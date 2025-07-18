Эти шашлычки без мяса удивят всех на пикнике — просто, быстро, вкусно

Хочется чего-то жареного на мангале, но без мяса? Эти ароматные шашлычки из картофеля и сыра халуми — идеальный вариант. Сочетание нежного картофеля, упругого сырного кубика и ближневосточного соуса на основе тахини и шрирачи звучит неожиданно, но гарантирует вау-эффект.
Халуми при жарке не плавится, а покрывается хрустящей золотистой корочкой. А соус с лаймом и остринкой добавит восточной яркости каждому кусочку.
Картофель — 500 г
Сыр халуми — 250 г
Красный лук — 1 шт.
Оливковое масло — 4 ст. л.
Тахини (кунжутная паста) — 2 ст. л.
Соус шрирача — 1 ч. л.
Лайм — 1 шт.
Соль, перец — по вкусу
Зелень — для подачи
1. Подготовьте основу.
За час до начала замочите деревянные шпажки в холодной воде — так они не сгорят на огне. Картофель тщательно вымойте (чистить не нужно), разрежьте пополам и отправьте на паровую баню на 15 минут — пусть станет мягким, но не разваливается.
2. Соберите шашлычки.
Нарежьте халуми кубиками или брусками толщиной около 2 см. Лук — толстыми дольками. Теперь нанижите всё на шпажки: чередуйте картофель, сыр и лук, чтобы выглядело красиво и аппетитно.
3. Приготовьте соус-маринад.
В миске смешайте тахини, шрирачу и оливковое масло. Выжмите туда сок половины лайма. Посолите, добавьте перец — и хорошо перемешайте до однородной консистенции. Полученной смесью обильно смажьте шашлычки со всех сторон.
4. Жарим!
Разогрейте мангал до уверенного жара. Смажьте решётку оливковым маслом. Выложите шашлычки и жарьте 5-6 минут, часто поворачивая, чтобы со всех сторон появилась румяная корочка.
5. Подача.
Переложите готовые шашлычки на блюдо, смажьте оставшимся соусом и подавайте с рубленой зеленью и дольками лайма.
Халу́ми халлу́ми (греч. χαλούμι [xaˈlumi], тур. hellim, ивр. חָלוּמִי, араб. الحلّوم [ħalˈluːm] от копт. ϩⲁⲗⲱⲙ) — левантийский сыр, известный в Европе по кипрской кухне.
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