Секрет долголетия раскрыт: этот десерт защищает сердце и мозг — ешьте и молодейте

Врачи одобряют: почему тёмный шоколад должен быть в вашем рационе — 5 причин

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас считают, что сладости — это только лишние калории и проблемы со здоровьем. Однако есть исключение — тёмный шоколад, который может стать полезным дополнением к рациону.

Фото: flickr.com by La.blasco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шоколад

Почему тёмный шоколад полезен?

Тёмный шоколад отличается от других сладостей высоким содержанием какао, которое содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды. Они обладают следующими полезными свойствами:

Улучшают кровообращение.

Регулируют кровяное давление.

Защищают кровеносные сосуды и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддерживают функцию мозга.

Помогают бороться со стрессом и усталостью.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление тёмного шоколада в умеренных количествах может снизить риск сердечного приступа и инсульта. Это связано с его способностью улучшать состояние сосудов и поддерживать здоровье сердца, пишет akcniceny.cz.

Тёмный шоколад в жизни знаменитостей

Даже известные личности, такие как супермодель Синди Кроуфорд, не могут обойтись без тёмного шоколада. Она признаётся, что съедает небольшой кусочек тёмного шоколада в конце обеда. Этот маленький ритуал помогает ей контролировать аппетит и наслаждаться полезными перекусами.

Сколько шоколада можно есть?

Эксперты рекомендуют употреблять не более 20-30 граммов качественного тёмного шоколада в день. Важно выбирать шоколад с содержанием какао более 70%, без добавления сахара и других вредных ингредиентов. Такой шоколад будет наиболее полезным для здоровья.

Тёмный шоколад как альтернатива сладким угощениям

Если вы любите сладкое, но хотите заботиться о своём здоровье, тёмный шоколад может стать отличным выбором. Он не только улучшает настроение и поддерживает работу мозга, но и помогает заботиться о сосудах. При умеренном употреблении вы можете наслаждаться его вкусом без чувства вины.

Попробуйте включить тёмный шоколад в свой ежедневный рацион, как это делает Синди Кроуфорд, и вы заметите, как почувствуете себя лучше.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



