёнку, пудру и ванильный сахар. Взбивайте ещё 3-4 минуты до пышности и лёгкости.
6. Сборка пирога.
Острым ножом или струной разрежьте бисквит на два коржа. Один уложите на широкое плоское блюдо. Пропитайте сиропом и смажьте половиной крема.
7. Финальный слой.
Накройте вторым коржом, тоже пропитайте. Смажьте верх оставшимся кремом — особенно центр, если будете украшать ягодами. Заверните в плёнку и уберите в холодильник на 2 часа минимум.
8. Украшаем и подаём.
Перед подачей украсьте пирог ягодами, листиками мяты и слегка припорошите сахарной пудрой через сито. Готово!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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