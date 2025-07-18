Грузинская классика в казане: картошка с мясом, которую не забудешь

Если в Грузии звучит вопрос: "Что готовить в казане на природе?" — ответ почти всегда один: оджахури. Это не просто еда, а семейная традиция, душевное застолье, ароматное мясо с золотистой картошкой и много-много зелени.
Название блюда переводится как "по-семейному", и в каждой семье его готовят по-своему. Но суть всегда одна — мясо и картофель жарятся по отдельности, потом соединяются в казане, обжариваются с луком и тушатся с душистыми специями. А в финале — свежие помидоры, зелень и перец чили. Всё - на открытом огне.
Говядина — 2 кг
Картофель — 2 кг
Помидоры — 700 г
Лук — 500 г
Красный сладкий перец — 500 г
Чеснок — 60 г
Аджика — 1 ст. л.
Кориандр молотый — 2 ч. л.
Уцхо-сунели — 2 ч. л.
Паприка — 2 ч. л.
Чёрный перец — 2 ч. л.
Перец чили — по вкусу
Кинза, петрушка, базилик, укроп — по 30-40 г
Масло растительное — 500 мл
Соль — по вкусу
1. Маринуем мясо
Говядину нарезать кусочками чуть мельче, чем на шашлык. В миске смешать с аджикой, хорошенько втереть руками. Пока мясо маринуется, разжечь костёр под казаном.
2. Обжариваем мясо
Казан хорошо прогреть, налить растительное масло. Мясо закладывать партиями, чтобы оно именно жарилось, а не тушилось. Обжаренные кусочки выкладывать в миску.
3. Подготавливаем картошку
Пока жарится мясо, очистить картофель и нарезать крупно, как для деревенской жарки. Мелкую молодую картошку можно оставить целиком.
4. Жарим картофель
В ароматном после мяса масле обжарить картофель до хрустящей корочки — тоже партиями, чтобы не остыл казан. Готовый картофель переложить к мясу.
5. Обжариваем овощи
Удалить половину масла из казана. Обжарить нарезанный полукольцами лук и соломкой нарезанный перец — 5 минут на среднем огне.
6. Собираем всё вместе
К овощам вернуть мясо с картофелем, аккуратно перемешать. Уменьшить огонь.
7. Добавляем специи
Всыпать кориандр, уцхо-сунели, паприку, чёрный перец и соль. Перемешать, накрыть крышкой и тушить 10 минут.
8. Завершающий аккорд
Мелко нарезать чеснок, зелень, острый перец. Помидоры нарезать крупными дольками.
Открыть казан, выложить сверху помидоры, перец, зелень и чеснок. Закрыть крышкой и томить ещё 5 минут.
9. Подача
Перемешать оджахури, снять казан с огня и нести сразу к столу. Грузинская еда не ждёт — ею делятся!
Оджахури (груз. ოჯახური) — национальное грузинское блюдо, жареное мясо с картофелем.
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