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Эти шашлычки без мяса удивят всех на пикнике — просто, быстро, вкусно

Картофельные шашлычки с халуми и ближневосточным соусом
2:21
Еда

Хочется чего-то жареного на мангале, но без мяса? Эти ароматные шашлычки из картофеля и сыра халуми — идеальный вариант. Сочетание нежного картофеля, упругого сырного кубика и ближневосточного соуса на основе тахини и шрирачи звучит неожиданно, но гарантирует вау-эффект.

шашлык
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
шашлык

Халуми при жарке не плавится, а покрывается хрустящей золотистой корочкой. А соус с лаймом и остринкой добавит восточной яркости каждому кусочку.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Картофель — 500 г

  • Сыр халуми — 250 г

  • Красный лук — 1 шт.

  • Оливковое масло — 4 ст. л.

  • Тахини (кунжутная паста) — 2 ст. л.

  • Соус шрирача — 1 ч. л.

  • Лайм — 1 шт.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Зелень — для подачи

Как готовить:

1. Подготовьте основу.
За час до начала замочите деревянные шпажки в холодной воде — так они не сгорят на огне. Картофель тщательно вымойте (чистить не нужно), разрежьте пополам и отправьте на паровую баню на 15 минут — пусть станет мягким, но не разваливается.

2. Соберите шашлычки.
Нарежьте халуми кубиками или брусками толщиной около 2 см. Лук — толстыми дольками. Теперь нанижите всё на шпажки: чередуйте картофель, сыр и лук, чтобы выглядело красиво и аппетитно.

3. Приготовьте соус-маринад.
В миске смешайте тахини, шрирачу и оливковое масло. Выжмите туда сок половины лайма. Посолите, добавьте перец — и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Полученной смесью обильно смажьте шашлычки со всех сторон.

4. Жарим!
Разогрейте мангал до уверенного жара. Смажьте решётку оливковым маслом. Выложите шашлычки и жарьте 5-6 минут, часто поворачивая, чтобы со всех сторон появилась румяная корочка.

5. Подача.
Переложите готовые шашлычки на блюдо, смажьте оставшимся соусом и подавайте с рубленой зеленью и дольками лайма.

Уточнения

Халу́ми халлу́ми (греч. χαλούμι [xaˈlumi], тур. hellim, ивр. חָלוּמִי‎, араб. الحلّوم‎ [ħalˈluːm] от копт. ϩⲁⲗⲱⲙ) — левантийский сыр, известный в Европе по кипрской кухне. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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