Секретный рецепт: как приготовить сырные булочки с фетой, которые покорят любого

Как быстро приготовить сырные булочки с фетой: рецепт закуски, которая покорит всех

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырные булочки с фетой — это идеальный перекус, который можно взять с собой в дорогу или на прогулку. Они невероятно вкусные и ароматные, а их приготовление не занимает много времени.

Фото: flickr.com by avlxyz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Булочки с зеленью

Ингредиенты:

2 яйца;

200 г (один стакан) процеженного йогурта;

100 г растительного масла;

250 г раскрошенной сыра фета;

350 г самоподнимающейся муки;

200 г семян кунжута.

Пошаговая инструкция:

Приготовление

В большой миске смешайте яйца, йогурт и растительное масло. Взбейте ингредиенты венчиком до однородной консистенции. Всыпьте раскрошенный сыр фета в яично-йогуртовую смесь. Тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился. Постепенно всыпайте муку, замешивая тесто руками. Тесто должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Разделите тесто на небольшие кусочки. Сформируйте из них жгуты или круглые булочки, соединяя края. Если хотите, оставьте булочки в виде палочек. Насыпьте семена кунжута в отдельную миску. Обмакните каждую булочку в кунжуте, чтобы они покрылись семенами. Разогрейте духовку до 180°C в режиме с вентилятором. Застелите противень пергаментной бумагой. Выложите булочки на противень. Выпекайте 25–30 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита! Эти сырные булочки с фетой станут отличным дополнением к вашему рациону, считают авторы kathimerini.gr.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

