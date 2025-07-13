Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты отмечают успокаивающий эффект лаврового листа в помещении
Санитарные врачи назвали бытовые источники пыли в квартирах и способы её снижения
Им не менее 800 лет: ученые нашли древнейшую породу домашних собак
Палеонтологическая сенсация в США: динозавр найден в центре города
Как освоить Позу орла? 5 простых шагов для новичков и секреты успеха
Как приготовить крапивное удобрение
Биологи назвали 10 самых необычных животных, обитающих на дне океана
Как неправильный полив влияет на картошку
Прогнозы о ключевой ставке ЦБ: как снизится таинственный уровень

То ли первое, то ли десерт — этот фруктовый суп покорит ваше сердце: секрет венгерской кухни

Освежающий фруктовый суп: простой рецепт из венгерской кухни для жаркого лета, который не добавит калорий
1:33
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом удивительного фруктового супа, который станет настоящим спасением в жаркий летний день. Венгерская кухня славится своими яркими и необычными вкусами, и этот суп — не исключение. Он порадует вас своей свежестью и оригинальным сочетанием ингредиентов.

Фруктовый суп
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фруктовый суп

Ингредиенты:

  • Выберите фрукты по вкусу. Например, можно использовать яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы или ягоды.
  • Сахар или мёд — по вкусу.
  • Специи: корица, гвоздика, кардамон или другие по желанию.
  • Вода или фруктовый сок — для достижения нужной консистенции.
  • Лимонный сок или кислота — для свежести.
  • Мята или другие свежие травы — для украшения и аромата.

Приготовление:

  1. Подготовьте фрукты: нарежьте их кубиками или дольками.
  2. В кастрюле доведите до кипения воду или фруктовый сок.
  3. Добавьте фрукты, сахар или мёд, специи и лимонный сок.
  4. Варите на медленном огне до мягкости фруктов, но следите, чтобы они не разварились в пюре.
  5. При необходимости добавьте ещё немного воды или сока для достижения нужной консистенции.
  6. Подавайте фруктовый суп охлаждённым, украсив веточками мяты или другими свежими травами.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим освежающим фруктовым супом в кругу семьи и друзей.

Уточнения

Сладкие супы (фруктовые супы) — холодные и горячие жидкие кушанья, приготавливаемые из свежих, сушёных или консервированных плодов и ягод, фруктово-ягодных соков, сиропов, пюре и экстрактов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Домашние животные
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов Аудио 
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Домашние животные
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Последние материалы
Санитарные врачи назвали бытовые источники пыли в квартирах и способы её снижения
Палеонтологическая сенсация в США: динозавр найден в центре города
Им не менее 800 лет: ученые нашли древнейшую породу домашних собак
Как приготовить крапивное удобрение
Как освоить Позу орла? 5 простых шагов для новичков и секреты успеха
Биологи назвали 10 самых необычных животных, обитающих на дне океана
Как неправильный полив влияет на картошку
Прогнозы о ключевой ставке ЦБ: как снизится таинственный уровень
Ирина Хакамада в глазах Владислава Лисовца: стиль, элегантность и признание
Сигнал поворота — больше не основание для оправдания в случае аварии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.