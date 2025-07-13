Вам клубничное, малиновое или смородиновое? Вкус лета в каждом кусочке: три рецепта ягодного мороженого для вашего стола

Лето — время, когда можно вдоволь насладиться свежими ягодами и приготовить из них вкусные десерты. Одно из самых любимых лакомств — ягодное мороженое. Оно простое в приготовлении, освежающее и полезное. Попробуйте приготовить его дома по нашим рецептам.
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное мороженое
Рецепт 1: мороженое из клубники
Ингредиенты:
500 г клубники;
200 мл сливок (33%);
100 г сахара;
1 чайная ложка ванильного экстракта.
Приготовление:
Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать на небольшие кусочки.
В миске смешать сливки, сахар и ванильный экстракт до однородности.
Добавить клубнику и аккуратно перемешать.
Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.
Рецепт 2: мороженое из малины
Ингредиенты:
500 г малины;
200 мл молока;
100 г сахара;
1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
Малину перебрать, помыть и обсушить.
В кастрюле смешать молоко, сахар и лимонный сок, довести до кипения.
Снять с огня, добавить малину и перемешать.
Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.
Рецепт 3: мороженое из смородины
Ингредиенты:
500 г смородины (чёрной или красной);
200 мл йогурта;
100 г сахара;
1 столовая ложка мёда.
Приготовление:
Смородину помыть, обсушить и перебрать.
В миске смешать йогурт, сахар и мёд до однородности.
Добавить смородину и аккуратно перемешать.
Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.
Уточнения
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.