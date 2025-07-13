Вам клубничное, малиновое или смородиновое? Вкус лета в каждом кусочке: три рецепта ягодного мороженого для вашего стола

Три простых рецепта ягодного мороженого: наслаждайтесь летом, не тратя много усилий на приготовление

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время, когда можно вдоволь насладиться свежими ягодами и приготовить из них вкусные десерты. Одно из самых любимых лакомств — ягодное мороженое. Оно простое в приготовлении, освежающее и полезное. Попробуйте приготовить его дома по нашим рецептам.

Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубничное мороженое

Рецепт 1: мороженое из клубники

Ингредиенты:

500 г клубники;

200 мл сливок (33%);

100 г сахара;

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление:

Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать на небольшие кусочки. В миске смешать сливки, сахар и ванильный экстракт до однородности. Добавить клубнику и аккуратно перемешать. Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.

Рецепт 2: мороженое из малины

Ингредиенты:

500 г малины;

200 мл молока;

100 г сахара;

1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

Малину перебрать, помыть и обсушить. В кастрюле смешать молоко, сахар и лимонный сок, довести до кипения. Снять с огня, добавить малину и перемешать. Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.

Рецепт 3: мороженое из смородины

Ингредиенты:

500 г смородины (чёрной или красной);

200 мл йогурта;

100 г сахара;

1 столовая ложка мёда.

Приготовление:

Смородину помыть, обсушить и перебрать. В миске смешать йогурт, сахар и мёд до однородности. Добавить смородину и аккуратно перемешать. Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

