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Грузинская классика в казане: картошка с мясом, которую не забудешь

Мясо и картофель в казане по-грузински — рецепт оджахури на костре
3:12
Еда

Если в Грузии звучит вопрос: "Что готовить в казане на природе?" — ответ почти всегда один: оджахури. Это не просто еда, а семейная традиция, душевное застолье, ароматное мясо с золотистой картошкой и много-много зелени.

Оджахури
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оджахури

Название блюда переводится как "по-семейному", и в каждой семье его готовят по-своему. Но суть всегда одна — мясо и картофель жарятся по отдельности, потом соединяются в казане, обжариваются с луком и тушатся с душистыми специями. А в финале — свежие помидоры, зелень и перец чили. Всё - на открытом огне.

Ингредиенты на 12 порций:

  • Говядина — 2 кг

  • Картофель — 2 кг

  • Помидоры — 700 г

  • Лук — 500 г

  • Красный сладкий перец — 500 г

  • Чеснок — 60 г

  • Аджика — 1 ст. л.

  • Кориандр молотый — 2 ч. л.

  • Уцхо-сунели — 2 ч. л.

  • Паприка — 2 ч. л.

  • Чёрный перец — 2 ч. л.

  • Перец чили — по вкусу

  • Кинза, петрушка, базилик, укроп — по 30-40 г

  • Масло растительное — 500 мл

  • Соль — по вкусу

Как приготовить оджахури в казане

1. Маринуем мясо
Говядину нарезать кусочками чуть мельче, чем на шашлык. В миске смешать с аджикой, хорошенько втереть руками. Пока мясо маринуется, разжечь костёр под казаном.

2. Обжариваем мясо
Казан хорошо прогреть, налить растительное масло. Мясо закладывать партиями, чтобы оно именно жарилось, а не тушилось. Обжаренные кусочки выкладывать в миску.

3. Подготавливаем картошку
Пока жарится мясо, очистить картофель и нарезать крупно, как для деревенской жарки. Мелкую молодую картошку можно оставить целиком.

4. Жарим картофель
В ароматном после мяса масле обжарить картофель до хрустящей корочки — тоже партиями, чтобы не остыл казан. Готовый картофель переложить к мясу.

5. Обжариваем овощи
Удалить половину масла из казана. Обжарить нарезанный полукольцами лук и соломкой нарезанный перец — 5 минут на среднем огне.

6. Собираем всё вместе
К овощам вернуть мясо с картофелем, аккуратно перемешать. Уменьшить огонь.

7. Добавляем специи
Всыпать кориандр, уцхо-сунели, паприку, чёрный перец и соль. Перемешать, накрыть крышкой и тушить 10 минут.

8. Завершающий аккорд
Мелко нарезать чеснок, зелень, острый перец. Помидоры нарезать крупными дольками.

Открыть казан, выложить сверху помидоры, перец, зелень и чеснок. Закрыть крышкой и томить ещё 5 минут.

9. Подача
Перемешать оджахури, снять казан с огня и нести сразу к столу. Грузинская еда не ждёт — ею делятся!

Уточнения

Оджахури (груз. ოჯახური) — национальное грузинское блюдо, жареное мясо с картофелем.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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