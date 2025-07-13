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Вам клубничное, малиновое или смородиновое? Вкус лета в каждом кусочке: три рецепта ягодного мороженого для вашего стола

Три простых рецепта ягодного мороженого: наслаждайтесь летом, не тратя много усилий на приготовление
1:48
Еда

Лето — время, когда можно вдоволь насладиться свежими ягодами и приготовить из них вкусные десерты. Одно из самых любимых лакомств — ягодное мороженое. Оно простое в приготовлении, освежающее и полезное. Попробуйте приготовить его дома по нашим рецептам.

Клубничное мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное мороженое

Рецепт 1: мороженое из клубники

Ингредиенты:

  • 500 г клубники;
  • 200 мл сливок (33%);
  • 100 г сахара;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать на небольшие кусочки.
  2. В миске смешать сливки, сахар и ванильный экстракт до однородности.
  3. Добавить клубнику и аккуратно перемешать.
  4. Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.

Рецепт 2: мороженое из малины

Ингредиенты:

  • 500 г малины;
  • 200 мл молока;
  • 100 г сахара;
  • 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Малину перебрать, помыть и обсушить.
  2. В кастрюле смешать молоко, сахар и лимонный сок, довести до кипения.
  3. Снять с огня, добавить малину и перемешать.
  4. Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.

Рецепт 3: мороженое из смородины

Ингредиенты:

  • 500 г смородины (чёрной или красной);
  • 200 мл йогурта;
  • 100 г сахара;
  • 1 столовая ложка мёда.

Приготовление:

  1. Смородину помыть, обсушить и перебрать.
  2. В миске смешать йогурт, сахар и мёд до однородности.
  3. Добавить смородину и аккуратно перемешать.
  4. Перелить смесь в контейнер и убрать в морозилку на 4-6 часов.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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