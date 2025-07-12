Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычные методы подкормки роз: что приготовить для буйного цветения
Электронные помощники в городе не оправдывают свою стоимость, считают эксперты
Опытные программисты растеряны: ИИ не ускоряет работу, а замедляет
Тувалу — страна, которая в будущем может уйти под воду. Полезные советы для туристов от Аманды Кофи
Юристы объяснили цель оферты Nasim Bahr Kish по выкупу акций Астраханского порта
Три простых рецепта ягодного мороженого: наслаждайтесь летом, не тратя много усилий на приготовление
Что исключить из питания: 16 продуктов, которые негативно влияют на здоровье
Жена Петросяна дала совет женщинам по поиску спутника жизни
Сухая щётка и немного терпения: вот что станет с кожей уже через месяц

Секретный рецепт: как приготовить сырные булочки с фетой, которые покорят любого

Как быстро приготовить сырные булочки с фетой: рецепт закуски, которая покорит всех
1:43
Еда

Сырные булочки с фетой — это идеальный перекус, который можно взять с собой в дорогу или на прогулку. Они невероятно вкусные и ароматные, а их приготовление не занимает много времени.

Булочки с зеленью
Фото: flickr.com by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Булочки с зеленью

Ингредиенты:

  • 2 яйца;
  • 200 г (один стакан) процеженного йогурта;
  • 100 г растительного масла;
  • 250 г раскрошенной сыра фета;
  • 350 г самоподнимающейся муки;
  • 200 г семян кунжута.
  • Пошаговая инструкция:

Приготовление

  1. В большой миске смешайте яйца, йогурт и растительное масло.
  2. Взбейте ингредиенты венчиком до однородной консистенции.
  3. Всыпьте раскрошенный сыр фета в яично-йогуртовую смесь.
  4. Тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился.
  5. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто руками. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
  6. Разделите тесто на небольшие кусочки.
  7. Сформируйте из них жгуты или круглые булочки, соединяя края.
  8. Если хотите, оставьте булочки в виде палочек.
  9. Насыпьте семена кунжута в отдельную миску. Обмакните каждую булочку в кунжуте, чтобы они покрылись семенами.
  10. Разогрейте духовку до 180°C в режиме с вентилятором.
  11. Застелите противень пергаментной бумагой.
  12. Выложите булочки на противень. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита! Эти сырные булочки с фетой станут отличным дополнением к вашему рациону, считают авторы kathimerini.gr.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Домашние животные
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины" Аудио 
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира
Еда и рецепты
Диетологи считают яичную запеканку сбалансированным ужином без лишнего жира Аудио 
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец
Недвижимость
Жительница России рассказала, как сделала органайзер из старых полотенец Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Необычные методы подкормки роз: что приготовить для буйного цветения
Электронные помощники в городе не оправдывают свою стоимость, считают эксперты
Опытные программисты растеряны: ИИ не ускоряет работу, а замедляет
Тувалу — страна, которая в будущем может уйти под воду. Полезные советы для туристов от Аманды Кофи
Юристы объяснили цель оферты Nasim Bahr Kish по выкупу акций Астраханского порта
Три простых рецепта ягодного мороженого: наслаждайтесь летом, не тратя много усилий на приготовление
Что исключить из питания: 16 продуктов, которые негативно влияют на здоровье
Жена Петросяна дала совет женщинам по поиску спутника жизни
Сухая щётка и немного терпения: вот что станет с кожей уже через месяц
Обследование организма: какие виды чек-ап программ существуют и кому они показаны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.