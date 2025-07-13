Хрустящие огурцы без кипячения: новый способ засолки, который удивит всех и не заставит потеть при жаре

Когда температура зашкаливает за +40°С, думать о готовке совсем не хочется. Но как же быть, если хочется свежих солёных огурчиков? Ответ прост: используйте холодный способ засолки в бочонке без кипячения. Этот метод идеально подходит для жаркого лета и позволяет насладиться любимыми соленьями всего за несколько дней.
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Floryan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Малосольные огурцы
Ингредиенты:
Свежие огурцы — 10 кг
Лавровый лист — 5-7 шт.
Душистый перец-горошек — 10-15 шт.
Чеснок — 5 головок
Укроп — 200 г
Листья смородины — 10 шт.
Листья малины — 10 шт.
Листья хрена — 5 шт.
Соль — 300 г (3 столовые ложки без горки на 1 литр воды)
Пошаговая инструкция:
Подготовка огурцов:
Выберите крепкие и красивые огурцы.
Тщательно вымойте их и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Это сделает их более упругими и хрустящими.
Очистите чеснок от шелухи и промойте.
Вымойте листья смородины, малины, хрена и укропа. Листья хрена помните руками для выделения аромата.
Тщательно вымойте бочонок и ополосните его холодной водой. Натрите изнутри края бочонка и крышку чесноком.
На дно бочонка уложите часть листьев смородины, малины, зонтиков укропа и хрена. Укладывайте огурцы, специи и зелень слоями.
Приготовление рассола: В холодной воде растворите соль. На 1 литр воды потребуется 3 столовые ложки соли без горки. Рассол готовьте порциями, чтобы он оставался холодным.
Залейте огурцы рассолом и плотно закройте крышку бочонка.
Установите сверху гнёт и оставьте бочонок при комнатной температуре на 3 суток.
Через 3 суток уберите верхние листья хрена. Огурцы накройте блюдцем, закройте бочонок крышкой и уберите в холодильник.
Пробовать огурцы можно через 2 недели, но полностью готовыми они станут через 3-4 недели. Чем дольше они будут засаливаться, тем вкуснее станут. Этот метод позволяет быстро и легко приготовить вкусные солёные огурцы без кипячения и лишних хлопот. Наслаждайтесь летними угощениями даже в самую жаркую погоду!
Уточнения
Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй.