То ли первое, то ли десерт — этот фруктовый суп покорит ваше сердце: секрет венгерской кухни

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом удивительного фруктового супа, который станет настоящим спасением в жаркий летний день. Венгерская кухня славится своими яркими и необычными вкусами, и этот суп — не исключение. Он порадует вас своей свежестью и оригинальным сочетанием ингредиентов.
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фруктовый суп
Ингредиенты:
Выберите фрукты по вкусу. Например, можно использовать яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы или ягоды.
Сахар или мёд — по вкусу.
Специи: корица, гвоздика, кардамон или другие по желанию.
Вода или фруктовый сок — для достижения нужной консистенции.
Лимонный сок или кислота — для свежести.
Мята или другие свежие травы — для украшения и аромата.
Приготовление:
Подготовьте фрукты: нарежьте их кубиками или дольками.
В кастрюле доведите до кипения воду или фруктовый сок.
Добавьте фрукты, сахар или мёд, специи и лимонный сок.
Варите на медленном огне до мягкости фруктов, но следите, чтобы они не разварились в пюре.
При необходимости добавьте ещё немного воды или сока для достижения нужной консистенции.
Подавайте фруктовый суп охлаждённым, украсив веточками мяты или другими свежими травами.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим освежающим фруктовым супом в кругу семьи и друзей.
Уточнения
Сладкие супы (фруктовые супы) — холодные и горячие жидкие кушанья, приготавливаемые из свежих, сушёных или консервированных плодов и ягод, фруктово-ягодных соков, сиропов, пюре и экстрактов.