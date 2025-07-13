То ли первое, то ли десерт — этот фруктовый суп покорит ваше сердце: секрет венгерской кухни

Освежающий фруктовый суп: простой рецепт из венгерской кухни для жаркого лета, который не добавит калорий

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом удивительного фруктового супа, который станет настоящим спасением в жаркий летний день. Венгерская кухня славится своими яркими и необычными вкусами, и этот суп — не исключение. Он порадует вас своей свежестью и оригинальным сочетанием ингредиентов.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фруктовый суп

Ингредиенты:

Выберите фрукты по вкусу. Например, можно использовать яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы или ягоды.

Сахар или мёд — по вкусу.

Специи: корица, гвоздика, кардамон или другие по желанию.

Вода или фруктовый сок — для достижения нужной консистенции.

Лимонный сок или кислота — для свежести.

Мята или другие свежие травы — для украшения и аромата.

Приготовление:

Подготовьте фрукты: нарежьте их кубиками или дольками. В кастрюле доведите до кипения воду или фруктовый сок. Добавьте фрукты, сахар или мёд, специи и лимонный сок. Варите на медленном огне до мягкости фруктов, но следите, чтобы они не разварились в пюре. При необходимости добавьте ещё немного воды или сока для достижения нужной консистенции. Подавайте фруктовый суп охлаждённым, украсив веточками мяты или другими свежими травами.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим освежающим фруктовым супом в кругу семьи и друзей.

Уточнения

Сладкие супы (фруктовые супы) — холодные и горячие жидкие кушанья, приготавливаемые из свежих, сушёных или консервированных плодов и ягод, фруктово-ягодных соков, сиропов, пюре и экстрактов.

