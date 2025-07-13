Хрустящие огурцы без кипячения: новый способ засолки, который удивит всех и не заставит потеть при жаре

Как засолить огурцы без кипячения: быстрый метод, который идеально подходит для жаркого лета

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда температура зашкаливает за +40°С, думать о готовке совсем не хочется. Но как же быть, если хочется свежих солёных огурчиков? Ответ прост: используйте холодный способ засолки в бочонке без кипячения. Этот метод идеально подходит для жаркого лета и позволяет насладиться любимыми соленьями всего за несколько дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Малосольные огурцы

Ингредиенты:

Свежие огурцы — 10 кг

Лавровый лист — 5-7 шт.

Душистый перец-горошек — 10-15 шт.

Чеснок — 5 головок

Укроп — 200 г

Листья смородины — 10 шт.

Листья малины — 10 шт.

Листья хрена — 5 шт.

Соль — 300 г (3 столовые ложки без горки на 1 литр воды)

Пошаговая инструкция:

Подготовка огурцов:

Выберите крепкие и красивые огурцы. Тщательно вымойте их и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это сделает их более упругими и хрустящими. Очистите чеснок от шелухи и промойте. Вымойте листья смородины, малины, хрена и укропа. Листья хрена помните руками для выделения аромата. Тщательно вымойте бочонок и ополосните его холодной водой. Натрите изнутри края бочонка и крышку чесноком. На дно бочонка уложите часть листьев смородины, малины, зонтиков укропа и хрена. Укладывайте огурцы, специи и зелень слоями. Приготовление рассола: В холодной воде растворите соль. На 1 литр воды потребуется 3 столовые ложки соли без горки. Рассол готовьте порциями, чтобы он оставался холодным. Залейте огурцы рассолом и плотно закройте крышку бочонка. Установите сверху гнёт и оставьте бочонок при комнатной температуре на 3 суток. Через 3 суток уберите верхние листья хрена. Огурцы накройте блюдцем, закройте бочонок крышкой и уберите в холодильник.

Пробовать огурцы можно через 2 недели, но полностью готовыми они станут через 3-4 недели. Чем дольше они будут засаливаться, тем вкуснее станут.

Этот метод позволяет быстро и легко приготовить вкусные солёные огурцы без кипячения и лишних хлопот. Наслаждайтесь летними угощениями даже в самую жаркую погоду!

Уточнения

Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй.

