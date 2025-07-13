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Картофельные оладьи преобразятся: добавьте этот секретный ингредиент – вкус вас поразит

Оладьи с двойной пользой: картофель и цветная капуста – идеальное сочетание в рецепте
2:27
Еда

Картофельные оладьи с капустой — это не просто привычный гарнир, а настоящее кулинарное открытие. Благодаря уникальному сочетанию ингредиентов, это блюдо становится более сбалансированным и питательным.

Картофельные оладьи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофельные оладьи

Почему капуста — отличный ингредиент?

Капуста — это овощ, который заслуживает особого внимания. Её плотная текстура и богатый вкус делают её универсальной в кулинарии. Из капусты можно приготовить множество блюд: от пюре до стейков, от ризотто до запеканок.

Особенно хороша капуста в картофельных оладьях. Она не только улучшает текстуру теста, делая оладьи более нежными и воздушными, но и придаёт им насыщенный вкус. А добавление цветной капусты делает блюдо ещё более полезным, пишет saffronindickarestaurace.cz.

Цветная капуста: польза и вкус

Цветная капуста — это не только вкусно, но и полезно. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, что делает её отличным выбором для тех, кто следит за своим здоровьем. Кроме того, цветная капуста низкокалорийна и содержит белок, что делает её идеальным дополнением к картофельным оладьям.

Ингредиенты для картофельных оладий с капустой

Для приготовления этого необычного блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 300 г цветной капусты
  • 3 столовые ложки картофельной муки
  • 1 яйцо
  • Соль и перец по вкусу
  • Растопленное масло для жарки

Процесс приготовления

  1. Натрите цветную капусту и картофель на мелкой тёрке.
  2. Очистите и вымойте картофель. Цветную капусту разделите на небольшие соцветия и отварите в подсоленной воде до состояния "аль денте". Дайте остыть.
  3. Смешайте натёртые овощи, яйцо, соль и перец в миске до образования липкой массы.
  4. Добавьте картофельную муку для улучшения текстуры теста. Возможно, вам не понадобится вся порция муки.
  5. Обжаривайте оладьи на разогретом сливочном масле до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти картофельные оладьи с капустой станут отличным дополнением к вашему столу. Они не только вкусные, но и полезные, что делает их идеальным выбором для семейного ужина или праздничного застолья.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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