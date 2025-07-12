Секретный рецепт: как приготовить сырные булочки с фетой, которые покорят любого
Как быстро приготовить сырные булочки с фетой: рецепт закуски, которая покорит всех
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Сырные булочки с фетой — это идеальный перекус, который можно взять с собой в дорогу или на прогулку. Они невероятно вкусные и ароматные, а их приготовление не занимает много времени.
Фото: flickr.com by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Булочки с зеленью
Ингредиенты:
- 2 яйца;
- 200 г (один стакан) процеженного йогурта;
- 100 г растительного масла;
- 250 г раскрошенной сыра фета;
- 350 г самоподнимающейся муки;
- 200 г семян кунжута.
- Пошаговая инструкция:
Приготовление
- В большой миске смешайте яйца, йогурт и растительное масло.
- Взбейте ингредиенты венчиком до однородной консистенции.
- Всыпьте раскрошенный сыр фета в яично-йогуртовую смесь.
- Тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился.
- Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто руками. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
- Разделите тесто на небольшие кусочки.
- Сформируйте из них жгуты или круглые булочки, соединяя края.
- Если хотите, оставьте булочки в виде палочек.
- Насыпьте семена кунжута в отдельную миску. Обмакните каждую булочку в кунжуте, чтобы они покрылись семенами.
- Разогрейте духовку до 180°C в режиме с вентилятором.
- Застелите противень пергаментной бумагой.
- Выложите булочки на противень. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита! Эти сырные булочки с фетой станут отличным дополнением к вашему рациону, считают авторы kathimerini.gr.
Уточнения
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру